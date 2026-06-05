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పోలవరం ఏజెన్సీలో పెద్దపులి - త్వరలోనే పట్టుకుంటామంటున్న అధికారులు

రేడియో కాలర్‌తో పెద్దపులి కదలికలపై పర్యవేక్షణ - పులి సంచారం నేపథ్యంలో గండిపోచమ్మ రహదారి మూసివేత - సవాల్​గా మారిన దట్టమైన అడవులు

Rescue Operation Continues For Tiger In Polavaram District
Rescue Operation Continues For Tiger In Polavaram District (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 5, 2026 at 4:40 PM IST

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Rescue Operation Continues For Tiger In Polavaram District : గత నాలుగు నెలలుగా ఉమ్మడి తూర్పుగోదావరి జిల్లా వాసులను పెద్దపులి హడలెత్తిస్తోంది. ప్రస్తుతం పోలవరం జిల్లా దేవీపట్నం మండలంలో పెద్దపులి సంచారం కొనసాగుతుండటంతో గిరిజన గ్రామాల ప్రజల్లో ఆందోళన నెలకొంది. పరగసానిపాడు, బోడిగూడెం, కూడిపల్లి గ్రామాల పరిసర ప్రాంతాల్లో పులి కదలికలు ఉన్నట్లు అటవీశాఖ అధికారులు గుర్తించారు. దీంతో గ్రామస్థులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు సూచించారు.

రేడియో కాలర్‌తో కదలికల పర్యవేక్షణ : పెద్దపులి మెడకు అమర్చిన రేడియో కాలర్, డ్రోన్ కెమెరాల సహాయంతో దాని కదలికలను అధికారులు నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తున్నారు. పులి ఏ ప్రాంతంలో సంచరిస్తుందనే సమాచారాన్ని ఎప్పటికప్పుడు సేకరిస్తూ, గ్రామాల సమీపానికి చేరకుండా చర్యలు చేపడుతున్నారు. అటవీ శాఖ ప్రత్యేక బృందాలు పోలవరం అడవుల్లో గస్తీ నిర్వహిస్తున్నాయి.

పోలవరం ఏజెన్సీలో పెద్దపులి కోసం కొనసాగుతున్న వేట - (ETV Bharat)

గండిపోచమ్మ రహదారి మూసివేత : పులి సంచారం నేపథ్యంలో భద్రతా చర్యల్లో భాగంగా దేవీపట్నంలోని గండిపోచమ్మ ఆలయానికి వెళ్లే రహదారిని అధికారులు తాత్కాలికంగా మూసివేశారు. దీంతో పాపికొండల అందాలను వీక్షించేందుకు వచ్చే పర్యాటకుల రాక తగ్గింది. పర్యాటకులు, భక్తులు అటవీశాఖ సూచనలను తప్పనిసరిగా పాటించాలని అధికారులు కోరుతున్నారు.

కొనసాగుతున్న రెస్క్యూ ఆపరేషన్ : పెద్దపులిని సురక్షితంగా బంధించేందుకు అటవీశాఖ ఆధ్వర్యంలో రెస్క్యూ ఆపరేషన్ కొనసాగుతోంది. హనుమాన్ టీంలతో పాటు ప్రత్యేక నిపుణులు కూడా రంగంలోకి దిగి పులి కదలికలను గమనిస్తున్నారు. గురువారం రాత్రి 12 గంటల వరకు రెస్క్యూ బృందాలు అప్రమత్తంగా ఉండి కాపు కాసినా పులి చిక్కలేదు.

200 మందికి పైగా అధికారులు, సిబ్బంది : పులిని సురక్షితంగా బంధించేందుకు అటవీ శాఖ దాదాపు 200 మందికి పైగా అధికారులు, సిబ్బందిని మోహరించి యుద్ధప్రాతిపదికన చర్యలు చేపడుతుంది. ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ చొరవతో, పులులపై మత్తుమందు ప్రయోగించి బంధించడంలో అనుభవం కలిగిన బెంగళూరుకు చెందిన నిపుణుల ప్రత్యేక బృందం పులిని బంధించేెందుకు ప్రయత్నిస్తుంది.

ఈ క్రమంలోనే బెబ్బులి సంచరిస్తున్న ప్రాంతాలకు దగ్గరగా వెళ్లి ప్రత్యేక బృందాలు ఆపరేషన్‌ను కొనసాగిస్తున్నాయి. పులి కదలికలను నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తూ, మత్తుమందు ప్రయోగానికి అనువైన అవకాశాన్ని గుర్తించేందుకు 6 ర్యాపిడ్ రెస్క్యూ టీమ్‌లు, 5 ప్రజా అవగాహన బృందాలు, 4 ట్రాంక్విలైజింగ్ బృందాలు, 2 డ్రోన్ బృందాలు, 2 వీహెచ్ఎఫ్ యాంటెన్నా బృందాలు, ఒక కేజ్ బృందం, ఒక వన్యప్రాణి అంబులెన్స్ బృందం, ఫ్రంట్‌లైన్ సిబ్బందితో కూడిన మొత్తం 21 హనుమాన్ బృందాలు సమన్వయంతో పని చేస్తున్నాయి.

గంటకు ఒకసారి పులి సమాచారం : ఉమ్మడి తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో హడలెత్తిస్తున్న పులిని త్వరలోనే పట్టుకుంటామని అటవీశాఖ ప్రిన్సిపల్ ఛీఫ్ కన్జర్వేటర్ చలపతిరావు అన్నారు.

దట్టమైన అడవులు సవాల్ : పులి సంచరిస్తున్న ప్రాంతం దట్టమైన అటవీ ప్రాంతం కావడంతో దానిని గుర్తించడం, బంధించడం కష్టసాధ్యంగా మారిందని అటవీశాఖ అధికారులు తెలిపారు. ప్రజలు ఒంటరిగా అడవుల్లోకి వెళ్లకుండా జాగ్రత్తలు పాటించాలని, అనుమానాస్పద కదలికలు గమనిస్తే వెంటనే అధికారులకు సమాచారం ఇవ్వాలని సూచించారు. పరిస్థితిని నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తూ ప్రజల భద్రతకు ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నామని అధికారులు వెల్లడించారు.

మూడు రోజుల్లో పులిని పట్టుకుంటాం. ప్రస్తుతం గ్రామాల్లో సంచరిస్తున్న పులిని పట్టుకునేందుకు 200 మంది అటవీశాఖాధికారులు పని చేస్తున్నారు. బెంగళూరు నుంచి వచ్చిన ప్రత్యేక బృందం థర్మల్ డ్రోన్ టెక్నాలజీతో పులి జాడలను ఎప్పటికప్పుడు పసికడుతుంది. ప్రతీ గంటకు ఒకసారి పులి సమాచారం తెలుస్తుంది. పులిని పట్టుకునేందుకు వ్యూహం అమలు చేస్తున్నాం. ప్రజలు భయపడవద్దు. -చలపతిరావు, ప్రిన్సిపల్ ఛీఫ్ కన్జర్వేటర్

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RESCUE OPERATION FOR TIGER
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TIGER RESCUE POLAVARAM DISTRICT
పోలవరం ఏజెన్సీలో పెద్దపులి కలకలం
RESCUE OPERATION FOR TIGER

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