రియల్ ఎస్టేట్ సంస్థలపై రెరా కొరడా - పలు కంపెనీలకు జరిమానా
RERA Fine To Real Estate Firms: ఒప్పందం ప్రకారం ఫ్లాట్లను అప్పగించక పోవడాన్ని తెలంగాణ రెరా తీవ్రంగా పరిగణించింది. నిబంధనలు ఉల్లంఘించిన పలు స్థిరాస్తి సంస్థలకు విధించింది. నిర్మాణ సంస్థలను అథారిటీ హెచ్చరించింది.
Published : November 17, 2026 at 10:43 PM IST
నిబంధనలు ఉల్లంఘించిన పలు రియల్ ఎస్టేట్ సంస్థలకు రెరా అధికారులు జరిమానా విధించారు. సనాలి ఐటీ పార్క్స్ సంస్థకు రూ.25 లక్షల జరిమానా విధించారు. ఈ మొత్తాన్ని 30 రోజుల్లోగా చెల్లించాలని ఆదేశించింది. మంచిరేవులలోని రెరా నమోదు లేని ‘సనాలి ది ఎడ్జ్’ ప్రాజెక్టుకు సంబంధించి ప్రకటనలు, ప్రచారం, బుకింగ్లు, విక్రయాలను తక్షణమే నిలిపివేయాలని, రెరా నమోదు పొందే వరకు ఎలాంటి విక్రయ కార్యకలాపాలు చేపట్టరాదని స్పష్టం చేసింది.
10.85 శాతం వడ్డీ చెల్లించాలి
ప్రాజెక్టు నిర్మాణంలో జాప్యం వల్ల కొనుగోలుదారు బుకింగ్ను రద్దు చేసుకున్నప్పటికీ, నగదు తిరిగి చెల్లిస్తామని హామీ ఇచ్చి అమలు చేయకపోవడంతో కొనుగోలుదారు చెల్లించిన రూ.17 లక్షలను వడ్డీతో సహా తిరిగి చెల్లించాలని శ్రీ ఆదిత్య స్క్వేర్స్ సంస్థను రెరా ఆదేశించింది. నిర్ణీత వ్యవధిలో నిర్మాణం పూర్తి చేయకపోవడంతో కొనుగోలుదారు చెల్లించిన రూ.41.85 లక్షలను వడ్డీతో సహా తిరిగి చెల్లించాలని త్రిపుర కన్ స్ట్రక్షన్స్ సంస్థకు రెరా ఆదేశాలు జారీ చేసింది. సకాలంలో ప్రాజెక్టు పూర్తి చేయని వాసవి రియల్టర్స్ సంస్థకు జరిమానా విధించింది. కొనుగోలుదారు చెల్లించిన 49.50 లక్షలపై 2025 ఫిబ్రవరి 7 నుంచి ఫ్లాట్ను అప్పగించే వరకు సంవత్సరానికి 10.85 శాతం వడ్డీ చెల్లించాలని ఆదేశించింది.
ఎస్వీఎం ఆదిత్య హోమ్స్ సంస్థ కొనుగోలుదారు చెల్లించిన రూ.27.16 లక్షలను వడ్డీతో సహా తిరిగి చెల్లించాలని ఆదేశించింది. మియాపూర్లోని అరైన్ ఎమరాల్డ్ ప్రాజెక్టులో ఫ్లాట్ నంబర్ 502ను కొనుగోలుదారుకు తక్షణమే అప్పగించాలని అరైన్ ఇన్ఫ్రా సంస్థను ఆదేశించింది. ఒప్పందం ప్రకారం ప్లాట్ రిజిస్ట్రేషన్ పూర్తి చేయకపోవడం, కొనుగోలుదారుకు స్థలాన్ని అప్పగించక పోవడం, నగదు తిరిగి చెల్లిస్తామని చెక్కులు జారీ చేసినప్పటికీ చెల్లించకపోవడంతో బీవీఆర్ ఇన్ఫ్రా డెవలపర్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ సంస్థకు జరిమానా విధించిందిన రెరా కొనుగోలుదారు చెల్లించిన రూ.7 లక్షలను వడ్డీతో సహా తిరిగి చెల్లించాలని ఆదేశించింది.
ఇంటి కొనుగోలుదారుల నుంచి భారీ మొత్తంలో అడ్వాన్స్లు వసూలు చేసినప్పటికీ, ప్రాజెక్టు నిర్మాణం చేపట్టకుండా పూర్తిగా నిలిపివేయడం, ఒప్పందం ప్రకారం ఫ్లాట్లను అప్పగించక పోవడాన్ని తెలంగాణ రెరా తీవ్రంగా పరిగణించింది. ఈ నేపథ్యంలో భువంతేజ ఇన్ఫ్రాప్రాజెక్ట్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ సంస్థ కొనుగోలుదారులకు రూ.26 లక్షలను వడ్డీతో సహా తిరిగి చెల్లించాలని ఆదేశించింది.
నిబంధనలు ఉల్లంఘించిన పలు స్థిరాస్తి సంస్థలకు రెరా జరిమానా
|సంస్థ పేరు
|జరిమానా
|వాసవి రియల్టర్స్
|రూ.49.50 లక్షలు
|త్రిపుర కన్స్ట్రక్షన్స్
|రూ.41.85 లక్షలు
|ఎస్వీఎం ఆదిత్య హోమ్స్
|రూ.27.16 లక్షలు
|భువంతేజ ఇన్ఫ్రాప్రాజెక్ట్స్
|రూ.26 లక్షలు
|సనాలి ఐటీ పార్క్స్
|రూ. 25 లక్షలు
|శ్రీ ఆదిత్య స్క్వేర్స్
|రూ. 17 లక్షలు
|బీవీఆర్ ఇన్ఫ్రా డెవలపర్స్
|రూ. 7 లక్షలు
ఆదేశాలను పాటించడంలో విఫలమైతే, రెరా చట్టం, 2016లోని సెక్షన్ 63 ప్రకారం అదనపు జరిమానాలు విధించాల్సి వస్తుందని సంబంధిత నిర్మాణ సంస్థలను అథారిటీ హెచ్చరించింది.
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