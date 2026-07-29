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రెండు రోజులుగా వర్షాలు - ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తున్న వాగులు, ప్రాజెక్టుల్లోకి భారీగా వరదనీరు

రాష్ట్రవ్యాప్తంగా గత రెండు రోజులుగా కురుస్తున్న వర్షాలు - పలు మండలాల్లో ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న వాన - జాలాశయాలకు, ప్రాజెక్టులోకి చేరుతున్న వరద నీరు

Rains in Districts across Telangana
Rains in Districts across Telangana (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 29, 2026 at 11:55 AM IST

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Rains in Districts across Telangana : బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడన ప్రభావంతో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా గత రెండు రోజులుగా భారీగా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. పలు ప్రాంతాల్లో వాగులు, వంకలు ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో పలు ప్రాజెక్టుల్లోకి వరద నీరు చేరడంతో, గేట్లను ఎత్తి దిగువకు నీటిని విడుదల చేశారు. మరోవైపు తీవ్ర వాయుగుండం ప్రభావంతో తెలంగాణలో ఇవాళ కూడా భారీవర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది. పలు జిల్లాలకు ఎల్లో హెచ్చరికలు జారీ చేసింది.

జోరందుకున్న వరి నాట్లు : మెదక్ జిల్లాలో రాత్రి నుంచి ఎడతెరిపి వర్షాలతో హవేలీఘనపూర్ మండలంలో ధూప్ సింగ్ తండా వాగు ఉప్పొంగుతుంది. చుట్టుపక్కల గ్రామాలకు ధూప్‌ సింగ్‌ తండా నుంచి రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. వాగు ఉద్ధృతితో రాత్రి గిరిజనులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడ్డారు. జిల్లాలోని మధ్యతరహా ప్రాజెక్టు, వనదుర్గ ఆనకట్టకు వరద నీరు చేరుతుంది. మరోవైపు మెదక్​ జిల్లాలో వర్షాలు కురుస్తుండటంతో వరి నాట్లు జోరందుకున్నాయి. రెండు రోజుల వర్షాలతో చెరువులకు భారీగా వరద నీరు చేరుతుంది.

భారీ వర్షాలకు నిలిచిన రాకపోకలు : నిజామాబాద్​ జిల్లా వ్యాప్తంగా విస్తారంగా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. నిన్న రాత్రి నుంచి కురిసిన భారీ వర్షానికి వాగులు ప్రవహిస్తున్నాయి. సిరికొండ మండలంలో కప్పల వాగు ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తోంది. గతంలో దెబ్బతిన్న కొండూరు వంతెనకు తాత్కాలికంగా అప్రోచ్​ రోడ్డు ఏర్పాటు చేశారు. మరోవైపు రాత్రి కురిసిన వర్షానికి సిరికొండకు రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. ధర్పల్లి మండలం వాడి వద్ద ముత్యాలమ్మ వాగు ప్రవహిస్తోంది. జిల్లాలోని డిచ్‌పల్లి, మోపాల్, సిరికొండ, ఇందల్వాయి, ధర్పల్లి, జక్రాన్‌పల్లి మండలాల్లో వాన కురిసింది. లక్ష్మణచందా మండలం పీచర, సోన్ గ్రామాల మధ్య రహదారి తెగిపోయింది. మరోవైపు కడెం మండలం కుర్రగూడెం, పాత రేవోజీపేట వద్ద తాత్కాలిక వంతెనలు తెగాయి.

సింగరేణి ఏరియాలో నిలిచిన బొగ్గు ఉత్పత్తి : ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలో కాటారం, మహాదేవపూర్, పలిమేల, కాళేశ్వరం, గణపురం, మహాముత్తారం మండలాల్లో వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఈ మేరకు భూపాలపల్లి జిల్లా సింగరేణి ఏరియాలోని 2 ఉపరితల గనుల్లో బొగ్గు నిలిచిపోయింది. నర్సంపేట, వర్ధన్నపేట, రాయపర్తి, పర్వతగిరి, ఐనవోలులో వర్షం పడింది. డోర్నకల్ నియోజకవర్గ వ్యాప్తంగా చిరు జల్లులు కురుస్తున్నాయి. మరోవైపు మంగపేట, ఏటూరునాగారం, కన్నాయిగూడెం, వాజేడు, వెంకటాపురం, తాడ్వాయి, గోవిందరావుపేట, వెంకటాపూర్, ములుగు, మల్లంపల్లి మండలాల్లో రాత్రి నుంచి వర్షం పడుతోంది.

తాలిపేరు ప్రాజెక్టులో 30 గేట్లు ఎత్తివేత : భద్రాద్రి జిల్లాలో వాగులు, వంకలు పొంగిపొర్లుతున్నాయి. చర్ల మండలంలోని తాలిపేరు ప్రాజెక్టుకు భారీగా వరద నీరు చేరింది. ఈ మేరకు తాలిపేరు ప్రాజెక్టు అధికారులు 30 గేట్లు ఎత్తి 30 వేల క్యూసెక్కుల ప్రవాహం విడుదల చేశారు. పెద్దపల్లి జిల్లాలో రామగుండం పారిశ్రామిక ప్రాంతంలో ఎడతెరిపి లేకుండా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయి. ఫైవింక్లైన్ చౌరస్తా రహదారిపై వరద నీరు చేరడంతో రాకపోకలకు అంతరాయం కలిగింది.

మెట్​పల్లిలో పాఠశాల చుట్టూ వరద నీరు : సిద్దిపేట జిల్లా జిల్లా మిరుదొడ్డి, దుబ్బాక, తొగుట మండలాల్లో వర్షం కురుస్తోంది. మరోవైపు జగిత్యాల జిల్లా మెట్‌పల్లిలో అర్ధరాత్రి నుంచి కురుస్తున్న వర్షానికి పెద్దచెరువు వద్ద ప్రియదర్శిని కాలనీ ప్రభుత్వ ప్రాథమిక పాఠశాల చుట్టూ నీరు చేరింది. అభివృద్ధి పేరుతో కొత్తగా వేసిన చెరువు కట్టలోకి భారీగా వరద నీరు రావడంతో వెళ్లలేని పరిస్థితి నెలకొంది. చెరువులోకి వెళ్లకపోవడంతో పాఠశాల చుట్టూ వరద చేరడంతో పురపాలక అధికారులకు ప్రధానోపాధ్యాయుడు సమాచారం ఇచ్చారు.

వరద నీరుతో పెరుగుతున్న జాలాశయాల నీటిమట్టం :

  • నిర్మల్ జిల్లాలో స్వర్ణ జాలాశయానికి 1047 క్యూసెక్కుల భారీగా వరద నీరు చేరుతుంది. స్వర్ణ జలాశయం పూర్తిస్థాయి నీటిమట్టం 1183 అడుగులు ఉండగా ప్రస్తుత నీటిమట్టం 1172.5 అడుగులకు చేరింది
  • కామారెడ్డి జిల్లా నిజాంసాగర్ ప్రాజెక్టులోకి 6,585 క్యూసెక్కుల వరద నీరు చేరుతోంది. నిజాంసాగర్‌ ప్రాజెక్టు నీటిమట్టం 1,405 అడుగులు కాగా ప్రస్తుత 1395.40 అడుగులు నీరు ఉంది. ప్రాజెక్టు సామర్థ్యం 17.802 టీఎంసీలు ఉండగా ప్రస్తుత సామర్థ్యం 7.139 క్యూసెక్కులుగా నమోదైంది.
  • పెద్దపల్లి జిల్లాలో శ్రీపాద ఎల్లంపల్లి ప్రాజెక్టులోకి భారీగా వరద నీరు చేరుతుంది. శ్రీపాద ఎల్లంపల్లి ప్రాజెక్టు నీటి సామర్థ్యం 20 టీఎంసీలు కాగా ప్రసుత్తం 8.63 టీఎంసీలు ఉంది. ప్రాజెక్టు మొత్తం నీటిమట్టం 148 మీటర్లు ఉండగా ప్రస్తుతం 142.48 మీటర్లలకు చేరింది. ఇన్​ఫ్లో 11,735 క్యూసెక్కుల వస్తుండగా, అవుట్‌ఫ్లో 450 క్యూసెక్కులుగా ఉంది.
  • నిర్మల్ జిల్లాలో కడెం జలాశయానికి 12,259 క్యూసెక్కుల వరదనీరు చేరుతుంది. కడెం జలాశయం పూర్తిస్థాయి నీటిమట్టం 700 అడుగులు ఉండగా ప్రస్తుత నీటిమట్టం 684.52 అడుగులకు చేరింది.

ఇవాళ, రేపు భారీ వర్షాలు : తీవ్ర వాయుగుండం ప్రభావంతో రాష్ట్రంలో వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఇవాళ, రేపు భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది. ఉత్తర, పశ్చిమ, ఈశాన్య తెలంగాణ జిల్లాలకు భారీ వర్షాలు ఉన్నాయని సూచించింది. వివిధ జిల్లాలకు వాతావరణ శాఖ ఎల్లో హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. మిగతా జిల్లాల్లో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు ఉన్నట్లు తెలిపింది. హైదరాబాద్‌లో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షం కురిసే అవకాశం ఉంది.

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