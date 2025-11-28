ETV Bharat / state

'స్లీప్‌వెల్‌' అగరొత్తుల పొగ పీలుస్తున్నారా - శ్వాసకోశ వ్యాధులొచ్చే అవకాశం!

తనీఖీల్లో విస్తుగొలిపే విషయాలు - బయటపడ్డ మేపర్​ఫ్లూత్రిన్​ అనే పురుగుమందు - రూ.69.24 లక్షల విలువైన సరకు స్వాధీనం

Respiratory diseases caused by Sleepwell incense sticks
Respiratory diseases caused by Sleepwell incense sticks (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 28, 2025 at 7:26 PM IST

2 Min Read
Respiratory Diseases Caused by Sleepwell Incense Sticks: మనం రాత్రివేళల్లో దోమల బెడద నుంచి తప్పించుకుని ప్రశాంతంగా నిద్రపోవడానికి రకరకాల కెమికల్స్​ లేదా అగరొత్తులు​ వంటివి దోమల నివారణకు వాడతాం. ఈ అగరొత్తులు సుగంధ పరిమాళాలతోపాటు దోమలనూ తరిమేస్తాయి. ఇవి సహజంగా తయారవుతాయి అలాగే సురక్షితమేనని అంతా వీటిని నమ్మకంగా కొంటున్నారు.

రానురానూ ప్రజల్లో వీటి వినియోగం ఎక్కువ అయిపోతుంది. దీనిని ఆసరా చేసుకుని కొందరు వ్యాపారవేత్తలు హానికరమైన పురుగుమందులను వాడి వీటిని తయారు చేసి మార్కెట్లోకి విడుదల చేస్తున్నారు. దీనివల్ల శ్వాసకోశ వ్యాధులు తలెత్తే అవకాశాలు ఉన్నాయి. రాష్ట్రంలో తాజాగా దీనికి సంబంధించిన ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది.

వివరాల్లోకి వెళ్తే: వ్యవసాయశాఖకు అందిన సమాచారం ప్రకారం విజయవాడ గుణదలలోని సాయిహనుమాన్‌ ఏజెన్సీస్‌లో ఎన్టీఆర్‌ జిల్లా వ్యవసాయ అధికారులు ఇటీవల తనిఖీలు నిర్వహించారు. దీంట్లో విస్తుగొలిపే విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. దోమల నివారణకు వెలిగించే స్లీప్​వెల్​ బ్రాండ్​ అగరొత్తుల్లో ప్రాణాంతకమైన మేపర్​ఫ్లూత్రిన్​ అనే పురుగుమందు బయటపడింది.

గుర్తించిన విధానం: ఆ పురుగుమందు బయటపడిన వెంటనే అదనపు సమాచారం కోసం మరిన్ని తనీఖీలు చేపట్టారు. ఈ క్రమంలోనే బెంగళూరులోని ఆషికాస్‌ కంపెనీ తయారు చేసిన స్లీప్‌వెల్‌ అగరొత్తుల నమూనాలు సేకరించారు. ఈ సందర్భంగా వాటిని వాటిని హైదరాబాద్‌లోని నేషనల్‌ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ ఆఫ్‌ ప్లాంట్‌ హెల్త్‌ మేనేజ్‌మెంట్‌ (ఎన్‌ఐపీహెచ్‌ఎం)కు పంపించారు. ఫలితంగా దాంట్లో మేపర్‌ఫ్లూత్రిన్‌ అనే రసాయనం ఉన్నట్లు నిర్ధారణ అయింది.

ఊపిరితిత్తులపై ప్రభావం: ఈ రసాయనం రిజిస్టర్​ కాని పురుగుమందని వారు వెల్లడించారు. దీంతో తయారైన ఈ అగరొత్తులు మానవ శరీరానికి ముప్పు తెస్తాయని వారు అన్నారు. వీటి నుంచి వెలువడే పొగ పీలిస్తే భవిష్యత్తులో శ్వాసకోశ వ్యాధుల బారిన పడతారని తెలిపారు. ఈ విషయం బయటపడిన వెంటనే విజయవాడలోని రాధాకృష్ణమూర్తి అనే వ్యక్తిని పట్టుకున్నారు. అతని దగ్గర నిల్వ కేంద్రంలో ఉన్న రూ.69.24 లక్షల విలువైన సరకును స్వాధీనం చేసుకున్నారు. వాటి అమ్మకాల నిలుపుదలకు ఉత్తర్వులిచ్చారు.

ఇతర ప్రాంతాల్లో తనీఖీలు: ఈ రసాయనంతో తయారుచేసి అమ్ముతున్న మిగిలిన ప్రాంతాల్లోనూ తనీఖీలు చేయాలని వ్యవసాయశాఖ ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ఎక్కడైనా దీనికి సంబంధించిన నిల్వలు ఉంటే క్రిమిసంహారక చట్టం కింద చర్యలు తీసుకోవాలి ఆదేశించింది. మేపర్‌ఫ్లూత్రిన్‌ రసాయన తీవ్రతను వివరిస్తూ స్లీప్​వెల్​ అగరొత్తులను కొనుగోలు చేయొద్దని ఓ ప్రకటన విడుదల చేశారు. దీని ద్వారా వినియోగదారులంతా అప్రమత్తమయ్యేలా సూచించారు.

