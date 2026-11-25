రియల్ ఎస్టేట్ సంస్థలపై రెరా షాక్ - పలు కంపెనీలకు జరిమానా
Rera Fine For Real Estate Companies : నిబంధనలు ఉల్లంఘించిన పలు స్థిరాస్తి సంస్థలకు రెరా జరిమానా విధించింది. ప్రాజెక్టుల ప్రకటనలు, ప్రచారం, బుకింగ్లు, విక్రయాలను తక్షణమే నిలిపివేయాలని ఆదేశించింది.
Published : November 25, 2026 at 10:52 PM IST
నిబంధనలు ఉల్లంఘించిన పలు స్థిరాస్తి సంస్థలకు రెరా అధికారులు జరిమానా విధించారు. సేల్ అగ్రిమెంట్ చేయకుండానే కొనుగోలుదారుల నుంచి నిబంధనలకు విరుద్ధంగా డబ్బు వసూలు చేయడంతో పాటు, రెరా చట్టం నిర్దేశించిన సేల్ అగ్రిమెంట్ నిబంధనలను ఉల్లంఘించిన ఏలియన్స్ డెవలపర్స్ సంస్థకు రూ.2 కోట్ల భారీ జరిమానా విధించింది. జరిమానా మొత్తాన్ని 60 రోజుల్లోగా చెల్లించాలని ఆదేశించింది. కొనుగోలుదారులకు ఏడు రోజుల్లోగా నిర్దేశిత నమూనాలో సేల్ అగ్రిమెంట్ అందించాలని స్పష్టం చేసింది. ఫ్లాట్ అప్పగింతకు నిర్దిష్ట తేదీని వెల్లడించని పక్షంలో కొనుగోలుదారులు ప్రాజెక్టు నుంచి వైదొలగాలని నిర్ణయించుకుంటే, వారు చెల్లించిన రూ.42లక్షలను 10.85 శాతం వార్షిక వడ్డీతో సహా 60 రోజుల్లోగా తిరిగి చెల్లించాలని ఆదేశించింది. తప్పుదోవ పట్టించే ప్రకటనలిచ్చిన అక్షిత ఇన్ఫ్రాకు రూ.10 లక్షల జరిమానా విధించింది.
వార్షిక వడ్డీ చెల్లించాలని ఆదేశం
సంగారెడ్డి జిల్లా సదాశివపేట మండలం నాగసాన్పల్లిలోని ఎన్ఎస్ఆర్ కౌంటీ ఫేజ్-2 ప్రాజెక్టులో ప్లాట్ కొనుగోలు కోసం చెల్లించిన 17లక్షల మొత్తాన్ని 10.85 శాతం వార్షిక వడ్డీతో సహా 60 రోజుల్లోగా తిరిగి చెల్లించాలని ఆలేఖ్య ఇన్ఫ్రా డెవలపర్స్ సంస్థను రెరా ఆదేశించింది. కొంపల్లిలోని భారతి లేక్ వ్యూ అపార్ట్మెంట్స్ ప్రాజెక్టులో ఫ్లాట్ కొనుగోలు కోసం 2021లో రూ.9.30 లక్షలు చెల్లించిన కొనుగోలుదారుకు నిర్ణీత గడువులోగా ఫ్లాట్ అప్పగించకపోవడంతో కొనుగోలుదారు చెల్లించిన రూ.9.30 లక్షలను 10.85 శాతం వార్షిక వడ్డీతో సహా 60 రోజుల్లోగా తిరిగి చెల్లించాలని భారతి బిల్డర్స్ సంస్థతో పాటు సంబంధిత ప్రతివాదులను ఆదేశించింది. వాసవి లేక్ సిటీ వెస్ట్ ప్రాజెక్టులో భూ యజమాని వాటాకు చెందిన ఫ్లాట్ను కొనుగోలు చేసిన వారికి నిర్ణీత గడువులోగా ఫ్లాట్ అప్పగించకపోవడంతో వాసవి రియల్టర్స్ ఎల్ఎల్పీ సంస్థకు రూ.33.60 లక్షలపై 10.85 శాతం వార్షిక వడ్డీ చెల్లించాలని ఆదేశించింది. ఇదే ప్రాజెక్టులో మరో కొనుగోలుదారు చెల్లించిన రూ.44.80 లక్షలపై 10.85 శాతం వార్షిక వడ్డీ సహా చెల్లించాలని ఆదేశించింది.
చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరిక
అనుమతులు లేకుండా ప్రీ-లాంచ్ ప్రకటనలు ఇచ్చిన ఆరో రియాల్టీకి రెరా అధికారులు రూ.25 లక్షల జరిమానా విధించారు. కొండాపూర్లోని ఆరో సఫైర్ ప్రాజెక్టుకు రెరాలో నమోదు చేసుకోకుండానే ప్రకటనలు, ప్రచార కార్యక్రమాలు చేపట్టడంతో అధికారులు జరిమానా విధించారు. సుమారు 8 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో నాలుగు టవర్లు, 1,300కు పైగా ప్లాట్లతో ప్రతిపాదించిన ఈ ప్రాజెక్టులో ఫ్లాట్ల ధరలు రూ.2 కోట్ల నుంచి ప్రారంభమవుతాయంటూ డిజిటల్ మాధ్యమాల్లో ప్రచారం నిర్వహించినట్లు అథారిటీ గుర్తించింది. తమ సంస్థ పేరు, లోగోను ఇతర వ్యక్తులు అనధికారికంగా ఉపయోగించారన్న ప్రమోటర్ వాదనను అథారిటీ తోసిపుచ్చింది. ప్రీ-లాంచ్ పేరుతో ప్రాజెక్టులకు ప్రచారం నిర్వహించడం ద్వారా తప్పనిసరి రెరా నమోదు నిబంధన నుంచి మినహాయింపు పొందలేరని స్పష్టం చేసింది. జరిమానా మొత్తాన్ని 30 రోజుల్లోగా చెల్లించాలని, లేనిపక్షంలో రెరా చట్టంలోని సెక్షన్ 63 ప్రకారం తదుపరి చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించింది. జనప్రియ టౌన్షిప్స్కు రూ.10 లక్షల జరిమానా విధించింది.
విక్రయాలు తక్షణమే నిలిపివేయాలని ఆదేశం
చందా నగర్లోని బహితి, సైనిక్పురిలోని ఆల్టెయిర్ ప్రాజెక్టులకు రెరా నమోదు పొందకుండానే ప్రకటనలు, ప్రచారం చేపట్టిన జనప్రియ టౌన్షిప్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ సంస్థకు రూ.10 లక్షల జరిమానా విధించింది. అలాగే, ఇప్పటికే రెరా నమోదు పొందిన నైల్ వ్యాలీ, లేక్ ఫ్రంట్, సితార ప్రాజెక్టుల ప్రకటనల్లో రెరా నమోదు సంఖ్యలు స్పష్టంగా కనిపించకుండా ప్రచురించడం ద్వారా ప్రకటనల మార్గదర్శకాలను ఉల్లంఘించినట్లు అథారిటీ గుర్తించింది. జరిమానా మొత్తాన్ని 30 రోజుల్లోగా చెల్లించాలని, రెరా నమోదు పొందే వరకు సంబంధిత ప్రాజెక్టుల ప్రకటనలు, ప్రచారం, బుకింగ్లు, విక్రయాలను తక్షణమే నిలిపివేయాలని ఆదేశించింది. అవసరమైన అనుమతులు పొందిన 30 రోజుల్లోగా ఆయా ప్రాజెక్టుల రెరా నమోదు ప్రక్రియను పూర్తి చేయాలని స్పష్టం చేసింది. భూమికి సంబంధించిన కోర్టు కేసుల వివరాలు వెల్లడించనందుకు జీకేహెచ్ ప్రాపర్టీస్కు రూ.6 లక్షల జరిమానా విధించింది.
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