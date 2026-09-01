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రహమత్‌ బేగ్‌పై అసదుద్దీన్‌ ఒవైసీ ఆగ్రహం - నేడో, రేపో ఎమ్మెల్సీ పదవికి రాజీనామా

పార్టీ ప్రతిష్ఠకు భంగం కలిగించారంటూ రహమత్‌ బేగ్‌పై ఎంఐఎం పార్టీ తీవ్ర ఆగ్రహం - ఎమ్మెల్సీ పదవికి రాజీనామా చేయాలంటూ ఆదేశాలు - రాజీనామాకు ఒప్పుకున్న మీర్జా రహమత్ బేగ్

Mim MLC Rahmat Baig
మీర్జా రహమత్‌బేగ్‌ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 1, 2026 at 9:44 AM IST

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MIM MLC Rahamat Baig Conflicts : వివాదాల్లో చిక్కుకున్న మజ్లిస్‌ పార్టీ బహిష్కృత నేత మీర్జా రహమత్‌ బేగ్‌ తన ఎమ్మెల్సీ పదవికి రాజీనామా చేయనున్నారు. మంగళవారం లేదా బుధవారం తన రాజీనామా లెటర్​ను శాసన మండలి ఛైర్మన్‌ గుత్తా సుఖేందర్‌ రెడ్డికి సమర్పించనున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఏఐఎంఐఎం పార్టీ ప్రతిష్ఠకు భంగం కలిగించినందుకు పార్టీ అధినేత, హైదరాబాద్ ఎంపీ అసదుద్దీన్‌ ఒవైసీ రహమత్‌ బేగ్‌పై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసినట్టు సుమాచారం. తక్షణం రాజీనామా చేయడంతో పాటు పార్టీకి సంబంధించిన పలు రికార్డులు, ఎమ్మెల్సీ క్యాంప్‌ కార్యాలయంలో వివిధ శాఖల అధికారులకు ఆయన రాసిన లేఖలన్నింటినీ దారుస్సలాంలోని కేంద్ర కార్యాలయంలో ఇవ్వాలంటూ ఆదేశించారు. పార్టీ నాయకుల నుంచి ఈ సమాచారాన్ని అందుకున్న బేగ్‌ రాజీనామా చేస్తానంటూ వారికి స్పష్టంగా చెప్పినట్టు తెలిసింది.

కార్యకర్తల ఫిర్యాదులతో పార్టీ సభ్యత్వం : మీర్జా రహమత్‌ బేగ్‌ ఎమ్మెల్సీ పదవి రాజీనామాకు సిద్ధమవడం వెనుక పలు నాటకీయ పరిణామాలు చోటుచేసుకున్నాయి. ఆగస్టు 26న కుటుంబ సభ్యులతో ఉమ్రా యాత్రకు వెళ్లిన రహమత్​ను పార్టీ నాయకులు ఆగస్టు 27న హైదరాబాద్​కు రప్పించారు. కొందరు నాయకులు శుక్రవారం బేగ్‌ను కలిసి పార్టీ నుంచి బహిష్కరిస్తున్నామంటూ ఆయనకు పూర్తిగా చెప్పారు. రాజీనామా సమర్పించాలని పార్టీ అధినేత అసదుద్దీన్‌ ఒవైసీ ఆదేశించారంటూ ఆయనకు వివరించారు. బహిష్కరణ, రాజీనామాల అంశాల తెరవెనుక గోల్కొండ ప్రాంతంలో నివసిస్తున్న ఒక మహిళతో బేగ్ అత్యంత సన్నిహితంగా మెలుగుతున్నారని కొంతకాలంగా పెద్ద ఎత్తున ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి. దీనిపై ఎంఐఎం పార్టీ కార్యకర్తలు అధిష్ఠానానికి పెద్ద ఎత్తున ఫిర్యాదులు కూడా చేశారు.

కమీషన్ల రూపంలోనూ డబ్బులు : ఈ క్రమంలోనే బేగ్​ ఉన్న వీడియో ఒకటి సోషల్ మీడియాలో బహిర్గతమైంది. మరోవైపు పార్టీ కోసం అని చెప్పి రాజేంద్రనగర్‌లో, విదేశాల్లో ఉంటున్న మజ్లిస్‌ అభిమానుల నుంచి డబ్బులు వసూలు చేశారని మజ్లిస్‌ ముఖ్య కార్యాలయానికి ఫిర్యాదులు వెళ్లాయి. దీంతోపాటు పలు కాలనీల్లో అభివృద్ధి పనులు చేయిస్తానంటూ, కాంట్రాక్టులు ఇప్పిస్తానంటూ కొందరి నుంచి ముందే కమీషన్ల రూపంలోనూ డబ్బులు తీసుకున్నారని కార్యకర్తలు కొన్ని ఆధారాలు ఇచ్చినట్టు తెలిసింది. వీటన్నింటినీ పరిగణనలోకి తీసుకున్న పార్టీ నేతలు బేగ్‌పై వేటు వేయాలంటూ ఎంపీ అసదుద్దీన్‌ ఒవైసీని కోరారు. పై అంశాలన్నింటినీ పరిగణలోకి తీసుకుని స్పందించిన ఓవైసీ బేగ్‌ను పార్టీ నుంచి బహిష్కరించాలని, ఎమ్మెల్సీ పదవికి రాజీనామా చేయించాలంటూ ఎంఐఎం నాయకులకు సూచించారు.

మజ్లిస్‌ మాజీ ఎమ్మెల్యే పాషా ఖాద్రీ వద్ద డ్రైవర్‌గా పనిచేసిన రహమత్ బేగ్‌ అనంతర కాలంలో పార్టీ కార్యకర్తగా, పెద్ద నాయకుడిగా ఎదిగారు. ఎదిగే క్రమంలో ఇతర పార్టీ నాయకులు, ప్రభుత్వ అధికారులతో కొంత దురుసుగా ప్రవర్తించే వారని, అనేక వివాదాల్లో తలదూర్చే వారని పెద్ద ఎత్తున ఆరోపణలు ఉన్నాయి. పాతబస్తీ సహా నగరంలో ఎక్కడ గొడవ జరిగినా క్షణాల్లో తన అనుచరగణంతో అక్కడకు చేరుకుని హల్‌చల్‌ సృష్టించడం ఆయనకు అలవాటేనని సొంత పార్టీ కార్యకర్తలే చెబుతున్నారు.

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