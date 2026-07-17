ఉప్పల్ భగాయత్ ఫేజ్-2లో ట్రాఫిక్ కష్టాలు - తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్న స్థానికులు
ట్రాఫిక్ కష్టాలతో సతమతమవుతున్న ఉప్పల్ భగాయత్ ఫేజ్-2 - ఉప్పల్- నర్లపల్లి ఎలివేటెడ్ కారిడార్ పనులతో వాహనాల మళ్లింపుతో రద్దీ -రహదారిపై గణేశ్ విగ్రహాల విక్రయాల వల్ల మరిన్ని ట్రాఫిక్ సమస్యలు -
Published : July 17, 2026 at 10:24 PM IST|
Updated : July 17, 2026 at 10:54 PM IST
Uppal Bhagayat Locals Facing Traffic Issues : ఉప్పల్ భగాయత్ ఫేజ్-2 ట్రాఫిక్ కష్టాలతో సతమతమవుతోంది. ఓవైపు ఉప్పల్-నార్లపలి ఎలివేటెడ్ కారిడార్ పనులతో వాహనాలు మళ్లింపుతో రద్దీ పెరగ్గా మరోవైపు ప్రధాన రహదారిపై గణేశ్ విగ్రహాల విక్రయాల వల్ల మరిన్ని ట్రాఫిక్ సమస్యలు ఎదుర్కొంటోంది. ఫలితంగా ఆ ప్రాంత ప్రజలు అసౌకర్యానికి గురవుతున్నారు. పిల్లలు స్కూల్స్కు, పెద్దలు ఆఫీస్లకు వెళ్లేటప్పడు చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నట్లు స్థానికులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
ఎలివేటెడ్ కారిడార్ పనులతో : ఉప్పల్ భగాయత్ ఫేజ్-2 ప్రధాన రహదారి గుండా వేలాదిమంది వాహనదారులు ప్రయాణిస్తుంటారు. ఈ రోడ్డు నాగోల్, రామంతపూర్కు వెళ్లేందుకు షార్ట్ కట్ కూడా. ఇప్పటికే ఉప్పల్-నారపల్లి ఎలివేటెడ్ కారిడార్ పనుల వల్ల చాలా వాహనాలను ఇటువైపు మళ్లించారు. ఫలితంగా ఈ రహదారిలో మరింతగా వాహనాల రద్దీ పెరిగిపోయింది. దీనికి తోడు ప్రధాన రహదారి వెంబడి భారీ వినాయక విగ్రహాలు విక్రయాలు జరగడం వల్ల భగాయత్ ఫేజ్-2కు మరిన్ని ట్రాఫిక్ కష్టాలు తెచ్చిపెట్టింది.
ఏటా వినాయక చవితి సందర్భంగా ప్రధాన రహదారి వెంబడి గణేష్ విగ్రహాల తయారీ, విక్రయాలకు అధికారులు అనుమతులు ఇస్తున్నారు. విగ్రహాలను కొనుగోలు చేసేందుకు వచ్చే ప్రజలు వాటిని తరలించేందుకు భారీ వాహనాలు తీసుకొచ్చి ఎక్కడపడితే అక్కడే నిలుపుతారు. దీనితోపాటు రోడ్డును ఆక్రమించి చిరు వ్యాపారులు అమ్మకాలు జరుపుతున్నారు. ఫలితంగా ఈ ప్రాంతంలో ట్రాఫిక్ జామ్ ఏర్పడుతోందని స్థానికులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
"విగ్రహాలు మెయిన్రోడ్లో పెట్టకుండా లూప్లైన్స్లో పెట్టుకుంటే బాగుంటుంది. నాగోల్-రామాంతపూర్-అంబర్పేట వెళ్లే మెయిన్రోడ్డు ఇది. ఇక్కడ ట్రాఫిక్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇలాంటి చోట విగ్రహాలు పెట్టడం వల్ల ప్రజలు ఇబ్బంది పడాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. ఇక్కడ పారిశ్రామిక ప్రాంతం ఉండటం వల్ల పెద్ద ట్రక్స్ కూడా తిరుగుతుంటాయి. ప్రధాన రహదారిపై విగ్రహాలు పెట్టకుండా శిల్పారామం లైన్లోకి మార్చాలని కోరుతున్నాం. ప్రజలకు ఇబ్బంది లేకుండా అనుమతులు ఇవ్వాలని అధికారులను కోరుతున్నాం"- స్థానికులు
అలా చేస్తే ట్రాఫిక్ సమస్యలకు చెక్ : గణేశ్ విగ్రహాల విక్రయాలు పూర్తయ్యాక పగిలిన, అమ్ముడుపోని పీవోపీ విగ్రహాలను ప్రధాన రహదారిపైనే, చెత్త కుప్పల వద్దనే వదిలేస్తున్నారని స్థానికులు చెబుతున్నారు. ఇప్పటివరకు ఆ వ్యర్థాలను పూర్తిగా తొలగించలేదన్నారు. ఈ విగ్రహాల విక్రయాలను మరోచోటికి తరలిస్తే ట్రాఫిక్తోపాటు కాలుష్య సమస్యలు కూడా తీరుతాయని స్థానికులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
"విగ్రహాలు రోడ్పైనే పెట్టి అమ్మడం వల్ల వచ్చిన వాళ్ల అందరి వాహనాలు రోడ్డుపైన పార్క్ చేయడం వల్ల రహదారి బ్లాక్ అవుతుంది. పిల్లలు స్కూల్కు వెళ్లాలన్నా, మేము ఆఫీసులకు చేరుకోవాలన్నా చాలా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొనాల్సిన పరిస్థితులు ఏర్పడుతున్నాయి. రహదారిపై విగ్రహాల విక్రయాలకు అనుమతి నిరాకరించి ప్రత్యామ్నాయ మార్గాల్లోకి మల్లించాలని కోరుతున్నాం"- స్థానికులు
ప్రజా ప్రయోజనాలు, వ్యాపార అవసరాలను సమతుల్యం చేసే విధంగా భగాయత్ ఫేజ్-2 ట్రాఫిక్ సమస్యను పరిష్కరించాలని కాలనీ వాసులు కోరుతున్నారు. ప్రధాన రహదారిపై విగ్రహాల విక్రయాలకు అనుమతి నిరాకరించి, ప్రత్యామ్నాయ మార్గాల్లోకి మళ్లించాలని అధికారులకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు.
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