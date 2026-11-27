అపెక్స్ కౌన్సిల్ ఏర్పాటు చేసేలా కేంద్రంపై రాష్ట్రప్రభుత్వం ఒత్తిడి తేవాలి - విశ్రాంత ఇంజినీర్ల సంఘం సూచన
Retired Engineers Krishna Water : కృష్ణా జల వివాదాలను పరిష్కరించేందుకు విశ్రాంత ఇంజినీర్ల సంఘం పలు సూచనలు చేసింది. అపెక్స్ కౌన్సిల్ ఏర్పాటు చేసేలా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒత్తిడి తీసుకురావాలని సూచించింది.
Published : November 27, 2026 at 8:07 PM IST
తెలుగు రాష్ట్రాల మధ్య కృష్ణా జల వివాదాలను పరిష్కరించేందుకు కేంద్రం అపెక్స్ కౌన్సిల్ సమావేశం ఏర్పాటు చేసేలా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒత్తిడి తీసుకురావాలని విశ్రాంత ఇంజినీర్ల సంఘం సూచించింది. కృష్ణా నదీ యాజమాన్య బోర్డు అనుమతి లేకుండా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం నాగార్జున సాగర్ కుడి కాలువ హెడ్ రెగ్యులేటర్ గేట్లు ఎత్తి నీటిని తీసుకోవడం దుర్మార్గమైన చర్య అని సంఘం ఖండించింది. ఇలా చేస్తే కృష్ణా బోర్డు అవసరం ఏముంటుందని ఘాటుగా వ్యాఖ్యానించింది.
సమస్యను పరిష్కరించాలని బోర్డుకు లేఖ
పల్నాడు వాటర్ గ్రిడ్ తాగునీటి కోసమే చేపట్టిన ప్రాజెక్టు అయినప్పటికీ అయితే ఎవరికీ తెలియకుండా కొత్త ప్రాజెక్టు చేపట్టడం సరికాదని విశ్రాంత ఇంజినీర్ల సంఘం అధ్యక్షుడు శ్యాంప్రసాద్ రెడ్డి అన్నారు. ఏపీ కనీసం లేఖ రాయకుండా ఉంటే కృష్ణా బోర్డు ఉండి ఏం లాభమన్న ఆయన కేఆర్ఎంబీ సమావేశం ఏర్పాటు చేసి సమస్యను పరిష్కరించాలని కోరుతూ బోర్డుకు లేఖ రాస్తామని చెప్పారు.
''తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి ఇంటిమేషన్ లేదు, కేఆర్ఎంబీకి ఇంటిమేషన్ లేదు. వాళ్లు టెండర్స్ని పిలిచి రూ.1200 కోట్ల వర్క్ ప్రారంభించారు. దాదాపు రూ.100 కోట్ల పని కూడా పూర్తి అయిందని చెప్పారు. ఇంత టెక్నాలజీ పెరిగినప్పటికీ కూడా ఈ విషయం తెలియకపోవడం అనేది చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంది. ఇలాంటివి మళ్లీ జరగకుండా ఉండాలంటే పర్యవేక్షణ మరింత గట్టిగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాం'' - శ్యాంప్రసాద్ రెడ్డి, విశ్రాంత ఇంజినీర్ల సంఘం అధ్యక్షుడు
ప్రాజెక్టుల నిర్మాణాలు త్వరగా పూర్తి చేయాలి
కృష్ణా నదిపై ఉన్న అన్ని ఎత్తిపోతల పథకాలను 30 వరద రోజుల ఆధారంగా మార్చుకోవాలని, అందుకు అనుగుణంగా కాల్వలు, జలాశయాల సామర్థ్యం పెంచుకోవాలని శ్యాంప్రసాద్ రెడ్డి సూచించారు. కేఎల్ రావు గణాంకాల ప్రకారం 512, 299 టీఎంసీలు ఉన్నాయని శ్యాంప్రసాద్ రెడ్డి పేర్కొన్నారు. ఈ ఏడాది తగినంత వర్షపాతం లేకపోవడం, ప్రాజెక్టుల నిర్మాణం పూర్తి కాకపోవడం వల్ల కనీసం 299 టీఎంసీల సామర్థ్యాన్ని కూడా వినియోగించలేకపోతున్నామని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. కృష్ణా నదిపై చేపట్టిన అన్ని ప్రాజెక్టులను ప్రాధాన్యంగా తీసుకొని వీలైనంత త్వరగా పూర్తి చేయాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని కోరారు.
విశ్రాంత ఇంజినీర్ల సంఘం సూచనలు
నారాయణపేట - కొడంగల్ ఎత్తిపోతలకు సంగంబండ జలాశయం నుంచి కాకుండా నేరుగా తీసుకునే ఏర్పాటు చేయాలని అన్నారు. జూరాల వద్ద 16 వరద రోజుల్లోనే నీరు తీసుకునే అవకాశం ఉన్నందున, ఎక్కువ వరద రోజులకు అవకాశం ఉండే శ్రీశైలం సోర్స్ను పాలమూరు - రంగారెడ్డికి మార్చినట్లు శ్యాంప్రసాద్ రెడ్డి తెలిపారు. తాము ఎవరికీ వ్యతిరేకం, మద్దతు కాదన్న ఆయన, తెలంగాణ ప్రజల కోణంలో సాంకేతికపరమైన అంశాలను దృష్టిలో ఉంచుకొని సూచనలు చేస్తున్నట్లు వివరించారు.
నిష్పత్తితో సంబంధం లేకుండా రెండు రాష్ట్రాల అవసరాలకు అనుగుణంగా కృష్ణా బోర్డు నీటిని పంపిణీ చేయాల్సి ఉంటుందని విశ్రాంత ఇంజినీర్ల సంఘం ప్రధాన కార్యదర్శి తన్నీరు వెంకటేశం అన్నారు. పక్షపాతం చూపేలా ఉంటే కృష్ణా బోర్డు ఉండి ఏం లాభమని, జలశక్తి శాఖ స్పందించాలని పేర్కొన్నారు. నాగార్జున సాగర్ ఎడమ కాలువకు అదనపు తూములు ఏర్పాటు చేయాలని వెంకటేశం సూచించారు.
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