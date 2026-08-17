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ఆక్రమణలు, ప్రకృతి వైపరీత్యాలకు ఆనవాళ్లుగా సిర్పూర్ కోట - పునరుద్ధరణకు అధికారుల ప్రత్యేక చొరవ

పర్యవేక్షణ కొరవడి కబ్జాలకు గురైన సిర్పూర్ కోట - అభివృద్ధి పరిచేలా అధికారుల ప్రత్యేక చర్యలు - గోండు రాజుల వైభవాన్ని తెలియజేసేలా సమగ్ర డాంక్యుమెంటరీకి ఏర్పాట్లు

సిర్పూర్ కోటపై డాక్యుమెంటరీ
Documentary on Sirpur Gond Kings Fort (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 17, 2026 at 2:59 PM IST

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Sirpur Gond Kings Fort Documentary : వందల ఏళ్ల చరిత్రకు సాక్ష్యంగా నిలుస్తున్న కొమురం భీం ఆసిఫాబాద్​ జిల్లాలోని సిర్పూర్ కోట (ఖిల్లా) నిర్లక్ష్యపు నీడ నుంచి బయటపడి కొత్త రూపును సంతరించుకోనుంది! ఓ వైపు ఆక్రమణలకు గురై, మరోవైపు ప్రకృతి వైపరీత్యాలతో దెబ్బతింటూ కనుమరుగయ్యే దశకు చేరుకున్న ఈ చారిత్రక ఆనవాళ్లను పరిరక్షించేందుకు అధికారులు, పరిశోధక బృందాలు ముందుకు వచ్చాయి. గోండు రాజుల విశిష్ట సంస్కృతిని, వారి పరిపాలనా వైభవాన్ని భావి తరాలకు తెలియజేసే లక్ష్యంతో ఒక ప్రత్యేక డాక్యుమెంటరీని రూపొందించే ప్రక్రియకు శ్రీకారం చుట్టాయి.

క్షేత్రస్థాయిలో కోట పరిశీలన : గోండు రాజుల వారసత్వాన్ని, వారి నిర్మాణాలలోని చారిత్రక సంపదను కాపాడాలంటూ అధికారులకు ఎంతో మంది విజ్ఞప్తి చేశారు. వాటికి స్పందిస్తూ ఇటీవల ఉట్నూర్‌ సమీకృత గిరిజనాభివృద్ధి సంస్థ (ఐటీడీఏ), ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ, సరోవర్ కల్చరల్ వాలంటరీ ఆర్గనైజేషన్ ప్రతినిధులతో కూడిన బృందం ఈ నెల మొదటి వారంలో సిర్పూర్ కోటను క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలించింది. గోండు రాజుల ప్రాచీన కోటలు, నిర్మాణాలు, వారి జీవనశైలి, సాంస్కృతిక వారసత్వాన్ని కవర్ చేస్తూ సమగ్రమైన డాక్యుమెంటరీని రూపొందించనున్నట్లు ఈ బృందం సభ్యులు ప్రకటించారు.

అంతేకాకుండా ఈ ప్రాంతానికి సంబంధించిన చారిత్రక ప్రాముఖ్యతను చాటిచెప్పడానికి, పర్యాటకాన్ని ప్రోత్సహించేందుకు ప్రభుత్వానికి నివేదికలు, ప్రతిపాదనలు అందిస్తామని వారు స్పష్టం చేశారు.

గోండు రాజు భీమ్ బల్లాల్ సింగ్ హయాంలో : కుమురం భీం జిల్లాలోని సిర్పూర్ ప్రాంతానికి శతాబ్దాల నాటి ఘనమైన చరిత్ర ఉంది. గతంలో ఈ ప్రాంతాన్ని సూర్యపురం అని పిలిచేవారు. క్రీ.శ. 870 ప్రాంతంలో గోండు రాజు భీం బల్లాల్ సింగ్ సిర్పూర్‌ను రాజధానిగా చేసుకుని పాలించారని, ఆయన హయాంలోనే ఈ కోట రూపుదిద్దుకుందని చారిత్రక ఆధారాలు చెబుతున్నాయి. ఈ రాజ్యానికి సరిహద్దుగా చంద్రాపూర్, సిరోంచ, ఉట్నూర్, అసిఫాబాద్​, అహేరి కేంద్రాలుగా ఇతర గోండు రాజ్యాలు ఉండేవి.

కోట వైభవానికి కబ్జాల దాడి : గోండు రాజుల మైసమ్మ కోటగానూ పేరుగాంచిన ఈ ప్రాంతాన్ని భీం బల్లాల్​ సింగ్​ వంశానికి చెందిన పదిమంది గోండు రాజులు క్రీ.శ. 1735 వరకు సుదీర్ఘకాలం పాటు పాలించారు. అనంతరం మొగలులు, బ్రిటీష్​ వారి దండయాత్రలు చేసి రాజ్యాన్ని ఆక్రమించాయి. కోటను కొల్లగొట్టినా నాటి ఆనవాళ్లు సజీవంగా నిలిచాయి. అయితే అప్పటి దాడుల కన్నా గత దశాబ్దాల కాలంగా ఆక్రమణలు, అధికారుల నిర్లక్ష్యంతోనే కోట నిర్జీవ స్థితికి చేరుకుంది.

కోట రాళ్లను సైతం ఎత్తుకెళ్లారు : ఆదివాసీల సంస్కృతి, సంప్రదాయాలు, ఆచారాలకు ప్రతీకగా నిలిచిన ఈ కోట కాలక్రమేణా తన ప్రాధాన్యతను కోల్పోవడమే కాకుండా తీవ్ర ఆక్రమణలకు గురైంది. కొన్ని దశాబ్దాల కాలంగా కోట చుట్టూ ఉన్న ప్రాంతాన్ని భారీగా కబ్జా చేశారు. ఒకప్పుడు రాజభవనాలు, దేవాలయాలు ఉండగా నేడు కేవలం ప్రధాన ద్వారం (సింహద్వారం) మాత్రమే మిగిలి ఉంది. కోటకు చెందిన విలువైన రాళ్లు, శిల్పాలను సైతం తరలించుకొని వెళ్లిపోయారు.

పర్యవేక్షణ లేకే శిథిలావస్థకు : కోటచుట్టూ పిచ్చి మొక్కలు, చెట్లతో నిండిపోయి దాని రూపురేఖలు కోల్పోయింది. ప్రస్తుతం కోటకు సంబంధించిన ప్రాంతంలో ప్రైవట్ వ్యక్తుల ఇళ్లతో పాటు హాస్పిటల్​, రోడ్లు వెలిశాయి. సంబంధిత అధికారుల పర్యవేక్షణ లోపం కారణంగా శతాబ్దాల నాటి ఈ ప్రాచీన కట్టడం కూలిపోయే దశకు చేరుకుంది. ఈ దుస్థితి పట్ల ఆదివాసీ సంఘాలు, స్థానిక ప్రజలు తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. కోటను కబ్జా కోరల్లో నుంచి పురావస్తు శాఖకు అప్పగించాలని ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నారు.

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సిర్పూర్ కోట పునురుద్ధరణ పనులు
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