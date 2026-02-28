వేట్లపాలెం ఘటనలో కొనసాగుతున్న సహాయకచర్యలు - ఘటనాస్థలానికి బయలుదేరిన ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు
కాకినాడ జిల్లాలో భారీ పేలుడు ఘటనలో 21 మంది మృతి - ఘటనాస్థలంలో కొనసాగుతున్న సహాయక చర్యలు - వేట్లపాలెం బయలుదేరిన ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు
Published : February 28, 2026 at 5:19 PM IST|
Updated : February 28, 2026 at 5:44 PM IST
Kakinada Fire Accident Update : ఏపీలోని కాకినాడ జిల్లాలో బాణసంచా తయారీ కేంద్రంలో భారీ పేలుడు ఘటనలో 21 మంది మృతి చెందారు. పేలుడు ధాటికి పంటపొలాల్లోకి మృతదేహాలు ఎగిరిపడ్డాయి. సమాచారం అందుకున్న పోలీస్, ఫైర్, రెవెన్యూ బృందాలు సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. ఫోరెన్సిక్ బృందాలు పేలుడుకు కారణాలను గుర్తించే పనిలో ఉన్నారు.
సమాచారం అందుకున్న ఏపీ సీఎం నారా చంద్రబాబు నాయడు విజయనగరం నుంచి హెలికాప్టర్లో కాకినాడ బయలుదేరారు. వేట్లపాలెం పేలుడు ఘటనాస్థలాన్ని పరిశీలించి, బాధితుల కుటుంబసభ్యులను పరామర్శించనున్నారు. ఈ ఘటనపై ఉన్నతాధికారులతో మాట్లాడిన ఏపీ సీఎం బాధితులకు అవసరమైన తక్షణ సాయం అందించాలని ఆదేశించారు. సహాయక చర్యలను ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షిస్తున్నానని బాధిత కుటుంబాలకు అన్ని విధాల అండగా ఉంటామని హామీ ఇచ్చారు.
ఎస్డీఆర్ఎఫ్ బృందాలు వెళ్తున్నాయి : వేట్లపాలెం ప్రమాదంలో 21 మంది చనిపోయారని ఏపీ హోంమంత్రి అనిత తెలిపారు. అగ్నిమాపక సిబ్బంది వెంటనే వెళ్లి మంటలు అదుపు చేశారని, ఘటనాస్థలానికి ఎస్డీఆర్ఎఫ్ బృందాలు వెళ్తున్నాయని, ఫోరెన్సిక్ బృందాలు వెళ్లి విచారణ వేగవంతం చేశాయని వెల్లడించారు.
చంద్రబాబు నాయుడు సమీక్ష : బాణాసంచా తయారీ కేంద్రంలో పేలుడు ఘటనపై చంద్రబాబు నాయుడు సమీక్ష నిర్వహించారు. విజయనగరం పర్యటనలో ఉన్న ముఖ్యమంత్రికి ప్రమాద ఘటనను అధికారులు తెలిపారు. విజయనగరం నుంచే ఉన్నతాధికారులతో సీఎం మాట్లాడారు. ప్రమాదానికి కారణాలు ప్రస్తుతం అక్కడ అందుతున్న సహాయక చర్యలపై సీఎం ఆరా తీశారు. ఈ ప్రమాదం సూర్య ఫైర్ వర్క్స్లో జరిగిందని అధికారులు తెలిపారు. పెద్ద సంఖ్యలో బాణసంచా తయారీదారులు ప్రాణాలు కోల్పోవడంపై విచారం వ్యక్తం చేశారు. మంత్రులను, ఉన్నతాధికారులను ఘటనా స్థలానికి వెళ్లాలని సీఎం సూచించారు.
ఫైరింజన్, అంబులెన్స్ వెళ్లే మార్గం కూడా లేదు : ప్రమాద తీవ్రత పెరగడానికి అక్కడి పరిస్థితులే కారణమని స్థానికులు చెబుతున్నారు. అతి తీవ్రస్థాయిలో విస్ఫోటనం జరగడం, రెండు గంటలపాటు పేలుళ్లు కొనసాగడంతో స్థానికులు కూడా అక్కడికి చేరుకోలేని పరిస్థితి ఏర్పడిందని ఆరోపించారు. చివరికి ధైర్యం చేసి కొందరు స్థానికులు పేలుడు సంభవించే ప్రాంతానికి చేరుకునే సరికే చాలా మంది అగ్నికి ఆహుతయ్యారని అన్నారు. శరీర భాగాలు చెల్లాచెదురుగా పడి ఉన్నాయని తెలిపారు. బాణసంచా తయారీ కేంద్రం పొలాల మధ్య ఉండటంతో అక్కడికి ఫైరింజన్, అంబులెన్స్ వెళ్లే మార్గం కూడా లేదని ఆరోపించారు. వరిపొలాలు బురదమయంగా ఉండటం వల్ల వాహనాలు వెళ్లలేని పరిస్థితి తలెత్తిందని చెప్పారు. ఫలితంగా చాలా సేపటి వరకు పేలుళ్లు కొనసాగాయని, ఘటనాస్థలి వద్ద పరిస్థితి భీతావహంగా మారిందని, మంటల్లో కాలిపోయి, తీవ్రంగా గాయపడిన బాధితులను అతికష్టం మీద ఆస్పత్రికి తరలించారని వివరించారు.
9 మంది పరిస్థితి విషమం : పరిశ్రమకు ఈ ఏడాది మార్చి 31 వరకు లైసెన్స్ ఉందన్న ఆర్డీవో బాణసంచా పరిశ్రమ యజమాని పరారీలో ఉన్నారని తెలిపారు. ఆస్పత్రుల్లో ఉన్న 9 మంది పరిస్థితి విషమంగా ఉందని, కాకినాడలో ఆరుగురు, సామర్లకోటలో ముగ్గురు చికిత్స పొందుతున్నారని వెల్లడించారు.
