సంక్రాంతి పండక్కి ఎలా వెళ్లేది దేవుడా! - హైదరాబాద్ టూ విశాఖ రూ.8000
సంక్రాంతికి రైళ్లు, బస్సుల్లో నో ప్లేస్ - ప్రత్యేక సర్వీసుల ఊసెత్తని రైల్వే, ఆర్టీసీ - భారీగా పెరిగిన విమాన టికెట్ల రేట్లు
Published : November 23, 2025 at 7:16 AM IST
Trains and Bus Reservations Completed for Sankranti : రైళ్లు, బస్సులు, విమాన రిజర్వేషన్లలలో ఇప్పటికే సంక్రాంతి పండగ రద్దీ కనిపిస్తోంది. సంక్రాంతికి ఇంకా ఏడు వారాలపైనే సమయం ఉన్నప్పటికీ దూర ప్రాంత రైళ్లలో రిజర్వేషన్లు అయిపోయాయి. దీంతో దూర ప్రాంత ప్రయాణికులు పండక్కి ఎలా వెళ్లేది దేవుడా అంటూ నోరెళ్లబెడుతున్నారు. కొన్ని రైళ్లలో అయితే నిరీక్షణ జాబితా ఐదారొందలు దాటేసింది. ముఖ్యంగా గోదావరి, ఈస్ట్కోస్ట్, గరీబ్రథ్, సింహపురి, చార్మినార్, గౌతమి, కోణార్క్, మహబూబ్నగర్-విశాఖపట్టణం, నారాయణాద్రి, శబరి, పద్మావతి ఎక్స్ప్రెస్ రైళ్లలో రిజర్వేషన్లు గరిష్ఠ పరిమితిని దాటేశాయి. ఇప్పుడు రిగ్రెట్కు చేరింది.
కేవలం రైళ్లలోనే కాదు బస్సుల్లోనూ ఈ పరిస్థితి కనిపిస్తోంది. ముఖ్యమైన గమ్యస్థానాలకు చేరుకునే బస్సుల్లోనూ దాదాపు అదే పరిస్థితి నెలకొంది. ఆంధ్రా వెళ్లే ప్రయాణికులు ఏపీఎస్ఆర్టీసీ బస్సుల్లో దాదాపు అన్ని రిజర్వేషన్లు ఫుల్ అయిపోయాయి. మరోవైపు విమాన టికెట్ల ధరలకూ రెక్కలు వచ్చాయి. ఉన్న టికెట్లు అయిపోయే కొద్దీ ఆకాశయానం మరింత భారంగా మారే పరిస్థితి కనిపిస్తోంది.
ఆ నాలుగైదు రోజులు భారీ డిమాండ్ : జనవరి 14(బుధవారం) సంక్రాంతి. దాని ముందురోజు భోగి, ఆ తర్వాత రోజు కనుమ. దాంతో జనవరి 9 నుంచి 13వ తేదీ వరకు రైళ్లు, బస్సులు, విమానాల ప్రయాణాలకు భారీ డిమాండ్ ఉంది. ఎక్కువ మంది శుక్ర, శనివారాల నుంచి ప్రయాణాలు పెట్టుకుంటున్నారు. దూర ప్రాంత రైళ్లలో 9వ తేదీ నుంచే రిజర్వేషన్లు ముగిశాయి. బస్సులకు 10వ తేదీ నుంచి 13 వరకు డిమాండ్ భారీగా ఉంది. అలాగే ప్రధాన రైళ్లలో హైదరాబాద్ నుంచి విశాఖపట్టణం వైపు వెళ్లే విజయవాడ, రాజమహేంద్రవరం, కాకినాడ, నరసాపురం, విశాఖపట్టణం, గుంటూరు, ఒంగోలు, నెల్లూరు తదితర నగరాలు, పట్టణాలకు జనవరి 9-13 వరకు వెయిటింగ్ లిస్టు అనేది దాటేసింది. రిగ్రెట్కు చేరింది.
హైదరాబాద్ నుంచి మహబూబాబాద్, ఖమ్మంకు వందేభారత్, గరీబ్రథ్, ఈస్ట్కోస్ట్, చార్మినార్, గోదావరి ఎక్స్ప్రెస్ల్లో రిగ్రెట్ కనిపిస్తోంది. హైదరాబాద్ నుంచి తిరుపతి, చిత్తూరుకు శబరి ఎక్స్ప్రెస్లో 10,11 తేదీల్లో, వెంకటాద్రిలో 10,12న రిగ్రెట్ అనేది కనిపించింది. మిగతా రోజుల్లో భారీగా నిరీక్షణ జాబితా అనేది ఉంది. హైదరాబాద్ నుంచి ఆంధ్రా వెళ్లే ఏపీఎస్ఆర్టీసీ అన్ని బస్సుల్లో సీట్లు ఖాళీ లేవు.
విమాన రేట్లు 50-100 శాతం పెరుగుదల : విమాన ప్రయాణాలకు జనవరి 10,11 తేదీల్లో డిమాండ్ అనేది భారీగా ఉండటంతో టికెట్ల ధరలు 50-100 శాతం పెరిగాయి. హైదరాబాద్ నుంచి విశాఖకు సగటున టికెట్ ధర రూ.4,144 ఉంటే జనవరి 10న రూ.7,366, జనవరి 11న రూ.6,443గా ఉండటం విశేషం. అలాగే హైదరాబాద్ నుంచి రాజమహేంద్రవరం విమాన ఛార్జీలు సాధారణ రోజుల్లో రూ.4,600-4,900గా ఉంటే జనవరి 10న రూ.10,529, జనవరి 11న రూ.8,695గా, జనవరి 9న రూ.7,075గా ఉన్నాయి.
ప్రత్యేక సర్వీసులు ఏవీ : సాధారణంగా ఇంత రద్దీ ఉన్నప్పుడు ఏదైనా రూట్లో ఈ రద్దీ కనిపించినప్పుడు లేదా భారీ డిమాండ్ ఉంటే రైల్వే, ఆర్టీసీలు వెనువెంటనే ప్రత్యేక సర్వీసులను ప్రకటించాలి. ఒక రైలులో వెయిటింగ్ లిస్టు మూడు, నాలుగు వందలు దాటగానే అదే రూట్లో ప్రత్యేక రైలు ప్రకటిస్తే ప్రయాణికులు అందులో రిజర్వేషన్ అనేది చేసుకుంటారు. కానీ ఇక్కడ నిరీక్షణ జాబితా ఐదారొందలు దాటి రిగ్రెట్కు చేరినా ప్రత్యేక రైళ్ల ప్రకటన అనేది చేయలేదు. అలాగే ఏపీఎస్ఆర్టీసీ సైతం ప్రత్యేక బస్సులను ఆన్లైన్లోకి తీసుకురాలేదు. టీజీఎస్ఆర్టీసీ బస్సుల్లో మాత్రమే కొంత మేర సీట్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇదే సమయంలో ప్రయాణికుల డిమాండ్ను సొమ్ము చేసుకునేందుకు ప్రైవేటు ఆపరేటర్లు ఛార్జీలను విపరీతంగా పెంచుతున్నారు.
సంక్రాంతి ట్రైన్ టికెట్ల రిజర్వేషన్లు షురూ! - క్షణాల్లోనే ముగిసిన టికెట్ల బుకింగ్