టేస్టీ ఫుడ్ కోసం బయటకు వెళ్తున్నారా? - రుచి కోసం వాటిల్లో ఏం కలుపుతున్నారో తెలుసా?
Why is Restaurant Food So Tasty : టేస్టీ ఫుడ్ కోసం ఆహారప్రియులు ఫాస్ట్ఫుడ్ సెంటర్లు, రెస్టారెంట్లను ఆశ్రయిస్తుంటారు. అయితే టేస్ట్ కోసం వాటిల్లో హానికర పదార్థాలను వాడుతున్నట్లు తేలింది.
Published : October 10, 2026 at 2:31 PM IST
Why is Restaurant Food So Tasty : రెండు నిమిషాల్లో టిఫిన్ కావాలనుకున్నా, రోజూ ఇంట్లోనే తింటున్నాము కదా అని ఆ తిండిపై బోర్ కొట్టి రుచి కోసం బయట తినాలని కోరిక కలిగినా మార్కెట్లో ఫాస్ట్ఫుడ్ సెంటర్ను ఆశ్రయిస్తున్నారు. అక్కడ నూడిల్స్, మంచురియా, పానీపూరి, ఫ్రైడ్ రైస్, రెడీమేడ్గా తయారు చేసిన ప్యాక్డ్ ఆహార పదార్థాలను కొనుక్కొని తింటున్నారు. ఇలా ఏదో ఒకరోజు అంటే ఏమో. కానీ అదే వ్యాపకంగా మారిందంటే మన ఆరోగ్యాన్ని చేతులారా నాశనం చేసుకున్నట్లే!
మనం బయట తినే తిండి మంచిదేనా? ఈరోజు వండిందేనా? మాంసం నాణ్యమైనదేనా? అంతెందుకు మనం తాగే నీరు, పాలు మంచివేనా? రాష్ట్రంలో ఇలాంటి ప్రశ్నలకు చాలా వరకు కాదనే జవాబు వినిపిస్తోంది. ఎందుకంటే రెస్టారెంట్లు, రోడ్డు పక్కన విక్రయించే బండ్ల వద్ద ఆహార పదార్థాలు రుచిగా ఉండటానికి, తాజాదనం కోల్పోకుండా ఉండటానికి టేస్టీ సాల్ట్, సిట్రిక్ యాసిడ్ని వినియోగిస్తున్నారు. టేస్టీ సాల్ట్ను ఆహార పదార్థాల్లో కలపకుండా నిషేధం లేదు. కానీ ఇవి మోతాదు మించితే అనేక రకాల జబ్బులు, ఉదర సంబంధ వ్యాధులు వచ్చే అవకాశం ఉందని నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు.
కానరాని కనీస శుభ్రత
వంట శాలల్లో కనీసం శుభ్రత పాటించడం లేదు. వంట గది ఒకసారి చూస్తే ఇంకెప్పుడూ అక్కడ తినలేని పరిస్థితి. జిడ్డు పట్టిన గోడలు, నేలలు, దుర్వాసనతో పాటు అక్కడే బల్లులు, పురుగులు సంచరిస్తున్నాయి. శుభ్రత ఆధారంగా హోటళ్లకు రేటింగ్లు ఇచ్చే వ్యవస్థను పక్కన పెట్టేశారు. రాష్ట్రంలో పలు జిల్లాల్లోని ఆహార భత్రాధికారుల తనిఖీల్లో మండీలు, టిఫిన్ సెంటర్లు, స్వీట్ హౌజ్లు, రెస్టారెంట్లు, హోటళ్లు, కళాశాల అనుబంధంగా ఉన్న వంట గదులు అత్యంత అపరిశుభ్రంగా ఉండటం గుర్తించారు. వారికి నోటీసులు ఇవ్వడంతో పాటు జరిమానాలు సైతం విధించారు.
- కరీంనగర్లో తెలంగాణ చౌక్లోని ఓ ఆహార తయారీ కేంద్రంలో బొద్దింకలు తిరగడంలో హండీ బిర్యానీని ఇటీవల గెజిటెడ్ ఫుడ్ ఇన్స్పెక్టర్ రోహిత్ రెడ్డి, ఆహార భద్రతాధికారి అంకిత్ రెడ్డిలు పారబోయించారు.
నివేదికలు ఏం చెబుతున్నాయంటే?
పరిశోధనల ప్రకారం ఆహార పదార్థాల్లో టేస్టీ సాల్ట్ 3 గ్రాములు మించరాదు. ఈ పరిమితిని మించితే పొట్టలో మంట వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. ఫాస్ట్ఫుడ్ నిత్యం తీసుకుంటే రెడీమేడ్ ఆహార పదార్థాలు తినేవారికి అధిక రక్తపోటు, పెరుగుదల సమస్య, నరాలు దెబ్బతినడం, అల్జీమర్స్, కడుపులో మంట, అధికంగా దాహం అవడం జరుగుతుందని నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు. ఉదర క్యాన్సర్లకూ అవకాశం ఉందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. మోనో సోడియం గ్లూటామేట్ను విదేశాల్లో మొక్కలకు పోషకాలు అందించే ఎరువులుగా వాడుతున్నారు.
అలానే కొనసాగిస్తే ఆరోగ్య సమస్యలు తప్పపు
సిట్రిక్ యాసిడ్ను కూరలు, పానీయాలు, జామ్, స్వీట్లలో పుల్లని రుచి కోసం, ఫ్రైడ్ రైస్తో పాటు ప్యాక్ చేసిన ఆహార పదార్థాలు చెడిపోకుండా తాజాదనం కోసం వాడుతున్నారు. కృత్రిమంగా తయారు చేసిన నిమ్మ ఉప్పు తిన్న తర్వాత ఆమ్ల స్వభావం కోల్పోదు. దంతాలపై ఉండే ఎనామిల్ కోటింగ్ను దెబ్బతీస్తుంది. దీంతో పండ్లు పుచ్చుపట్టే అవకాశం ఉంది. ఎసిడిటీ, శ్వాస సంబంధిత సమస్యలు వచ్చే అవకాశాలున్నాయి. కొందరిలో స్కిన్ అలర్జీకీ అవకాశం ఉందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
పలు హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లు, దాబాలలో కుళ్లిన కూరగాయలు, నాణ్యత లేని ఆహార పదార్థాలు వినియోగిస్తున్నారు. వీటిలో బూజు పట్టినవి కూడా ఉన్నట్లు ఇటీవల అధికారుల తనిఖీల్లో వెల్లడైంది. రాత్రి పూట మిగిలిన ఆహారాన్ని ఫ్రిజ్జుల్లో భద్రపరిచి మర్నాడు వడ్డిస్తున్నట్లు ఆరోపణలున్నాయి.
హోటళ్లలో ఫుడ్ సూపర్ టేస్టీ అని వెళ్తున్నారా? - ఇవి గుర్తించకపోతే ఆరోగ్యం గుల్లే!