సెల్లార్​కు రంధ్రాలు చేస్తున్న రెస్క్యూ టీమ్ - పొగ తగ్గితేనే లోనికి వెళ్లే ఛాన్స్

నాంపల్లి అగ్నిప్రమాద ఘటనలో కొనసాగుతున్న సహాయ చర్యలు - భవనంలో చిక్కుకున్న వారి కోసం కొసాగుతున్న రెస్క్యూ ఆపరేషన్ - సెల్లార్‌లో గుంత తవ్వి రెస్క్యూ బృందం లోనికి వెళ్లే యత్నం

Nampally Fire Accident Updates
Nampally Fire Accident Updates (ETV)
ETV Bharat Telangana Team

January 25, 2026

January 25, 2026

Nampally Fire Accident Rescue Operation : నాంపల్లి ఫర్నిచర్ దుకాణం మంటలు అంటుకొని 20 గంటలు దాటినా సహాయక చర్యలు ఇంకా కొలిక్కి రాలేదు. 20 గంటలు దాటినా భవనం నిండా పొగ దట్టంగా అలుముకునే ఉంది. మంటలు ఆర్పేసినా పొగ ఇంక తగ్గకపోవడంతో సెల్లార్​లో చిక్కుకున్న ఐదుగురిని రక్షించడం సాధ్యం కావడం లేదని రెస్క్యూటీమ్ చెబుతోంది.

సహాయక చర్యలు ముమ్మరం : ఉదయం సెల్లార్‌లో గుంత తవ్వి రెస్క్యూ బృందం లోనికి వెళ్లే ప్రయత్నం చేసింది. ఇందుకోసమే సెల్లార్​కు జేసీబీ సాయంతో రంధ్రాలు చేయటం ప్రారంభించారు. దీని వల్ల సహాయక చర్యలకు ఆటంకం లేకుండా పనులు చేపట్టవచ్చని అధికారులు చెబుతున్నారు. లోపల ఉన్నవారిని రక్షించేందుకు సుమారు 200 మంది సిబ్బంది శ్రమిస్తున్నారు. వీరిలో ఎన్డీఆర్​ఎఫ్, డీఆర్​ఎఫ్, హైడ్రా, ఫైర్, పోలీస్, జీహెచ్​ఎంసీ విభాగాల సిబ్బంది ఉన్నారు. మరోవైపు ప్రమాదం జరిగినప్పుడు భవనంలో చిక్కుకుపోయిన తమ వారి ఆచూకీ చెప్పాలంటూ ఐదుగురు బాధితుల బంధువులు ఆందోళనకు దిగారు. ఓ దశలో వారు గోడ పగులగొట్టి లోనికి వెళ్లేందుకు ప్రయత్నించారు. పోలీసులు, అధికారులు వారిని అతికష్టంగా నిలువరించి నచ్చచెప్పారు.

సెల్లార్‌లో దట్టంగా పొగ వ్యాపించడంతో సహాయచర్యలకు ఆటంకం కలుగుతోందని వివరించారు. మరోవైపు నిన్నటి నుంచి మంటలతో భవనం దృఢత్వంపై అధికారులు అనుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. భవనం దృఢత్వాన్ని పరిశీలించేందుకు కాసేపట్లో ఘటనాస్థలికి జేఎన్టీయూ ఇంజినీరింగ్ బృందం రానుంది. వారు భవనాన్ని తనిఖీ చేసి నివేదిక ఇవ్వనున్నారు.

ప్రమాద తీవ్రత పెరగడానికి కారణం అదేనా : ఫర్నీచర్‌ షాప్ యాజమానికి భవనంలోని రెండు సెల్లార్లలో భారీగా ఫర్నిచర్‌ను నిల్వ ఉంచడం వలన ప్రమాదం తీవ్రత పెరిగిపోయిందని పోలీసులు భావిస్తున్నారు. పార్కింగ్‌ కోసం ఉపయోగించాల్సిన సెల్లార్లలో ఫర్నిచర్‌ ఎందుకు నిల్వచేయాల్సి వచ్చింది ఇందుకు అనుమతి ఉందా అనే కోణంలో పోలీసులు విచారణ జరుపుతున్నారు. భవనం సెల్లార్‌లో మంటలు ఎలా వ్యాపించాయి కారణాలేంటి?అనే అంశాల పై పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

"ఇది చాలా పెద్ద ప్రమాదం. మంటలని అదుపు చేయడం చాలా కష్టంగా మారింది. ప్రస్తుతానికి మంటల్ని అదుపులోకి తీసుకొచ్చాం. నిబంధాలనాలకి విరుదంగా సెల్లర్లో మొత్తం స్టాక్ స్టోర్ చేశారు. మాతో పాటు ఎన్డీఆర్ఎఫ్ కూడా సహాయక చర్యలో పాల్గొన్నారు. మరో రెండు గంటల్లో రెస్క్యూ పూర్తి అయ్యే అవకాశం. బేస్మెంట్​లోనికి వెళ్ళడానికి మార్గం లేదు. అందుకే ఆలస్యమైంది. మేము డ్రిల్ల్ చేసి అన్ని బ్రేక్ చేసి వెళ్తున్నాము. రెస్క్యూ ఆపరేషన్ పూర్తి అయ్యాక ప్రమాద ఘటన సమాచారం పూర్తి గా తెలియచేస్తాం."- విక్రమ్ సింగ్ మాన్, అగ్నిమాపక డీజీ

సహాయక చర్యల్లో వేగం పెంచాలి : మరోవైపు ఘటనా స్థలాన్ని గోషామహాల్ ఎమ్మెల్యే రాజాసింగ్ పరిశీలించారు. సహాయక చర్యల పురోగతిపై అధికారులను అడిగి వివరాలను తెలుసుకున్నారు. నిన్నటి నుంచి మంటలు అదుపులోకి రాకపోవడం దురదృష్టకరమని ఆయన అన్నారు. ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే సహాయక చర్యల్లో వేగం పెంచి ఉండాల్సిందని అభిప్రాయపడ్డారు. భవనంలోపల చిక్కకున్న వారిని బయటకు తీసుకువచ్చేందుకు ఫైర్, హైడ్రా పోలీసు సిబ్బంది శ్రమిస్తున్నారని తెలిపారు. ఫర్నిచర్ దుకాణం సెల్లార్లో చిక్కుకుపోయిన వారి ఆచూకీ కోసం కుటుంబ సభ్యులు ఎదురుచూస్తున్నారని రాజాసింగ్ అన్నారు.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

