అసాంఘిక కార్యకలాపాలకు అడ్డాగా రిసార్టులు - పెరుగుతున్న చీకటిదందాలు
హైదరాబాద్ సరిహద్దు ప్రాంతాల్లోని రిసార్టులు, ఫాంహౌస్లను నిర్వాహకులు అసాంఘిక కార్యకలాపాలకు అడ్డాలుగా మార్చుతున్నారు. అధికారుల నిఘా లేకపోవడంతో రిసార్టుల్లో రాత్రి వేళ రహస్యంగా జూదం ఆడుతూ, గంజాయి తాగుతున్నట్లు ఆరోపణలు వస్తున్నాయి.
Published : October 15, 2026 at 5:42 PM IST
Anti Social Activities in Hyderabad Outskirts Resorts : రాజధాని సమీపంలోని గ్రామాలు, పట్టణ శివార్లలో ఉన్న అనుమతి లేని రిసార్టులు, ఫామ్హౌస్లు అసాంఘిక కార్యకలాపాలకు అడ్డాలుగా మారుతున్నాయి. ప్రధానంగా ఉమ్మడి మెదక్ జిల్లా పరిధిలోకి వచ్చే రిసార్టుల్లో రాత్రిపూట గంజాయి, జూదం, హుక్కా, యువతీయువకుల డ్యాన్సుల వంటి అసాంఘిక కార్యకలాపాలు జరుగుతున్నాయని ఆరోపణలు వెల్లువెత్తున్నాయి. పర్యవేక్షించాల్సిన అధికారులు ఉదాసీనంగా వ్యవహరిస్తుండటంతో ఈ చీకటిదందాలు గుట్టుచప్పుడు కాకుండా కొనసాగుతున్నట్లు తెలుస్తోంది.
ఇటీవల చోటుచేసుకున్న పలు ఘటనలు
- మెదక్ జిల్లా మనోహరాబాద్ మండలంలోని కూచారం సమీపంలో ఉన్న ఒక ఫామ్హౌస్లో హైదరాబాద్కు చెందిన కొందరు యువకులు జూదం ఆడుతున్నట్లు పోలీసులకు సమాచారం అందింది. దీంతో తూప్రాన్, మనోహరాబాద్ పోలీసులు సంయుక్తంగా అక్కడికి తనిఖీలకు వెళ్లారు. ఆ సమయంలో మద్యం మత్తులో ఉన్న సదరు యువకులు పోలీసులపైనే దాడికి ప్రయత్నించారు.
- తూప్రాన్లోని వెంకటాపురం(పీటీ) సమీపంలో ఉన్న ఓ ఫామ్హౌస్లో స్థానిక ఎరువుల వ్యాపారులకు, వ్యవసాయ శాఖ అధికారికి మధ్య జరిగిన ఘర్షణ ఘటన ఇటీవల కలకలం రేపింది.
- సిద్దిపేట జిల్లా ములుగు మండలంలోని నాగిరెడ్డిపల్లిలో జరిగిన పార్టీలో అధికార పార్టీకి చెందిన నాయకుడిపై ఓ పోలీస్ కానిస్టేబుల్ దాడి చేయడం సంచలనంగా మారింది. ఈ ఘటనను సిద్దిపేట పోలీస్ కమిషనర్ తీవ్రంగా పరిగణించారు. దాడికి పాల్పడిన కానిస్టేబుల్ను సస్పెండ్ చేయగా మరో ఇద్దరు సిబ్బందిని కమిషనరేట్కు అటాచ్ చేశారు.
పర్యవేక్షణ లేకపోవడం కలిగే ప్రమాదాలు
- ఇలాంటి ప్రాంతాలపై పోలీసు, ఎక్సైజ్ శాఖలకు చెందిన అధికారులు నిరంతరం నిఘా ఉంచడం చాలా అవసరం. సరైన పర్యవేక్షణ లేకపోతే నిషేధిత సంస్థలతో సంబంధం ఉన్న వ్యక్తులు వీటిలో చేరే ప్రమాదం ఉంది.
- యువతలో చెడు వ్యసనాలు పెరిగేందుకు ఈ రిసార్టులు నిలయాలుగా మారే అవకాశం ఉంది.
ఉమ్మడి మెదక్ జిల్లాలో ఇదీ పరిస్థితి
హైదరాబాద్తో పాటు పక్క రాష్ట్రాలకు చెందిన రియల్ ఎస్టేట్ డెవలపర్లు, వాణిజ్య, రాజకీయ రంగాలకు చెందిన ప్రముఖులు సిద్దిపేట జిల్లాలోని ములుగు, జగదేవ్పూర్, మర్కూక్, గజ్వేల్, సిద్దిపేట, దుబ్బాక, వర్గల్, మిరుదొడ్డి మండలాల్లో ఎకరం నుంచి పది ఎకరాల వరకు వ్యవసాయ భూములను కొనుగోలు చేస్తున్నారు. ఈ స్థలాల్లో ఎలాంటి అనుమతులు లేకుండానే ఫామ్హౌస్లు నిర్మిస్తున్నారు.
మెదక్ జిల్లాలోని వెల్దుర్తి, శివ్వంపేట, హవేలిఘన్పూర్, నర్సాపూర్ మండలాల్లో ఇలా అనధికార రిసార్టులు జోరుగా సాగుతున్నాయి. అలాగే సంగారెడ్డి జిల్లాలోని హత్నూర, గడ్డపోతారం, జిన్నారం, కంది, గుమ్మడిదల, సదాశివపేట, సంగారెడ్డి, పుల్కల్, మునిపల్లి, చౌటాకూర్, వట్పల్లి మండలాలతో పాటు సింగూరు డ్యాం బ్యాక్వాటర్ దగ్గర్లోని ప్రాంతాల్లో ఇలాంటి రిసార్టులు, ఫామ్హౌస్లు పెద్ద ఎత్తున వెలిశాయి.
రిసార్టుల నిర్వహణకు అనుమతి ఉండాలి
ఈ రిసార్టులను అద్దెకు ఇస్తున్నారు. ఆన్లైన్లో, సోషల్ మీడియాలో రకరకాల పేర్లతో ప్రచారం చేస్తూ అసాంఘిక కార్యకలాపాలకు వేదికలుగా మారుతున్నాయి. నిబంధనల ప్రకారం రిసార్టులను నిర్వహించడానికి స్థానిక మున్సిపాలిటీ లేదా పంచాయతీ నుంచి ట్రేడ్ లైసెన్స్ పొందాల్సి ఉంటుంది. కానీ ఉమ్మడి మెదక్ జిల్లాలో ఎలాంటి అనుమతులు లేకుండానే ఇలాంటి సంస్థలు పదుల సంఖ్యలో నడుస్తున్నాయి.
మరోవైపు కొందరు యజమానులు సేంద్రీయ పద్ధతుల్లో కూరగాయలను సాగు చేయడానికి అవసరమైన అనుమతులు పొంది, వారాంతాల్లో ప్రశాంతంగా గడపడానికి ఈ స్థలాలను ఉపయోగిస్తున్నారు.
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