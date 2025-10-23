ETV Bharat / state

హైదరాబాద్​ మైక్రో మార్కెట్లలో నివాసాలు - పెరుగుతున్న ధరలు

హైదరాబాద్ రియల్ ఎస్టేట్ ట్రెండ్ - గత నెలలో ధరల పెరుగుదల - వెల్లడించిన నైట్‌ ఫ్రాంక్‌ ఇండియా నివేదిక

Micro Markets in Hyderabad Real Estate
Micro Markets in Hyderabad Real Estate (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 23, 2025 at 2:06 PM IST

Micro Markets in Hyderabad Real Estate : హైదరాబాద్‌ రియల్‌ ఎస్టేట్‌ మార్కెట్‌ వేగంగా విస్తరిస్తూ, ధరలు నిరంతరం పెరుగుతున్నాయి. గత సంవత్సరంతో పోలిస్తే ఈ ఏడాది సగటుగా 20 శాతం పెరుగుదల నమోదైంది. రంగారెడ్డి జిల్లాలో 28 శాతం పెరుగుదల అత్యధికం. రాయదుర్గంలో భూములు ఎకరాకు రూ.177 కోట్లు పలికిన నేపథ్యంలో పశ్చిమ హైదరాబాద్‌ ప్రధాన ఆకర్షణగా మారింది. గచ్చిబౌలి, కోకాపేట్‌, నార్సింగి ప్రాంతాల్లో హైరైజ్‌ ప్రాజెక్టులు పెరుగుతుండగా, తూర్పు, ఉత్తర, దక్షిణ ప్రాంతాల్లో బడ్జెట్‌ ఫ్రెండ్లీ ఫ్లాట్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. సొంతింటి కల నెరవేర్చుకోవాలనుకునే వారికి ఇది సరైన సమయమని నిపుణులు సూచనలు చేస్తున్నారు.

నైట్‌ ఫ్రాంక్‌ ఇండియా నివేదిక వెల్లడి : హైదరాబాద్​ మహా నగరంలో నివాసాల ధరలు మార్కెట్‌తో సంబంధం లేకుండా పెరుగుతూనే ఉన్నాయి. గత సంవత్సరంతో పోలిస్తే ఈ సంవత్సరం గత నెలలో 20 శాతం ధరల పెరుగుదల నమోదైంది. జిల్లాల వారీగా చూస్తే హైదరాబాద్‌లో 8 శాతం, మేడ్చల్‌-మల్కాజిగిరి జిల్లాలో 7 శాతం పెరుగుదల ఉంటే, రంగారెడ్డి జిల్లాలో 28 శాతం పెరిగిందని నైట్‌ ఫ్రాంక్‌ ఇండియా నివేదిక వెల్లడించింది.

మైక్రో మార్కెట్లలో ఫ్లాట్లు : ఇటీవల రాయదుర్గంలో భూముల వేలంలో ఎకరా రూ.177 కోట్లు పలకింది. ఈ ప్రభావంతో ముందు ముందు ఆయా ప్రాంతాల చుట్టుపక్కల ధరలపై ప్రభావం ఉంటుందని బిల్డర్లు అంటున్నారు. సొంతింటి కోసం చూస్తున్న వారు ధరలు పెరిగేలోపే స్థిరాస్తులు కొనుగోలు చేయడం మేలని రియల్‌ ఎస్టేట్‌ సంఘాల ప్రతినిధులు చెబుతున్నారు. సొంత ఇంట్లో దీపావళి వెలుగులు విరజిమ్మాలంటే బడ్జెట్‌కు తగ్గట్టుగా ఎంపిక చేసుకోవాలని సూచనలు చేస్తున్నారు. నగరంలోని పలు మైక్రో మార్కెట్లలో ఫ్లాట్లు అందుబాటులో ఉన్నాయని చెబుతున్నారు.

సెంట్రల్‌ హైదరాబాద్‌లో : హైదరాబాద్​ మహా నగరం మధ్యలో ఉన్న సెంట్రల్‌ హైదరాబాద్‌లోని సోమాజిగూడ, అబిడ్స్, షేక్‌పేట, అమీర్‌పేట, అశోక్‌ నగర్, బేగంపేట తదితర ప్రాంతాల్లో 2 బీహెచ్‌కే నుంచి 3 బీహెచ్‌కే వరకు ఫ్లాట్లు నిర్మాణంలో ఉన్నాయి. 1212 నుంచి 2500 చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో నివాసాలు నిర్మిస్తున్నారు.

తూర్పులో అందుబాటులో : హయత్‌నగర్, ఎల్బీ నగర్, ఉప్పల్, చెంగిచెర్ల, పోచారం, ఘట్‌కేసర్, బండ్లగూడ ప్రాంతాల్లో బహుళ అంతస్తుల నివాస సముదాయాలు నిర్మాణంలో ఉన్నాయి. ఓఆర్‌ఆర్‌ చేరువలో విల్లా ప్రాజెక్ట్‌లు నిర్మిస్తున్నారు. 554 చదరపు అడుగుల నుంచి ఇక్కడ ఫ్లాట్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

ఉత్తరంలో కొనేలా : బౌరంపేట, దుండిగల్, బహుదూర్‌పల్లి, గండి మైసమ్మ, కౌకూరు, సుచిత్ర, కొంపల్లి, సూరారం వరకు బడ్జెట్‌ ధరల్లో నివాసాలు నిర్మాణాల్లో ఉన్నాయి. 905 చదరపు అడుగుల నుంచి 1235 చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో ఎక్కువగా ఫ్లాట్లు కడుతున్నారు. విశ్రాంత నివాసాలు ఈ ప్రాంతంలో అందుబాటులో ఉన్నాయి.

దక్షిణం వైపు సరికొత్తగా : అత్తాపూర్, సాతంరాయి, రాజేంద్ర నగర్, తుక్కుగూడ, శంషాబాద్, కిస్మత్‌పూర్‌ ప్రాంతాల్లో కొత్త నిర్మాణాలు వస్తున్నాయి. 3 బీహెచ్‌కే నివాసాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి.

పశ్చిమంలో ఎక్కువగా : డిమాండ్‌ ఎక్కువగా ఉండే పశ్చిమ హైదరాబాద్‌లో కట్టడాలు మరింత దూరం విస్తరిస్తున్నాయి. గచ్చిబౌలి, బాచుపల్లి, పుప్పాల్‌గూడ, హఫీజ్‌పేట్, ప్రగతినగర్, ఇస్నాపూర్, పటాన్‌చెరు, కోకాపేట, కూకట్‌పల్లి, కొల్లూరు, లక్ష్మీగూడ, మియాపూర్, మదీనాగూడ, నల్లగండ్ల, నార్సింగి, మోకిల, నిజాంపేట, తెల్లాపూర్, ఉస్మాన్‌నగర్, పాటి, నందిగామ, వెలిమల వరకు ఆకాశహర్మ్యాలు కడుతున్నారు.

