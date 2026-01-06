ETV Bharat / state

'సమస్యలు చెప్పుకోవాలంటే 30-40 కిలోమీటర్లు వెళ్లాల్సిందే - ఎటువెళ్లాలన్నా ఒకే ఒక్క బస్సు'

కనిష్ఠంగా 20, గరిష్ఠంగా 40 కిలోమీటర్ల దూరంలో జోనల్, సర్కిల్‌ కార్యాలయాలు - ఎటు వెళ్లాలన్నా ఒక్కటే బస్సు - అసౌకర్యాలు ఎదుర్కొంటున్న జీహెచ్‌ఎంసీలో విలీనమైన శివారు మున్సిపాలిటీల ప్రజల

Problems Of Municipalities With Merge In GHMC
Problems Of Municipalities With Merge In GHMC (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 6, 2026 at 9:22 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Problems Of Municipalities With Merge In GHMC : జీహెచ్‌ఎంసీలో విలీనమైన శివారు మున్సిపాలిటీల ప్రజలకు ఆయా జోనల్, సర్కిల్‌ కార్యాలయాలు ఏ మాత్రం సౌకర్యంగా లేవనే విమర్శలు వినిపిస్తున్నాయి. విలీనం చేసినందుకు ఆనందమే కానీ, కార్యాలయాల్లో అధికారులను కలవాలంటే మాత్రం కనిష్టంగా 20, గరిష్ఠంగా 40 కిలోమీటర్లు వెళ్లాలని చెబుతున్నారు. శంషాబాద్‌ జోన్‌లో విలీనమైన మీర్‌పేట్, బడంగ్‌పేట్‌ కార్పొరేషన్లు, తుర్కయాంజాల్, ఆదిభట్ల మున్సిపాలిటీల్లోని ప్రజలు తమ సమస్యలు చెప్పుకొనేందుకు జోనల్‌ కార్యాలయానికి వెళ్లాలంటే 30-40 కిలోమీటర్లు వెళ్లాలి. సమీపంలోని ఎల్బీనగర్‌ జోన్‌లో కలపకుండా శంషాబాద్‌కు మార్చడంపై వారు తీవ్ర అభ్యంతరాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఎమ్మెల్యే మల్‌రెడ్డి రంగారెడ్డి ఈ అంశంపై శాసనసభలో తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు.

ఒక్కటంటే ఒక్క బస్సు అంతే : శంషాబాద్, మల్కాజిగిరి జోన్లలోని రెండు సర్కిళ్లు, డివిజన్ల మధ్య సరైన రవాణా సౌకర్యమే లేదు. సర్కిల్‌ కార్యాలయాలకు ప్రజలు వెళ్లాలంటే ద్విచక్ర వాహనాలు, ఆటోల్లో మాత్రమే వెళ్లాలి. ఆదిభట్ల సర్కిల్‌ను రాగన్నగూడలో ఏర్పాటు చేశారు. ఆదిభట్ల డివిజన్‌ ప్రజలు రాగన్నగూడకు రావాలంటే ఒక్కటంటే ఒక్క బస్సు మాత్రమే ఉంది. కొంగర్‌ కలాన్‌ డివిజన్‌ ప్రజలకు కూడా ఒకే ఒక్క బస్సుంది. శామీర్‌పేట్, తూంకుంట డివిజన్లలోని ప్రజలు కీసర సర్కిల్‌కు వెళ్లాలంటే ఒకే ఒక్క బస్సుంది. అదికూడా శామీర్‌పేట్‌ నుంచి ఘట్‌కేసర్‌కు వెళ్తుంది. ఆదిభట్ల సర్కిల్‌లోని ఆదిభట్ల, కొంగరకలాన్, తుర్కయంజాల్‌ డివిజన్లను ఎల్బీనగర్‌ జోన్‌లో విలీనం చేస్తే, ఆయా డివిజన్ల ప్రజలకు వ్యయప్రయాసలు తగ్గుతాయి. సమయం కూడా కలిసొస్తుంది.

నేరుగా వెళ్లేందుకు బస్సుల్లేవ్‌ : బడంగ్‌పేట్, మీర్‌పేట్, తుర్కయాంజాల్, ఆదిభట్ల డివిజన్లలో ఉంటున్న ప్రజలే కాదు, జీహెచ్‌ఎంసీ సిబ్బంది శంషాబాద్‌ జోనల్‌ కార్యాలయానికి వెళ్లాలంటే నేరుగా బస్సుల్లేవ్‌. ఔటర్‌ మీదుగా కార్లలో వెళ్లాలి. బస్సుల్లో వెళ్లాలంటే మాత్రం తుర్కయంజాల్, ఆదిభట్ల నుంచి ఎల్బీనగర్‌కు ఒక బస్సులో వచ్చి, అక్కడి నుంచి చాంద్రాయణగుట్ట, సంతోష్‌నగర్‌ మీదుగా చేరుకోవాలి. బడంగ్‌పేట్, మీర్‌పేట్‌ప్రజలు జల్‌పల్లి, పహడీషరీఫ్‌ నుంచి లక్ష్మీగూడ మీదుగా శంషాబాద్‌కు వెళ్లాలి. ఆదిభట్ల, కొంగర్‌ కలాన్‌ డివిజన్లలో ఉంటున్న ప్రజలకు మరో పది కిలోమీటర్లు అదనంగా ఉంటుంది.

చేరుకోవాలంటే ట్రాఫిక్‌ను దాటాలి : మూడుచింతలపల్లి, తూంకుంట మున్సిపాలిటీల ప్రజలు మల్కాజిగిరి జోనల్‌ కార్యాలయానికి వెళ్లేందుకు అల్వాల్‌ మీదుగా ముప్పై కిలోమీటర్లు వెళ్లాలి. శామీర్‌పేట్‌ నుంచి అల్వాల్‌కు కాస్త సులభంగా వచ్చినా, అల్వాల్‌ నుంచి మల్కాజిగిరి చేరుకోవాలంటే ట్రాఫిక్‌ను దాటుకుంటూ వెళ్లాల్సిందే.

పరిపాలన సమస్యలు తలెత్తకుండ : ఇటీవలి వరకు జీహెచ్​ఎంసీ 650 చ.కి.మీ. పరిధిలోనే ఉండేది. ఆరు జోన్లు, 30 సర్కిళ్లు ద్వారా పరిపాలన సాగింది. 27 శివారు పట్టణ స్థానిక సంస్థల విలీనంతో గ్రేటర్​ హైదరాబాద్​ విస్తీర్ణం 2,053 చదరపు కిలోమీటర్లకు వరకు పెరిగింది. గ్రేటర్​లో కలిసిన మున్సిపాలిటీలు, నగరపాలక సంస్థల్లో పరిపాలన సమస్యలు తలెత్తకూడదన్న ఉద్దేశంతో కమిషనర్​ ఆయా స్థానిక సంస్థలను సర్కిళ్లుగా పేర్కొన్నారు. అలాగే దగ్గరలోని జోనల్​ కార్యాలయాలకు అనుసంధానం చేశారు.

సరైన రవాణా సైకర్యం లేక ఇబ్బందులు : పరిపాలనలో సమస్యలు రాకూడదని ఈ విలీనం చేశారు. కానీ, ప్రజలు ఇప్పుడు దీని వలనే సమస్యలను ఎదుర్కొంటున్నారు. అధికారులను కలిసేందుకు వెళ్లాలన్నా చాలా కష్టపడాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది. ఊరిలో నుంచి కార్యాలయాలకు వెళ్లేందుకు ఒక్క బస్సె ఉండడంతో ప్రజలు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. కొన్ని రెండు బస్సులు మారాల్సిన వస్తుందని చెబుతున్నారు.

గ్రేటర్​లో 12 జోన్లు, 60కి పెరగనున్న సర్కిళ్లు - వారంలో పూర్తి కానున్న ప్రక్రియ

శాస్త్రీయంగానే సాగిన డివిజన్ల పునర్విభజన - అందరికీ సమానంగా 4 సేవలు

TAGGED:

MUNICIPALITIES MERGE IN GHMC
GHMC DIVISION REORGANISATION
జీహెచ్‌ఎంసీలో విలీనంలో ఉన్న ప్రజలు
PROBLEMS WITH MERGE IN GHMC

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.