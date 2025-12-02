ETV Bharat / state

మానసిక స్థితిని పసిగడుతుంది- ప్రాణాన్ని నిలబెడుతుంది- ఏఐతో ఆ ఆలోచనలకు చెక్​

Research Scholar Lalasa Mukku Invented AI Can Detect Self Death Thoughts Early : ‘పరీక్ష తప్పామనీ, మంచి ర్యాంకు రాలేదనీ, ప్రేమలో విఫలం అయ్యామనీ ఇలా రకరకాల కారణాలతో బలవన్మరణాలకు పాల్పడుతున్నారు యువత. ఇవి ఒక్కరోజులో తీసుకున్న నిర్ణయాలు కాదు. రోజుల తరబడి ఎంతగానో బాధపడుతూ, ఒకానొక బలహీన క్షణంలో ఆత్మహత్య చేసుకుంటున్నారు కొందరు. అయితే కృత్రిమ మేధతో ఆత్మహత్య ఆలోచనల్ని ముందుగానే గుర్తించవచ్చంటున్నారు ముక్కు లాలస. అదెలా అన్నది తెలుసుకోవాలంటే ఈ కథనం చదవాల్సిందే.

ముప్పై ఏళ్లు దాటిన వారిలో చాలామంది తమకు ఎదురయ్యే సమస్యల్ని వ్యక్త పరచగలరు. పరిష్కారాల దిశగా ఆలోచించగలరు. కానీ యువత, విద్యార్థి దశలో ఉన్నవారికి ఇది సాధ్యం కాదు. ఈ భావాలన్నీ వాళ్లలోనే అణచిపెట్టుకుంటారు. ఇది అధ్యయనాలు చెబుతున్న మాట. యువతలో ఆత్మహత్యలు నానాటికీ పెరగడానికి ఇదీ ఓ కారణం. అలా కాకుండా వారి మానసిక స్థితి తెలుసుకోగలిగితే సగానికిపైగా ఆత్మహత్యల్ని నివారించవచ్చు అంటున్నారు లాలస. ఈ అంశమే తన పరిశోధనలకు బలం.

లాలసది తిరుపతి. నాన్న ముక్కు సత్యవంతుడు, న్యాయవాది. అమ్మ నాగలక్ష్మి, ప్రొఫెసర్‌. బాగా చదువుకోవాలి, మంచి ఉద్యోగం చేయాలి ఇవే తన లక్ష్యాలు. బీటెక్‌ పూర్తిచేసి కార్పొరేట్‌ ఉద్యోగాన్నీ సంపాదించింది. రెండేళ్లు బిజినెస్‌ అనలిస్ట్‌గా విధులూ నిర్వర్తించింది. కానీ ఏదో అసంతృప్తి వెంటాడేది. పరిశోధనల వైపు దృష్టిసారించాలి అనుకుంది. అందుకు తనకు అమ్మానాన్నల ప్రోత్సాహమూ తోడైంది. లాలస అమ్మ తన వృత్తి జీవితంలో ఎంతో రాణించారు. ఆమె పేరుమీద చాలా పబ్లికేషన్లు ఉన్నాయి. ఆమె స్ఫూర్తితోనే ఉన్నత చదువులవైపు దృష్టి సారించానంటారు లాలస.

పరిశోధనల మీద ఆసక్తి : ఎంటెక్‌లో చేరిన తర్వాత యూనివర్సిటీ గ్రాంట్స్‌ కమిషన్‌ కింద క్వాంటమ్‌ కంప్యూటింగ్‌ అంశంపై ఇంటర్న్‌గా పనిచేసే అవకాశం వచ్చింది. ఈక్రమంలో చాలా విషయాలు నేర్చుకున్నట్లు చెబుతుంది. తర్వాత బెంగళూరులోని క్రైస్ట్‌ యూనివర్సిటీలో పీహెచ్‌డీలో చేరింది. ఓవైపు పీహెచ్‌డీ చేస్తూనే ఏఐ సంబంధిత విషయాలపై శిక్షణ తీసుకుంది. వీటన్నింటి వల్లా పరిశోధనల మీద ఆసక్తి మరింత పెరిగిందని చెబుతుంది. లాలస పిన్ని కటారు రాధ, గైనకాలజిస్టు. ఆమె ద్వారా వైద్య రంగంలో కృత్రిమ మేధ అవసరాన్ని గ్రహించారు.

ఏఐని ఉపయోగించి క్యాన్సర్‌ను గుర్తించే మోడల్‌ను ఆవిష్కరించాలనుకున్నారు. ఆ దిశగా ప్రయత్నాలూ మొదలుపెట్టారు. కానీ ఒక రోజు పత్రికలో యువత ఆత్మహత్యల గురించి చదివారు. బ్రేకప్‌లు, చదువులో ఎదురవుతున్న అడ్డంకులతో ఒత్తిడికి లోనవుతున్నారని గమనించారు. అదే దీర్ఘకాలం కొనసాగి ఆత్మహత్యే శరణ్యం అనుకుంటున్నారని. ఇవేవీ జీవితాన్ని అక్కడితో ముగించేంత పెద్దవి కావని, అందుకే ఈ డిప్రెషన్‌ని ముందుగానే గుర్తించే వీలుంటే బాగుంటుంది అనిపించిందని వివరిస్తున్నారు. కృత్రిమ మేధను ఉపయోగించి ఓ టూల్‌ తయారుచేయాలని అనుకున్నారు.

ఏఐ మోడల్‌ : 2022 నుంచి దీనిపై పరిశోధనలు మొదలుపెట్టినట్లు తెలుపుతున్నారు. కళాశాలలు, విశ్వవిద్యాలయాల నుంచి కొందరు విద్యార్థుల డేటాను సేకరించారు. 400మందిని ఎంపిక చేసుకుని వారి మానసిక పరిస్థితిపై అధ్యయనాన్నీ నిర్వహించారు. మానసిక శాస్త్రంలో అప్పటికే అందుబాటులో ఉన్న ప్రశ్నావళిని ఆధారంగా చేసుకుని, ఏఐ మోడల్‌నీ తీసుకువచ్చారు. దీనిలో ఏడు ప్రశ్నలు ఉంటాయని ఆమె వివరిస్తున్నారు. మూడు నెలలకోసారి పరీక్షలు ముగిసిన వెంటనే గూగుల్‌ షీట్‌ ద్వారా సమాధానాలు సేకరించారు. మెషీన్‌ లర్నింగ్‌తో విద్యార్థుల సమాధానాలు విశ్లేషిస్తే ఇది ప్రమాదంలో ఉన్న వ్యక్తులను తెలివిగా, సమర్థంగా గుర్తించడానికి దోహదపడినట్లు వెల్లడైందంటారు. వీటిలో ఏవీ ప్రత్యక్ష ప్రశ్నలు కాదని, అన్నీ పరోక్షంగానే ఉంటాయంటున్నారు.

దీనివల్ల జవాబు ఇచ్చే వారు ఏ సంకోచం లేకుండా తమ మనసులోని భావాల్ని బయటికి చెబుతారని, వీటన్నింటినీ బేరీజు వేసి డిప్రెషన్‌ ఛాయల్నీ, సూసైడ్‌ టెండన్సీనీ తెలుపుతుందీ టూల్‌ అని ఆమె సూచిస్తున్నారు. ఈ పరిశోధనాంశం ప్రముఖ అంతర్జాతీయ జర్నల్‌లోనూ చోటుదక్కించుకుందని, దుబాయిలో జరిగిన ప్రతిష్ఠాత్మక న్యూరోసైన్స్‌ కాన్ఫరెన్స్‌లో పురస్కారాన్నీ దక్కించుకుంది. క్వాంటమ్‌ కంప్యూటింగ్, కృత్రిమ మేధను కలిపితే వచ్చే ఫలితాల మీద తదుపరి పరిశోధన చేస్తున్నారు. దీనిపై పుస్తకాన్నీ రాసినట్లు ఆమె వివరించారు. ‘లాలాస క్వాంటమ్‌ మెథడ్‌’ను రూపొందించారు. ఇది పబ్లికేషన్‌కు సిద్ధమవుతోందని ఆమె తెలుపుతున్నారు.

