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ఆహార వ్యర్థాలతో హైడ్రోజన్​ ఇంధనం తయారీ - వంటింట్లో వినియోగించే ఎల్పీజీకి ప్రత్యామ్నాయంగా!

మీథేన్‌ రహిత బయో గ్యాస్‌గా రూపకల్పన - జేఎన్‌టీయూ హైదరాబాద్‌లో పరిశోధనలు - వృథా జలాలు, పండ్లు, కూరగాయల వ్యర్థాలతో హైడ్రోజన్​ ఇంధనం తయారీ

Methane-Free Biogas Converts into Hydrogen fuel
Methane-Free Biogas Converts into Hydrogen fuel (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 8, 2026 at 10:02 AM IST

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Methane-Free Biogas Converts into Hydrogen fuel : వృథా జలాలు, పండ్లు, కూరగాయల వ్యర్థాలతో జేఎన్​టీయూ ఆచార్యులు, పరిశోధన విద్యార్థులు హైడ్రోజన్​ ఇంధనాన్ని రూపొందిస్తున్నారు. దీనిని మీథేన్​ రహిత బయో గ్యాస్​గా తయారు చేస్తున్నారు. వంటింట్లో వినియోగించే ఎల్పీజీకి ప్రత్యామ్నాయంగా ఉపయోగించొచ్చు. హైడ్రోజన్​ ఇంధనాన్ని సిలిండర్​లో నింపి ప్రత్యేక పైపుల ద్వారా గ్యాస్​ స్టవ్​కు పంపి వంట చేసుకోవచ్చు. ఇప్పటివరకు స్వచ్ఛమైన నీటిని ఆక్సిజన్​, హైడ్రోజన్​ విడగొట్టి ఇంధనాన్ని తయారు చేస్తున్నారని వృథా జలాలు, పండ్లు, కూరగాయల వ్యర్థాలతో చేయాలన్న ఆలోచనతో పరిశోధనలు ప్రారంభించామన్నారు. ఇది ప్రయోగ దశలో ఉందని జేఎన్​టీయూ ఎన్విరాన్​మెంట్​ విభాగం ఆచార్యులు హిమబిందు పేర్కొన్నారు.

ఇంధనాన్ని తయారు చేస్తున్న ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ సంస్థలు : ఆహార వ్యర్థాలు, పండ్లు, కూరగాయల వ్యర్థాలతో బయో ఇంధనాన్ని ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు సంస్థలు తయారు చేస్తున్నాయి. ఇవి బయో గ్యాస్​గా మారే సమయంలో స్వల్పంగా మీథేన్​ వాయువు వెలువడుతుంది. ఇది గాలిలో ఉష్ణోగ్రతను పెంచుతుంది. ఇందుకు భిన్నంగా జేఎన్​టీయూ ఎన్విరాన్​మెంట్​ విభాగం ఆచార్యులు వినూత్న ఆలోచనతో మీథేన్​ వాయువు కంటే ముందు నీరు, బొగ్గు పులుసు వాయువుగా ఉన్నప్పుడు నీటిని మాత్రమే తీసుకుంటున్నారు. అందులో ప్రాణవాయువు, హైడ్రోజన్​ను విడదీసి ఫ్యూయల్​ తయారు చేస్తున్నారు. దీంతో హైడ్రోజన్​ ఇంధనమే బయటకు వస్తుంది. మీథేన్​ వాయువు కాలుష్యం గాలిలో కలవకపోవడంతో దీర్ఘకాలికంగా పర్యావరణానికి మేలు కలుగుతుంది.

గాజు బీకర్లలో వ్యర్థాలు
గాజు బీకర్లలో వ్యర్థాలు (ETV Bharat)

వ్యర్థాలను హైడ్రోజన్​గా మార్చేందుకు పరిశోధనలు : వృథా జలాలు, పండ్లు, కూరగాయల వ్యర్థాలను హైడ్రోజన్​గా మార్చేందుకు పరిశోధక విద్యార్థులు 'డార్క్​ ఫర్మన్​టేషన్​' ఫొటో ఫర్మంటేషన్​' 'ఫొటో కెమికల్​ హైడ్రోజన్​' 'మైక్రోబియాల్​ ఎలక్ట్రాలిస్​' పరిశోధన పద్ధతులు ఎంపిక చేసుకున్నారు. వృథా జలాలు, ఆహార వ్యర్థాలను రైతుబజార్లు, డిస్టలరీస్​, బ్రేవరేజెస్​లు, హోటళ్లకు వెళ్లి సేకరించి ప్రయోగాలు చేశారు. ఇప్పటివరకు ఇవీ విజయవంతమయ్యాయి. ఆహార వ్యర్థాలు, మట్టివి వేర్వేరు పాళ్లలో కలపడం ద్వారా మరింత మెరుగైన ఫలితాల కోసం ప్రయత్నిస్తున్నారు. ఆహార వ్యర్థాలకు స్లడ్జ్​ను కలిపి చేస్తున్న ప్రయోగాల్లో మెరుగైన ఫలితాలొస్తున్నాయి. ఈ పద్ధతుల ద్వారా ఒకటీరెండేళ్లలో ఉదజని ఇంధనం తయారువుతుందని పరిశోధన విద్యార్థులు పేర్కొన్నారు.

హైడ్రోజన్​ ఇంధనంతో ప్రయోజనాలు : హైడ్రోజన్​ను శుద్ధ ఇంధనంగా వినియోగించవచ్చు. దీన్ని మండిస్తే విద్యుత్తు ఉత్పత్తి అవుతుంది. సౌర, పవన విద్యుత్తు మాదిరి కాకుండా, దీని ద్వారా ఉత్పత్తయ్యే శక్తిని భారీగా నిల్వ చేసుకోవచ్చు. ఆక్సిజన్​ లేకుండానే నీటి నుంచి హైడ్రోజన్​ వేరు చేయవచ్చు. ఈ ప్రక్రియలో ఎలాంటి ఉద్గారాలూ విడుదల కావు. కానీ- గ్యాస్​ను నిల్వ చేసేందుకు ఉపయోగించి బండల వంటి పరికరాల నుంచి హైడ్రోజన్​ సులభంగా తప్పించుకుంటుంది. గ్యాస్​ పైప్​లైన్ల ద్వారా హైడ్రోజన్​ను పంపిణీ చేయడం, గృహాల్లో వినియోగించడం మాత్రం శ్రేయస్కరం కాదు. ఇలాంటి చర్యలతో ప్రమాదకర స్థాయుల్లో హైడ్రోజన్​ లీకవుతుంది. దీనిలో ఇదే పెద్ద చిక్కుగా మారింది.

అప్రమత్తంగా ముందుకెళ్లాలి : హైడ్రోజన్​ను అత్యంత జాగ్రత్తగా వినియోగిస్తే పర్యావరణానికీ, సమస్త జీవరాశికీ అంతకు మించిన మేలు మరొకటి ఉండదు. ఏమాత్రం నిర్లక్ష్యం చేసిన ముప్పు తప్పదని పరిశోధకులు అంటున్నారు. హైడ్రోజన్​పై పరిశోధన సాగించి, శాస్త్రవేత్తలు ఇటీవల నివేదిక అందజేశారు. హైడ్రోజన్​కు నో చెప్పి. కార్బన్​-డై- ఆక్సైడ్​ దుష్ప్రభావాల నుంచి తప్పించుకోవడానికి ఇది మహత్తరంగా దోహదపడుతుంది. దీని ఉత్పత్తి, పంపిణీ, వినియోగంలో నిశిత జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. లీకేజీలు వీలైనంత కనిష్ఠానికి పరిమితం చేయాలి. హైడ్రోజన్​ ఆధార ఆర్థిక వ్యవస్థలను ఏర్పాటు చేయదలిస్తే ప్రారంభం నుంచి అప్రమత్తంగా వ్యవహరించాలని పరిశోధకులు పేర్కొన్నారు.

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