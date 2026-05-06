ETV Bharat / state

'మా గ్రామాల్లో అభివృద్ధి ఏది? వీఎంసీలో విలీనం చేయండి'

అభివృద్ధికి ఆమడ దూరంలో ఉన్న ఐదు గ్రామాలు - నున్న, పాతపాడు, పి. నైనవరం, అంబాపురం, మంగళాపురం - గ్రామాల్లో నివాసం ఉంటున్న 60వేల మంది ప్రజలు

Merging Their Villages Into Municipal Corporation
Merging Their Villages Into Municipal Corporation (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 6, 2026 at 7:29 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Merging Their Villages Into Municipal Corporation : విజయవాడ నగరం నానాటికీ అభివృద్ధి చెందుతోంది. నగర పాలక సంస్థ స్థాయి నుంచి మహా నగర పాలక స్థాయికి చేరువవుతోంది. నగరం రోజు రోజుకూ విస్తరిస్తున్నా కొంత దూరంలో ఉన్న పలు గ్రామాల ముఖచిత్రం మాత్రం మారడం లేదు. నేటికీ అభివృద్ధికి నోచుకోవడంలేదు. దశాబ్దాలు గడుస్తున్నా ఇప్పటికీ సరైన మౌలిక సదుపాయాలు లేక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నాయి. ఫలితంగా నగర పాలక సంస్థలో తమ గ్రామాలను విలీనం చేయడం ద్వారా మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించాలని ఆయా గ్రామాల ప్రజలు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు.

విజయవాడ సమీపంలో ఉన్న 5గ్రామాలు : విజయవాడ రూరల్ మండలం నున్న, పాతపాడు, పి. నైనవరం, అంబాపురం, మంగళాపురం గ్రామస్థులు సరైన వసతులు లేక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. చూసేందుకు ఈ గ్రామాలన్నీ విజయవాడ నగరంలో కలిసి ఉన్నట్లే కనిపించినా ఈ గ్రామాలు గన్నవరం నియోజకవర్గ పరిధిలో ఉండగా పార్లమెంటు స్థానం మాత్రం మచిలీపట్నం కిందికి వస్తుంది. విజయవాడ రూరల్ నియోజకవర్గంగా చెప్పుకునే ఈ ప్రాంతంలో నగర విస్తరణలో భాగంగా ఎంతో మంది ఇక్కడ నివాసాలు ఏర్పరుచుకుని స్థిరపడ్డారు.

సరైన సౌకర్యాలు, రోడ్లు లేక స్థానికుల అవస్థలు : విజయవాడ నగర పాలక సంస్థ పరిధికి కూత వేటు దూరంలోనే ఉండే ఈ గ్రామాలన్నీ దశాబ్దాలు గడుస్తున్నా ఇప్పటికీ కనీస సౌకర్యాలైన తాగునీరు, రోడ్లు, డ్రైనేజీ ఇలా వేటికీ నోచుకోలేదు. విజయవాడ నగర పాలక సంస్థలో విలీనం చేయాలన్న ప్రతిపాదన ఎప్పటి నుంచో ఉన్నా అది ఇప్పటికీ కార్యరూపం దాల్చలేదు. తమను విజయవాడ నగర కార్పొరేషన్ లో విలీనం చేస్తే బాగుంటుందని ఆయా గ్రామాల ప్రజలు కోరుకుంటుడంగా ఇప్పటికే పలు మార్లు ఇదే అంశాన్ని రూరల్ మండలం అధికారులు, పాలకులను కలిసి వారి అభిప్రాయాల్ని వ్యక్తం చేశారు.

"మా ఊర్లన్నీ కార్పోరేషన్లలో కలిపితే చాలా బాగుంటుంది. ఒక వేళ కలిపితే మాకు అవసరమైన సౌకర్యాలు మెరుగుపడతాయి. మౌళిక సదుపాయాలు పెరిగి మా గ్రామాలు అభివృద్ది చెందుతాయి. రోడ్లు, తాగునీటి వసతులు, డ్రైనేజ్​ కాలువలు అన్ని లభిస్తాయి" _ గ్రామస్థులు

సరైన సదుపాయాలు లేక అవస్థలు పడుతున్న గ్రామస్థులు : దాదాపు 60వేల మంది నివాసం ఏర్పరుచుకుని ఉంటున్న ఈ గ్రామాల్లో సరైన మంచినీటి వ్యవస్థ లేదు. ఒక్కపూట మాత్రమే మంచినీరు వస్తుంది. కొన్ని గ్రామాల్లో పంచాయతీ నీళ్లు అందుతున్నా అవి వాడుకునేందుకే కానీ తాగేందుకు పనికిరావడం లేదు. దీంతో వారంతా మంచినీళ్ల క్యాన్లపై ఆధారపడాల్సి వస్తోంది. ఏ గ్రామంలోనూ డ్రైనేజీ వ్యవస్థ లేకపోవడంతో ఇళ్లలో వాడుకున్న నీరంతా రోడ్లపక్కన ప్రవహిస్తోంది. వర్షం వస్తే ఆ మురుగునీరంతా రోడ్లపైకి చేరుతుందని గ్రామస్థులు చెబుతున్నారు.

గ్రామాలను వీఎంసీలో కలపాలని కోరుతున్న స్థానికులు : మరోవైపు మురుగు కాలువల పక్కనే కొన్ని చోట్ల పంచాయతీకి చెందిన మంచినీటి పైపు లైన్లు వేయడంతో ఎప్పుడు ఆ మురుగు నీరు తాగునీటిలో కలుస్తుందో చెప్పలేని పరిస్థితి. గ్రామాల్లో ఇప్పటికీ ఇరుకు రోడ్లే దిక్కవడంతో రాకపోకలకు ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయి. స్థానికంగా ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాలు ఉన్నా అనారోగ్యం వస్తే విజయవాడ నగరానికి వెళ్లాల్సిందే. అదే కార్పొరేషన్ లో విలీనం చేస్తే మౌలిక వసతులకు అవకాశం ఉంటుందని ప్రజలు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
అమరావతి అభివృద్ధి కోసం శ్రీరాజ శ్యామల మహాయజ్ఞం

ఎన్డీఏ విజయం - మోదీ నాయకత్వంపై విశ్వాసానికి ప్రతిబింబం: సీఎం చంద్రబాబు

TAGGED:

నగర పాలక సంస్థలో గ్రామాల విలీనం
VIJAYAWADA VILLAGES MERGING
VIJAYAWADA MINICIPAL CORPORATION
UNDEVELOPED REMOTE AREAS
VILLAGES INTO MUNICIPAL CORPORATION

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.