2026 రిజల్యూషన్ : 'ఇకనైనా మానేద్దాం' అనుకుంటున్నారా? - ఇలా ప్లాన్ చేసుకోండి
సరైన ప్రణాళికతో అనుకున్నవి సాధించవచ్చు - ఆరోగ్యం, నిద్ర, పొదుపు వంటి విషయాల్లో ఓ రిజల్యూషన్ తప్పనిసరి- నిపుణుల సూచనలు పాటిస్తే మంచి ఫలితాలు
Published : December 30, 2025 at 1:54 PM IST
Resolutions For New Year : పాత సంవత్సరానికి గుడ్బాయ్ చెప్పి, కొత్త ఏడాదికి స్వాగతం చేప్పే ముందు చాలా మంది ఓ కొత్త సంకల్పం లేదా తీర్మానాలు (రిజల్యూషన్) తీసుకుంటారు. వాటిని అమలు చేయాలి అనుకున్నా, కొన్నిసార్లు అనుకోని అవాంతరాలు ఎదురవుతుంటాయి. అనుకున్న సంకల్పం నెరవేరేందుకు చక్కటి ప్రణాళికను సిద్దం చేసుకుని, కొన్ని రోజుల పాటు క్రమం తప్పకుండా అనుకున్న పనిని చేస్తే మంచి ఫలితాలు సాధించవచ్చని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఇలాంటి వారి కోసం కొత్త ఏడాదిలో సంకల్పాల విజయవంతానికి ఏటా డిసెంబరు 30న ‘తీర్మానాల ప్రణాళిక దినోత్సవం’ నిర్వహిస్తున్నారు.
పొదుపు తప్పనిసరి : కొంతమంది ఎంత సంపాదించినా నెలాఖరుకు వచ్చే సరికి వేరొకరి వద్ద చేయి చాపాల్సి వస్తోంది. సరైన ప్రణాళిక ఉంటే తక్కువ వేతనంతోనైనా సర్దుకుపోవచ్చని ఆర్థిక నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. వచ్చిన సంపాదనలో కొంత తప్పనిసరిగా పొదుపు చేయడంతో పాటు అవసరం ఉన్న వస్తువులు మాత్రమే కొనుగోలు చేయడం, వ్యక్తిగత వాహనాల వినియోగాన్ని తగ్గించడం వంటి చర్యలతో పాటు ఆరోగ్య బీమా వంటివి తీసుకుని ఉండాలి.
పోషకాహారం, నిద్ర ముఖ్యం : మనం ఎంత సంపాదించినా, ఆరోగ్యం సహకరించకపోతే అన్నీ వృథానే. అందుకే ఎలాంటి వృత్తిలో ఉన్నా వేళకు సరైన పోషకాహారం, కంటి నిండా నిద్ర ఉంటే ఎలాంటి అనారోగ్యాలు దరిచేరవు. ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లాలో అనేక మంది చిన్న వయసులోనే వివిధ అనారోగ్యాల బారిన పడుతున్నారు.
ప్రణాళికతో చదువులు : కొత్త ఏడాదిలో తొలి మూడు నెలలు విద్యార్థులవే. పదో తరగతి, ఇంటర్ వంటి పలు తరగతుల విద్యార్థులకు జనవరి నుంచి మార్చి వరకు ఎంతో ముఖ్యమైనవి. మార్చిలో పరీక్షలు ప్రారంభం కానున్నందున సరైన ప్రణాళికతో పుస్తకాలతో కుస్తీ పట్టాలి.
పుస్తకాలతో పాటు మరిన్ని కొత్త విషయాలు : తరగతితో సంబంధం లేకుండా ప్రతి ఒక్క విద్యార్థి పుస్తకంలోని అంశాలతో పాటు సరికొత్త నైపుణ్యాలు నేర్చుకునేందుకు సమయం కేటాయించాలి. చరవాణికి కేటాయించే సమయాన్ని కొత్త నైపుణ్యాలు నేర్చుకునేందుకు కేటాయిస్తామని ఈ ఏడాది తీర్మానం చేసుకోవాలి.
చెడు అలవాట్లకు దూరంగా : చాలా మంది చెడు వ్యసనాలకు బానిసలుగా మారి, వాటి నుంచి బయటపడాలని ఎంతో ప్రయత్నిస్తుంటారు. కానీ కొన్నిసార్లు అది వారి వల్ల కాదు. ఏదో ఒక బలహీన క్షణంలో మళ్లీ అటు వైపునకు తిరిగి వెళ్తారు. వీరు ప్రతి సంవత్సరం 'ఇకనైన మానేద్దాం' అనుకుంటారు. అలాంటి వారు తగిన టిప్స్ పాటిస్తూ ప్రయత్నిస్తే ఫలితం దక్కుతుంది.
ఉమ్మడి జిల్లా సర్వే వివరాలు ఇవీ (సుమారు లక్షల్లో)
- మొత్తం కుటుంబాలు: 10.8
- జనాభా: 38
- పాఠశాల విద్యార్థులు: 3.5
సర్వే ప్రకారం : వంద మందితో నిర్వహించిన సర్వేలో కొత్త సంవత్సరానికి తీర్మానాలు తీసుకోవడం మంచిదేనని భావిస్తున్న వారు 74 శాతం ఉన్నారు. లేదు మంచిది కాదు అనుకునే వారు 8 శాతం ఉన్నారు. చెప్పలేం అనుకునే వారు 18 శాతం ఉన్నారు. రాబోయే కొత్త ఏడాదిలో ఏమైనా తీర్మానాలు తీసుకునే వారు 72 శాతం ఉన్నారు. తీసుకోని వారు 9 శాతం ఉన్నారు. ఇంకా నిర్ణయించుకోని వారు 19 శాతం ఉన్నారు.
నూతన సంవత్సంలో ఆరోగ్యానికి సంబంధించిన తీర్మానాలు విజయవంతం అవుతాయని 54 శాతం మంది అన్నారు. విద్యకు సంబంధించిన తీర్మానాలు విజయవంతం అవుతాయని 32 శాతం అన్నారు. ఆర్థికానికి సంబంధించిన తీర్మానాలు విజయవంతం అవుతాయని 14 శాతం మంది చెప్పారు.
