చెట్లను పెంచితేనే చల్లదనం రాదు - వైవిధ్యంగా నాటితేనే సత్ఫలితాలు
ఇష్టానుసారంగా నగరాల్లో మొక్కలు నాటితే మరింత అసౌకర్యం కలుగొచ్చన్న పరిశోధకులు - పలు దేశాల్లోని నగరాల్లో అధ్యయనం చేసి ఉష్ణోగ్రతల పరిశీలన - వైవిధ్యం ఉంటేనే మెరుగైన ఫలితం ఉంటుందని వెల్లడి
Published : June 17, 2026 at 1:49 PM IST
Growing Plants Method Cool Towns : చెట్లు నీడనిచ్చేందుకు మాత్రమే కాకుండా వాతావరణాన్ని చల్లబరచడానికి సహకరిస్తాయి. కాంక్రీటు వనాల్లా మారుతున్న నగరాల్లో చెట్లను పెంచడం ఎంతో అవసరం. అలాగని ఇష్టానుసారం నాటితే ఫలితం ఉండదని పరిశోధకులు చెబుతున్నారు. నగరాలను చల్లబరచాలంటే మొక్కలు పెంచే తీరు కూడా ఎంతో కీలకమని తాజా అధ్యయనాలు వెల్లడించాయి. మొక్కల పెంపకంలోని లోపాల కారణంగా పలు సందర్భాల్లో నగర ఉష్ణోగ్రతను మరింత అసౌకర్యానికి గురిచేస్తోందని తేలింది.
మొక్కలు నాటే పద్ధతి ద్వారా నగరాల్లోని ఉష్ణోగ్రతల తీరుతెన్నులపై ఎలాంటి ప్రభావం చూపుతుందో మ్యూనిక్,(జర్మనీ), మెల్బోర్న్(ఆస్ట్రేలియా), హాంకాంగ్లలో క్షేత్రస్థాయిలో పరిశోధకులు అధ్యయనం చేశారు. ఈ క్రమంలో ఏ మొక్కలైతే నేల, పొదలను కప్పుకుంటాయో ఆ చెట్లను పెంచితే మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయని తేలింది.
గాలి ఉష్ణోగ్రత మాత్రమే వేడి కాదు : గ్రామాలతో పోలిస్తే నగరాలు ఎక్కువ వేడిని శోషించుకుంటాయి. ఎత్తైన భవనాలు, రోడ్లు, తారు సౌరశక్తిని అధికంగా గ్రహిస్తాయి. ఆ వేడిని రాత్రివేళలో గాల్లోకి నెమ్మదిగా విడుదల చేస్తాయి. దీన్ని తట్టుకోవాలంటే చెట్లను పెంచడమే ఉత్తమ పరిష్కారం. చెట్లు వాటి పరిసరాల్లోని ఉపరితలాలు గ్రహించే వేడిని తగ్గిస్తాయి. అయితే, కేవలం గాలి ఉష్ణోగ్రతపై మాత్రమే బయటి వాతావరణం ఆధారపడదు. తేమ, సూర్యరశ్మి, పరావర్తన వేడి, గాలి ప్రవాహం వేడిని నిర్ణయిస్తాయి.
పరిశోధన చేశారిలా : అధ్యయనం కోసం ఆయా దేశాలను ఎంచుకోవడానికి కారణం మ్యూనిక్ నగరం ఎప్పటికి చల్లగా ఉంటుంది. మెల్బోర్న్లో సమశీతోష్ణ స్థితి ఉంటుంది. హాంకాంగ్లో తేమ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఈ భిన్నమైన ప్రాంతాల్లో క్షేత్రస్థాయి పరిస్థితుల్ని బేరీజు వేయడానికి పరిశోధకులు ఎన్నుకున్నారు. అసలు మొక్కలు లేని బహిరంగ ప్రదేశాలు, నిండా కేవలం చెట్లు మాత్రమే కలిగిన ప్రాంతాలు, నేల, పొదలు, చెట్లను కప్పుకొని పొరలుగా నాటిన మొక్కలను పోల్చి చూశారు. గాల్లో ఉన్న వేడిని, గోడలు, రోడ్లు మనిషిపై ఉష్ణ ప్రభావం చూపే ఇతర ఉపరితలాల(సగటు వికిరణ ఉష్ణోగ్రత)లనూ కొలిచారు.
మెరుగైన ఫలితం రావాలంటే : మెల్బోర్న్లోని పచ్చదనం ఉన్న ప్రాంతాలను బహిరంగ ప్రదేశాలతో పోల్చి చూశారు. పాదచారులు గ్రహించే వికిరణ వేడిని చెట్లు ఉన్న ప్రాంతాల్లో 18 డిగ్రీల సెంటిగ్రేడ్లకు పైగా తగ్గించాయి. మ్యూనిక్లో మొక్కలను పొరలుగా నాటడం ద్వారా అధిక ప్రయోజనాలు కనిపించాయి. ఈ ప్రాంతంలో మొక్కలు చెట్లు, నేల, పొదలను కప్పుకున్నాయి. ఇవి బహిరంగ ప్రదేశాల కంటే మధ్యాహ్నం వేళలో వేడిని సుమారు 8 డిగ్రీల దాకా తగ్గించాయి. ఇక ఒకదానిపై మరొకటి ఆవరించిన చెట్ల ద్వారా ఏర్పడిన నీడ హాంకాంగ్ చల్లదనానికి సహకరించింది.
గాల్లో ఉండే తేమ నగరానికి చల్లదనం అందించే ప్రక్రియపై ప్రభావం చూపించింది. అందుకే మొక్కల పెంపక విధానం కీలకమైందని మూడు నగరాల్లోని అధ్యయనం ద్వారా నిరూపించారు. నేల, పొదలను కప్పుకునే మొక్కలతో కలిపి చెట్లు నాటితే అన్నింటికన్నా మెరుగైన ఫలితం ఉంటుందని తేలింది. ఇలా పెంచి చెట్లు స్థానిక పర్యావరణంతో కలిసిపోతాయా లేదా అన్న దానిపై ప్రయోజనాలు ఆధారపడి ఉంటాయి.
వృక్ష సంపద అధికంగా ఉన్నప్పటికీ : మొక్కల పెంపకంతోనే సత్ఫలితాలు రాకపోవచ్చని పరిశోధకులు చెబుతున్నారు. హాంకాంగ్లో వృక్షాలు దట్టంగా ఉంటాయి. ఇవి పలు సందర్భాల్లో తేమను పెంచడంతో చల్లదనాన్నిచ్చే ప్రయోజనం కాస్త తగ్గించింది. బాష్పోత్సేకం ద్వారా మొక్కలు గాల్లోకి నీటి ఆవిరిని వదులుతుంటాయి. పొడిగా ఉన్న వాతావరణాన్ని ఈ ఆవిరి చల్లబరుస్తుంది. ఒకవేళ అప్పటికే తేమగా ఉండే ప్రాంతాల్లో బహిరంగ ప్రదేశాలను అసౌకర్యాన్ని కలిగించే జిగిటగా చేస్తుంది.
మ్యూనిక్లో వృక్ష సంపద అధికంగా ఉన్న పలు వీధుల్లో ఇరుకుగా ఉండే రహదారుల్లో గాలి వీయకుండా, వేడి గాలిని ఎటూ వెళ్లకుండా చేస్తుంది. ఫలితంగా వాహన కాలుష్యం పాదచారుల నుంచి దూరం చేయడాన్ని నెమ్మదించేలా చేస్తుంది. వృక్షసంపద నగరాలను చల్లబరుస్తాయా? లేదా అన్నది ఆ ప్రాంత వాతావరణం, గాలి ప్రవాహం, వీధుల విస్తీర్ణం నిర్ణయిస్తాయని పరిశోధకులు వివరిస్తున్నారు.
జన సాంద్రత ఎక్కువగా ఉంటే : పట్టణ ప్రాంతాల్లో చల్లదనం, పచ్చదనం పెంచాలనుకుంటే స్థానిక పరిస్థితులకు తగిన విధంగా మొక్కల పెంపకం చేపట్టాలంటున్నారు. పట్టణ ప్రణాళిక రూపకర్తలు మొక్కలను ఎలా, ఎక్కడ నాటాలో నిర్ణయించాలి. జీవ వైవిధ్యానికి, చల్లదనానికి బహిరంగ ప్రదేశాలు, పార్కుల్లో పొరలుగా ఉండే వృక్ష సంపద తోడ్పడుతుందని చెబుతున్నారు. జనసాంద్రత అధికంగా ఉండే వీధుల్లో గాలి ప్రసరణకు, నీడకు మధ్య సమతౌల్యాన్ని పాటించాలి.
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