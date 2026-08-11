'కాస్త లోతుగా తవ్వితే నీరు పైకొచ్చేస్తోంది - మా గ్రామం మొత్తాన్ని ముంపు ప్రాంతంగా ప్రకటించండి'
చెరువు కట్ట విస్తరణకి 2ఎకరాల 31 గుంటల స్థలం - జలాశయంగా మార్చితే పాత ఇళ్లు కూలిపోతాయని ఆవేదన - గ్రామంలో ముదురుతున్న వివాదం - ఇప్పటికే పలువురిపై కేసులు
Published : August 11, 2026 at 7:47 AM IST|
Updated : August 11, 2026 at 9:09 AM IST
Narayanapur Village Tank Issue : ఆ గ్రామం చెరువును ఆనుకుని ఉంది. గతంలో వాన నీటి వరదలతో చెరువు నిండేది. ఇప్పుడు ఎల్లంపల్లి జలాశయం నుంచి నేరుగా నింపుతున్నారు. యాసంగిలోనూ నీళ్లు నింపడంతో ఎప్పుడూ నిండుకుండలా ఉంటోంది. అదే ఆ గ్రామానికి శాపంగా మారింది. ఎక్కడ కాస్త లోతుగా తవ్వినా ఊటనీరే. వానాకాలం వచ్చిందంటే చిత్తడే. అలాంటి చెరువును విస్తరించాలని ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయం స్థానికులకు శాపంగా మారింది. అయితే ముంపు కింద కొన్ని ఇళ్లకే పరిహారం మంజూరు చేసింది. ఇళ్లు కాదు గ్రామాన్నే ముంపు గ్రామంగా ప్రకటించాలని డిమాండ్ చేస్తూ కరీంనగర్ జిల్లాలోని నారాయణపూర్ గ్రామస్థులు పోరాటం మొదలుపెట్టారు.
వ్యతిరేకిస్తున్న గ్రామస్థులు : కరీంనగర్ జిల్లా గంగాధర మండలంలోని నారాయణపూర్ గ్రామంలోని చెరువు గతంలో వాన నీరు, వరదతో నిండేది. కొన్నేళ్లుగా ఎల్లంపల్లి జలాశయం నుంచి నేరుగా పైపులైన్ ద్వారా యాసంగిలో నింపడం మొదలుపెట్టారు. ఆ చెరువు పూర్తిగా నిండటంతో ఇళ్లలోకి నీరు ఉబికివస్తోంది. గోడలకు చెమ్మ వచ్చి నిత్యావసరాలు సైతం తడిసిపోతున్నాయి. చెరువు నిండిందంటే చాలు నారాయణపూర్, ఇస్తారుపల్లి, చర్లపల్లి, ఎన్.మంగపేట గ్రామాలను ముంపు భయం వెంటాడుతోంది. నారాయణపూర్ చెరువును జలాశయంగా అభివృద్ధి చేయడానికి ప్రభుత్వం రూ.20 కోట్లు మంజూరు చేసింది. జలాశయంగా అభివృద్ధి చేస్తే చెరువు కట్ట కింది కొన్ని ఇళ్లు ముంపునకు గురవుతాయని నిర్ధారించి, వారికి రూ.23 కోట్ల పరిహారం మంజూరు చేసింది. ప్రభుత్వ నిర్ణయాన్ని గ్రామస్థులు తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తున్నారు.
మొత్తం గ్రామానికి ముంపు ప్రమాదం : చెరువు నిండితేనే ఊరంతా నీటి ఊట వస్తోందని, జలాశయంగా మార్చితే పాత ఇళ్లు కూలిపోతాయని, నివాసాల్లో ఉండే పరిస్థితి ఉండదని గ్రామస్థులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఎన్నికలకు ముందు నారాయణపూర్ గ్రామాన్ని ముంపు గ్రామంగా ప్రకటిస్తానని హమీ ఇచ్చి, అధికారంలోకి వచ్చాక కొన్ని ఇళ్లకు మాత్రమే పరిహారం మంజూరు చేయడంపై తీవ్ర స్థాయిలో మండిపడుతున్నారు. గ్రామం మొత్తాన్ని ముంపు గ్రామంగా ప్రకటించాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
"మా ఊరు కట్ట కింద ఉంది. ఆ చెరువు కట్ట ఎత్తులో ఉంది. గ్రామంలో ఇప్పటికే అంతా నిమ్ము వస్తుంది. ప్రస్తుతం మా ఇళ్లు పాతగా అయ్యాయి. ఇప్పుడు ఆ కట్ట ఎత్తు ఇంకా పెంచితే ఇక మా ఇళ్లు ఉండవు, కూలిపోతాయి. వర్షాకాలం వచ్చిందంటే బిక్కుబిక్కుమంటూ బతుకుతున్నాం." - స్థానికులు
డిమాండ్ చేసినందుకు అక్రమ కేసులు : నారాయణపూర్ను ముంపు గ్రామంగా ప్రకటించాలని గ్రామ సభలో ఇటీవల రెండువర్గాల మధ్య గొడవ జరగ్గా, సర్పంచ్ భర్త ఆత్మహత్యాయత్నానికి పాల్పడ్డారు. ఆ కేసులో సర్పంచ్ ఫిర్యాదు మేరకు 13 మందిపై ఎస్సీ, ఎస్టీ అట్రాసిటీ సహా ఇతర సెక్షన్ల కింద పోలీసులు కేసులు నమోదు చేశారు. అప్పటి నుంచి తమ వాళ్లు కనిపించకుండాపోయారని సంబంధిత కుటుంబసభ్యులు ఆరోపిస్తున్నారు. గ్రామాన్ని ముంపు గ్రామంగా ప్రకటించాలని డిమాండ్ చేసినందుకు అక్రమ కేసులు బనాయించారని వాపోతున్నారు.
"ముంపు గ్రామం కోసం కొట్లాడితెే మా మీద అక్రమంగా కేసులు పెడుతున్నారు. ఇప్పుడు పెట్టిన 12 మందిపై వెంటనే కేసులు ఎత్తేయాలి. మా గురించి పట్టించుకోవాలి. కట్ట దగ్గరి ఇళ్లే తీస్తామని వారు అన్నారు. కానీ మాకు ఊరంతా తీయాలని మేము అంటున్నాం." - స్థానికులు
గ్రామస్థుల డిమాండ్ ఇదే! : చెరువు కట్ట విస్తరణకు 2 ఎకరాల 31 గుంటల స్థలం సేకరిస్తున్నారు. అందులో ఇళ్లు, ఇళ్ల స్థలాలు, చెట్లు, బావులు, బోరుబావులు, కొట్టాలు ఉన్నాయి. పరిహారం కోసం రూ.23 కోట్లు మంజూరు చేశారు. గ్రామంలోని 300 మందికి పరిహారం ఇవ్వాలని నారాయణపూర్ వాసులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
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