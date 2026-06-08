ఆహార వ్యర్థాలతో హైడ్రోజన్ ఇంధనం తయారీ - వంటింట్లో వినియోగించే ఎల్పీజీకి ప్రత్యామ్నాయంగా!
మీథేన్ రహిత బయో గ్యాస్గా రూపకల్పన - జేఎన్టీయూ హైదరాబాద్లో పరిశోధనలు - వృథా జలాలు, పండ్లు, కూరగాయల వ్యర్థాలతో హైడ్రోజన్ ఇంధనం తయారీ
Published : June 8, 2026 at 10:02 AM IST
Methane-Free Biogas Converts into Hydrogen fuel : వృథా జలాలు, పండ్లు, కూరగాయల వ్యర్థాలతో జేఎన్టీయూ ఆచార్యులు, పరిశోధన విద్యార్థులు హైడ్రోజన్ ఇంధనాన్ని రూపొందిస్తున్నారు. దీనిని మీథేన్ రహిత బయో గ్యాస్గా తయారు చేస్తున్నారు. వంటింట్లో వినియోగించే ఎల్పీజీకి ప్రత్యామ్నాయంగా ఉపయోగించొచ్చు. హైడ్రోజన్ ఇంధనాన్ని సిలిండర్లో నింపి ప్రత్యేక పైపుల ద్వారా గ్యాస్ స్టవ్కు పంపి వంట చేసుకోవచ్చు. ఇప్పటివరకు స్వచ్ఛమైన నీటిని ఆక్సిజన్, హైడ్రోజన్ విడగొట్టి ఇంధనాన్ని తయారు చేస్తున్నారని వృథా జలాలు, పండ్లు, కూరగాయల వ్యర్థాలతో చేయాలన్న ఆలోచనతో పరిశోధనలు ప్రారంభించామన్నారు. ఇది ప్రయోగ దశలో ఉందని జేఎన్టీయూ ఎన్విరాన్మెంట్ విభాగం ఆచార్యులు హిమబిందు పేర్కొన్నారు.
ఇంధనాన్ని తయారు చేస్తున్న ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ సంస్థలు : ఆహార వ్యర్థాలు, పండ్లు, కూరగాయల వ్యర్థాలతో బయో ఇంధనాన్ని ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు సంస్థలు తయారు చేస్తున్నాయి. ఇవి బయో గ్యాస్గా మారే సమయంలో స్వల్పంగా మీథేన్ వాయువు వెలువడుతుంది. ఇది గాలిలో ఉష్ణోగ్రతను పెంచుతుంది. ఇందుకు భిన్నంగా జేఎన్టీయూ ఎన్విరాన్మెంట్ విభాగం ఆచార్యులు వినూత్న ఆలోచనతో మీథేన్ వాయువు కంటే ముందు నీరు, బొగ్గు పులుసు వాయువుగా ఉన్నప్పుడు నీటిని మాత్రమే తీసుకుంటున్నారు. అందులో ప్రాణవాయువు, హైడ్రోజన్ను విడదీసి ఫ్యూయల్ తయారు చేస్తున్నారు. దీంతో హైడ్రోజన్ ఇంధనమే బయటకు వస్తుంది. మీథేన్ వాయువు కాలుష్యం గాలిలో కలవకపోవడంతో దీర్ఘకాలికంగా పర్యావరణానికి మేలు కలుగుతుంది.
వ్యర్థాలను హైడ్రోజన్గా మార్చేందుకు పరిశోధనలు : వృథా జలాలు, పండ్లు, కూరగాయల వ్యర్థాలను హైడ్రోజన్గా మార్చేందుకు పరిశోధక విద్యార్థులు 'డార్క్ ఫర్మన్టేషన్' ఫొటో ఫర్మంటేషన్' 'ఫొటో కెమికల్ హైడ్రోజన్' 'మైక్రోబియాల్ ఎలక్ట్రాలిస్' పరిశోధన పద్ధతులు ఎంపిక చేసుకున్నారు. వృథా జలాలు, ఆహార వ్యర్థాలను రైతుబజార్లు, డిస్టలరీస్, బ్రేవరేజెస్లు, హోటళ్లకు వెళ్లి సేకరించి ప్రయోగాలు చేశారు. ఇప్పటివరకు ఇవీ విజయవంతమయ్యాయి. ఆహార వ్యర్థాలు, మట్టివి వేర్వేరు పాళ్లలో కలపడం ద్వారా మరింత మెరుగైన ఫలితాల కోసం ప్రయత్నిస్తున్నారు. ఆహార వ్యర్థాలకు స్లడ్జ్ను కలిపి చేస్తున్న ప్రయోగాల్లో మెరుగైన ఫలితాలొస్తున్నాయి. ఈ పద్ధతుల ద్వారా ఒకటీరెండేళ్లలో ఉదజని ఇంధనం తయారువుతుందని పరిశోధన విద్యార్థులు పేర్కొన్నారు.
హైడ్రోజన్ ఇంధనంతో ప్రయోజనాలు : హైడ్రోజన్ను శుద్ధ ఇంధనంగా వినియోగించవచ్చు. దీన్ని మండిస్తే విద్యుత్తు ఉత్పత్తి అవుతుంది. సౌర, పవన విద్యుత్తు మాదిరి కాకుండా, దీని ద్వారా ఉత్పత్తయ్యే శక్తిని భారీగా నిల్వ చేసుకోవచ్చు. ఆక్సిజన్ లేకుండానే నీటి నుంచి హైడ్రోజన్ వేరు చేయవచ్చు. ఈ ప్రక్రియలో ఎలాంటి ఉద్గారాలూ విడుదల కావు. కానీ- గ్యాస్ను నిల్వ చేసేందుకు ఉపయోగించి బండల వంటి పరికరాల నుంచి హైడ్రోజన్ సులభంగా తప్పించుకుంటుంది. గ్యాస్ పైప్లైన్ల ద్వారా హైడ్రోజన్ను పంపిణీ చేయడం, గృహాల్లో వినియోగించడం మాత్రం శ్రేయస్కరం కాదు. ఇలాంటి చర్యలతో ప్రమాదకర స్థాయుల్లో హైడ్రోజన్ లీకవుతుంది. దీనిలో ఇదే పెద్ద చిక్కుగా మారింది.
అప్రమత్తంగా ముందుకెళ్లాలి : హైడ్రోజన్ను అత్యంత జాగ్రత్తగా వినియోగిస్తే పర్యావరణానికీ, సమస్త జీవరాశికీ అంతకు మించిన మేలు మరొకటి ఉండదు. ఏమాత్రం నిర్లక్ష్యం చేసిన ముప్పు తప్పదని పరిశోధకులు అంటున్నారు. హైడ్రోజన్పై పరిశోధన సాగించి, శాస్త్రవేత్తలు ఇటీవల నివేదిక అందజేశారు. హైడ్రోజన్కు నో చెప్పి. కార్బన్-డై- ఆక్సైడ్ దుష్ప్రభావాల నుంచి తప్పించుకోవడానికి ఇది మహత్తరంగా దోహదపడుతుంది. దీని ఉత్పత్తి, పంపిణీ, వినియోగంలో నిశిత జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. లీకేజీలు వీలైనంత కనిష్ఠానికి పరిమితం చేయాలి. హైడ్రోజన్ ఆధార ఆర్థిక వ్యవస్థలను ఏర్పాటు చేయదలిస్తే ప్రారంభం నుంచి అప్రమత్తంగా వ్యవహరించాలని పరిశోధకులు పేర్కొన్నారు.
భవిష్యత్ 'చమురు' ప్రత్యామ్నాయం.. హైడ్రోజన్!
గ్రీన్ హైడ్రోజన్ కాన్సెప్ట్ ఏమిటి? -ఇది ఇంధన రంగాన్ని ఎలా మలుపు తిప్పనుంది?