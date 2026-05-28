ఎన్టీఆర్కు భారతరత్న ఇవ్వాలి - రెండో రోజు మహానాడులో ఏకగ్రీవ తీర్మానం
తెలుగువారి ఆత్మగౌరవాన్ని చాటిచెప్పిన మహనీయుడు ఎన్టీఆర్ అని కొనియాడిన ఎమ్మెల్యే బండారు - రాష్ట్రం అభివృద్ధి చెందాలంటే టీడీపీ శాశ్వతంగా అధికారంలో ఉండాలన్న మంత్రి డీబీవీ స్వామి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 28, 2026 at 1:30 PM IST
Mahanadu Day 2 - Tibutes to NTR: మహానాడు 2026 పండుగ రెండో రోజు కొనసాగుతోంది. షెడ్యూల్ కంటే 20 నిమిషాల ముందే కార్యక్రమం ప్రారంభమైంది. జాతీయ అధ్యక్షులు చంద్రబాబు పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయంలో ఎన్టీఆర్ విగ్రహానికి పూలమాల వేసి నివాళులు అర్పించారు. ఎన్టీఆర్ విగ్రహానికి నేషనల్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ నారా లోకేశ్, టీడీపీ సీనియర్ నేతలు, మంత్రులు, పొలిట్ బ్యూరో సభ్యులు పుష్పాంజలి ఘటించారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 1875 క్లస్టర్ల నుంచి టీడీపీ నేతలు, కార్యకర్తలు పెద్ద ఎత్తున హాజరయ్యారు.
దేశానికి, రాష్ట్రానికి విశేష సేవలందించిన ఎన్టీఆర్కు దేశ అత్యున్నత పురస్కారం భారతరత్న ఇవ్వాలని మహానాడు వేదిక ఏకగ్రీవంగా తీర్మానం చేసింది. తెలుగుజాతి ఆత్మగౌరవానికి ప్రతీకగా నిలిచిన ఎన్టీఆర్కు భారతరత్న ఇవ్వాలనేది ప్రజలందరి డిమాండ్ అని సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు. ఎన్టీఆర్ ఆశయాలకు అంకితమై భావితరాలకు వాటిని అందించటం అందరి బాధ్యత అని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. ఎన్టీఆర్ ఆశయ సాధనలో భాగంగానే లోకేశ్ మహిళలకు 33శాతం సీట్లు ప్రకటన చేశారని తెలిపారు. చరిత్ర ఉన్నంత వరకు తెలుగువారి గుండెల్లో చిరస్థాయిగా నిలిచిపోయే మహనీయుడు ఎన్టీఆర్ అని కొనియాడారు.
మహానేత ఎన్టీఆర్: తెలుగు వారి ఆత్మగౌరవాన్ని ప్రపంచానికి చాటి చెప్పిన మహానేత ఎన్టీఆర్ అని ఎమ్మెల్యే బండారు సత్యనారాయణ మూర్తి కొనియాడారు. సినీరంగంలో రాముడు, కృష్ణుడిగా కోట్లాది ప్రజల హృదయాల్లో చిరస్థాయిగా నిలిచారన్నారు. ప్రజాసేవ కోసం సినీరంగాన్ని విడిచిపెట్టి తెలుగుదేశం పార్టీని స్థాపించిన మహానేత ఎన్టీఆర్ అన్నారు. కాంగ్రెస్ అహంకార రాజకీయాలకు ఎదురొడ్డి తెలుగు వారి ఆత్మగౌరవాన్ని నిలబెట్టిన నాయకుడన్నారు. 202 సీట్లతో విజయం సాధించి ప్రాంతీయ పార్టీలకు కొత్త దారి చూపిన నాయకుడు ఎన్టీఆర్ అని గుర్తు చేశారు.
'రైతుల కోసం భూమి శిస్తు రద్దు చేసి సంక్షేమ పాలనకు నాంది పలికారు. పేదలు, రైతులు, బడుగు బలహీన వర్గాల అభ్యున్నతే ఎన్టీఆర్ లక్ష్యం. మహిళా సాధికారత కోసం పద్మావతి మహిళా విశ్వవిద్యాలయం స్థాపించి, మహిళలకు ఆస్తి హక్కులు కల్పించిన ఘనత ఎన్టీఆర్దే. సంక్షేమ పథకాల ద్వారా సామాన్య ప్రజలకు అండగా నిలిచారు. ఎన్టీఆర్ ఆశయాలను చంద్రబాబు ముందుకు తీసుకెళ్తూ రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి పథంలో నడిపిస్తున్నారు. మంత్రి లోకేశ్ యువత కోసం యువగళం పాదయాత్ర చేసి ప్రజల్లో నమ్మకం తీసుకొచ్చారు.' - బండారు సత్యనారాయణ మూర్తి, ఎమ్మెల్యే
ఎన్టీఆర్ దార్శనికుడు: ఎన్టీఆర్ సాధారణ రైతు కుటుంబంలో పుట్టి పట్టుదల, కృషినే ఆయుధాలుగా చేసుకుని సినిమా రంగంలో మకుటంలేని మహారాజుగా వెలుగొందారని మంత్రి డోలా శ్రీబాల వీరాంజనేయ స్వామి అన్నారు. సినిమా రంగంలో తెలుగు ప్రజలు చూపించిన ఆదరణకు, వారి రుణం తీర్చుకోవాలనే ఆశయంతోనే ఎన్టీఆర్ తెలుగుదేశం పార్టీని స్థాపించారని గుర్తుచేశారు. 43 ఏళ్ల క్రితమే పేదల ఆహార భద్రత గురించి ఆలోచించి రెండు రూపాలయకే కిలో బియ్యం పథకాన్ని తెచ్చిన దార్శనికుడు ఎన్టీఆర్ అని కొనియాడారు. జనతా వస్త్రాల పంపిణీతోపాటు భారతదేశంలోనే మొట్టమొదటిసారిగా పేదల కోసం పక్కా ఇళ్ల పథకాన్ని మన రాష్ట్రంలో ప్రవేశపెట్టారని మంత్రి డోలా వెల్లడించారు. రాయలసీమ కరవు వచ్చినా, దివిసీమ ఉప్పెన వచ్చినా స్వయంగా జోలె పట్టి విరాళాలు సేకరించి సామాజిక సేవలో ముందున్నారని తెలిపారు.
ప్రజలకు అధికారాన్ని మరింత చేరువ చేయడానికి పటేల్, పట్వారీ, మునసబు వ్యవస్థలను రద్దు చేసి. మండల వ్యవస్థను తీసుకొచ్చారన్నారు. విద్యావంతులు, యువత, సామాన్య ప్రజలకు రాజకీయాల్లో అధికార పీఠం దక్కేలా చేసిన గొప్ప సంస్కరణవాది ఎన్టీఆర్ అని ప్రశంసించారు. ఎన్టీఆర్ తెలుగువారి ఆత్మగౌరవాన్ని ప్రపంచానికి చాటితే చంద్రబాబు తెలుగు ప్రజల్లో ఆత్మవిశ్వాసాన్ని నింపి ప్రపంచ నలుమూలలా ఎదిగేలా చేశారన్నారు. గత ప్రభుత్వంలో చంద్రబాబుని అక్రమంగా నిర్బంధిస్తే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న తెలుగు ప్రజలంతా ఒక్కటై నిరసన తెలిపి తమ ఆత్మగౌరవాన్ని చాటుకున్నారని గుర్తు చేశారు.
టీడీపీ శాశ్వతంగా అధికారంలో ఉండాలి: తెలుగుదేశం పార్టీ స్థాపించి 44 ఏళ్లయినా కార్యకర్తల్లో అదే ఉత్సాహం, నాయకుల్లో అదే కొత్తదనం కనిపిస్తోందన్నారు. ఒక ప్రభుత్వం నిరంతరాయంగా అధికారంలో ఉంటేనే అభివృద్ధి, సంక్షేమం సాధ్యమవుతాయన్నారు. గత ఐదేళ్ల ప్రతిపక్ష కాలంలో రాష్ట్ర అభివృద్ధి కుంటుపడిందని, ఎన్టీఆర్ కలలుగన్న విధంగా రాష్ట్రం మళ్లీ అభివృద్ధి చెందాలంటే తెలుగుదేశం పార్టీ శాశ్వతంగా అధికారంలో ఉండాలని తెలిపారు. అందుకోసం కార్యకర్తలంతా కృషి చేయాలని డోలా శ్రీబాలవీరాంజనేయస్వామి ఆకాంక్షించారు.
ఎన్టీఆర్ ఆశయాలు, సిద్ధాంతాలు అజరామరమని పార్టీ జాతీయ ఉపాధ్యక్షులు టీడీ జనార్దన్ తెలిపారు. తెలుగు ప్రజల గుండెల్లో గూడు కట్టుకున్నటువంటి మహా వ్యక్తి అని కొనియాడారు. ఎన్టీఆర్ అనే మూడు అక్షరాలు తలుచుకొని ఏ కార్యక్రమం ప్రారంభించినా విజయవంతమవుతుందన్నారు.
