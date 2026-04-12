నిబంధన సవరణతో సాదాబైనామా పరిష్కారాలు - తహసీల్దార్ నుంచి ఆర్డీవోకు అధికారం

తిరస్కరించినవీ పరిగణించాలని విజ్ఞప్తులు - తమ భూముల క్రమబద్ధీకరణకు ఎదురుచూస్తున్న లక్షల మంది రైతులు - ఆర్డీవో విచారణాధికారిగా దరఖాస్తుల పరిశీలన కొనసాగుతోందని స్పష్టం చేసిన సర్కార్

SADA BAINAMA LAND PENDING ISSUES
SADA BAINAMA LAND ISSUES (ETV Bharat)
Published : April 12, 2026 at 9:41 AM IST

Sada Bainama Land Issues In Telangana : తెలంగాణలో భూ క్రయవిక్రయదారులు ఇద్దరూ అఫిడవిట్‌ సమర్పించాలన్న నిబంధనను సవరించడంతో తిరిగి సాదాబైనామాల పరిష్కారాలు తాజాగా ప్రారంభం అయ్యాయి. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా లక్షల సంఖ్యలో రైతులు తమ భూముల క్రమబద్ధీకరణ కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు. రెవెన్యూ డివిజనల్ ఆఫీసర్ విచారణాధికారిగా సాదాబైనామాల దరఖాస్తుల పరిశీలన కొనసాగుతోంది. 2020 అక్టోబరు-నవంబరులో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా సుమారు 9 లక్షల మంది రైతుల నుంచి సాదాబైనామా సమస్యపై దరఖాస్తులు ప్రభుత్వానికి అందాయి.

దరఖాస్తుల తిరస్కరణ : వీటిని హైదరాబాద్​లోని భూ పరిపాలన ప్రధాన కమిషనర్‌ కార్యాలయం ఆన్‌లైన్‌ ద్వారా ఆయా జిల్లా కలెక్టరేట్లకు బదలాయించింది. అయితే, 2023లో కొన్ని దరఖాస్తులను జిల్లా కలెక్టర్లు తిరస్కరించారు. 2025లో భూ క్రయవిక్రయదారులు ఇద్దరూ అఫిడవిట్‌ సమర్పించాలన్న నిబంధన తీసుకొచ్చాక కూడా కొన్ని అప్లికేషన్లు తిరస్కరణకు గురయ్యాయి. కేవలం 7 వేల అప్లికేషన్ల పరిశీలన మాత్రమే పూర్తిచేశారు.

నిబంధన సవరించడంతో మార్గం సుగమం : 2014 సంవత్సరానికి ముందు అమ్మిన భూమికి విక్రయదారులు ఇప్పుడు ప్రమాణ పత్రం ఇవ్వడానికి ముందుకు రాకపోవడంతో పలు జిల్లాల్లో అప్లికేషన్లను తిరస్కరించారు. అయితే, గత నెల రెవెన్యూ శాఖ నిబంధనలు సవరించడంతో సాదాబైనామాల భూములను పట్టా చేసుకోవడానికి మార్గం సుగమం చేసింది. ఇప్పుడు గతంలో తిరస్కరించిన దరఖాస్తులను కూడా మళ్లీ పరిగణనలోకి తీసుకోవాలన్న విజ్ఞప్తులు జిల్లాల కలెక్టర్లకు వస్తున్నాయి.

కీలకంగా విచారణ..

  • గత ప్రభుత్వంలో జరిగిన సాదాబైనామాల క్రమబద్ధీకరణ సంబంధిత మండలాల తహసీల్దార్లు పూర్తిచేశారు. ప్రస్తుతం భూ భారతి చట్టం ప్రకారం సాదాబైనామాలను క్రమబద్దీకరించే అధికారాలను ఆర్డీవోలకు కల్పించారు.
  • తహసీల్దారు విచారణ చేసి నివేదిక పంపిస్తే వాటిని పరిశీలించి ఆర్డీవోలు భూ భారతి పోర్టల్లో భూ సమాచారం నమోదు చేసి నిజమైన హక్కుదారులకుల పట్టా చేస్తున్నారు.
  • ప్రస్తుతం క్షేత్రస్థాయి విచారణలో తేలే విషయాలే కీలకంగా మారుతున్నాయి. ఇందుకోసం వాస్తవాలను తెలుసుకునేందుకు క్రమబద్ధీకరించాల్సిన భూముల సరిహద్దు రైతులకు తహసీల్దార్లు నోటీసులు జారీ చేస్తున్నారు.
  • సాదాబైనామా రైతు సమర్పించే అఫిడవిట్‌ పూర్తి ఆధారాలతో ఉండటంతో పాటు 30 రోజుల పాటు అభ్యంతరాలేవీ రాకుంటే క్రమబద్ధీకరణ పని సులువుగా పూర్తవుతుందని రెవెన్యూ అధికారులు చెబుతున్నారు.

హెచ్‌ఎండీఏ పరిధిలో ఉన్న మండలాల్లోని దరఖాస్తులను సైతం పరిష్కరించాలని ప్రభుత్వం ఆదేశాలు జారీచేసింది. ఈ నేపథ్యంలో తెల్లకాగితంపై రాసుకొని భూములు కొనుగోలు చేసినవారిలో తమ భూములు పట్టా కానున్నాయనే ఆశలు చిగురిస్తున్నాయి.

నూతన నిబంధనలు ఇలా : ఉదాహరణకు చూస్తే ఉమ్మడి మెదక్‌ జిల్లాలో 58,847 దరఖాస్తులను వివిధ కారణాలతో అధికారులు తిరస్కరించారు. హెచ్‌ఎండీఏ పరిధిలోని మండలాల్లో సాదాబైనామాలకు గతంలో ఎలాంటి అవకాశం కల్పించలేదు. తాజాగా ప్రభుత్వం విడుదల చేసిన జీవో ప్రకారం సంగారెడ్డి జిల్లాలోని అమీన్‌పూర్, పటాన్‌చెరు, రామచంద్రాపురం మండలాల్లోని సాదాబైనామా అప్లికేషన్లను కూడా పరిశీలించనున్నారు.

నెల రోజుల్లో అభ్యంతరాలు లేకుండా ఉంటే సరి : అక్టోబరు 2020లో మీ సేవ ద్వారా దరఖాస్తు చేసిన వాటితో పాటు రెవెన్యూ సదస్సుల్లో అందించిన దరఖాస్తులను అధికారులు పరిగణనలోకి తీసుకోనున్నారు. ఈ విషయాల్లో కొనుగోలుదారు తప్పనిసరిగా హాజరు కావాలి. తమ వద్ద ఉన్న సాక్ష్యాలు, డాక్యుమెంట్లతో పాటు హామీ పత్రం ఆర్డీవోకు అందించాలి. వాటిని క్షేత్రస్థాయిలో నిర్ధారించి నెలపాటు అభ్యంతరాలు స్వీకరించిన అనంతరం ఎలాంటి ఫిర్యాదులు లేకుంటే సమస్య పరిష్కారం అవుతుంది.

ఈ సారైనా కొర్రీలు లేకుండా : ఇప్పటికైనా కొత్త నిబంధన మేరకు అర్జీలను అధికారులు త్వరితగతిన పరిశీలించి హక్కులు కల్పిస్తారా? కొర్రీలు పెట్టి నాన్చుతారా అనే సందేహాలు మాత్రం బాధితుల నుంచి వ్యక్తమవుతునే ఉన్నాయి.

