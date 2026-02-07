ETV Bharat / state

ఆఫర్ల ఉచ్చులో పడితే ఆగమవుతారు - ఇల్లు కొనేముందు రెరా ఎం చెబుతుందో తెలుసుకోండి

ప్రీలాంచ్‌ ఆఫర్ల ఉచ్చులో పడొద్దు, ఇల్లు కొనేటప్పుడు అప్రమత్తంగా ఉండాలి - రెరా అనుమతి లేని ప్రాజెక్టుల్లో పెట్టుబడి పెట్టడం ప్రమాదం - కొనేముందు వాస్తవాలు తెలుసుకోండి

Precautions for Home Buyers
Precautions for Home Buyers (ETV Bharat)
Published : February 7, 2026 at 5:56 PM IST

Precautions for Home Buyers : "ఊర్లో పొలం అమ్మిన డబ్బు ఉంది కదా! హైదరాబాద్​లో ఒక మంచి ఇల్లు​ కొనుకుంద్దాం. నాకు తెలిసిన మంచి బ్రోకర్​ ఉన్నాడు తన వద్ద తక్కువ రేట్లో, మనతో ఉన్న బడ్జెట్​లో ఇల్లు కొనేద్దాం". మీరు కూడా ఇంట్లో డబ్బుంది కదా అని ఇలా బ్రోకర్లను నమ్మి వెంటనే నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నారా? అయితే మీరు మోసపోయినట్లే అనే విషయాన్ని గ్రహించాలి. ఇల్లు కొనుగోలు చేసే సమయంలో ప్రీలాంచ్‌ పేరుతో ఇస్తున్న ఆకర్షణీయమైన ఆఫర్లకు మోసపోకుండా కొనుగోలుదారులు అత్యంత జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలని తెలంగాణ రియల్‌ ఎస్టేట్‌ రెగ్యులేటరీ అండ్‌ డెవలప్‌మెంట్‌ అథారిటీ (రెరా), క్రెడాయ్‌ హైదరాబాద్‌ స్పష్టం చేశాయి.

అవసరమైన అన్ని అనుమతులు ఉన్న, రెరాలో నమోదు అయిన ప్రాజెక్టులనే ఎంపిక చేసుకోవాలని సూచించాయి. గతంలో ఇల్లు కొనేవారు ప్రతి పత్రం, అనుమతిని జాగ్రత్తగా పరిశీలించేవారు. కాని ఇప్పుడు ప్రభుత్వమే రక్షణ కల్పిస్తుందన్న నమ్మకంతో కనీస పరిశీలన లేకుండా ప్రీలాంచ్‌ దశలోనే పెట్టుబడులు పెడుతున్నారని రెరా, క్రెడాయ్ అధికారులు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. భారీ రాయితీలు, తక్కువ ధరలు చూపిస్తూ ఆకర్షించే ఆఫర్ల విషయంలో కొనుగోలుదారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని హెచ్చరించారు.

రెరా అనుమతి లేకపోతే పెట్టుబడికి ముప్పే : ఎంత పెద్ద బిల్డర్‌ లేదా ప్రముఖ బ్రాండ్‌ అయినా సరే రెరా అనుమతి లేనిదే ప్రీలాంచ్‌ ప్రాజెక్టుల్లో పెట్టుబడి పెట్టడం ప్రమాదకరమని స్పష్టం చేశారు. రెరా నిబంధనలకు విరుద్ధంగా జరిగే ప్రాజెక్టులపై బిల్డర్లకు జరిమానాలు విధించినా, కొనుగోలుదారుల డబ్బును పూర్తిగా తిరిగి ఇప్పించడం చాలా సందర్భాల్లో కష్టంగా మారుతోందని తెలిపారు.

చట్టపరమైన రక్షణ ఎప్పుడు లభిస్తుంది? : రెరాలో నమోదు అయిన ప్రాజెక్టుల్లో ఇల్లు కొంటే నిర్మాణం ఆలస్యంమైనా, ప్రాజెక్టు పూర్తిగా విఫలమైనా, వడ్డీతో సహా పెట్టుబడిని తిరిగి పొందేందుకు రెరాను ఆశ్రయించే చట్టబద్ధమైన హక్కు ఉంటుందని అధికారులు వివరించారు. ఈ రెరా అనుమతి లేకుండా జరిగే లావాదేవీల్లో ఈ రక్షణ ఉండదని స్పష్టం చేశారు.

అపోహలు నమ్మవద్దు : భూమి పూర్తిగా కొనుగోలు చేయకుండానే ప్రీలాంచ్‌ కార్యకలాపాలు చేపట్టిన సందర్భాల్లో రెరా జోక్యం చేసుకుని డబ్బు తిరిగి ఇప్పిస్తుందన్న అభిప్రాయం పూర్తిగా అపోహ మాత్రమేనని తెలిపారు. అటువంటి సందర్భాల్లో కొనుగోలుదారులే నష్టపోయే ప్రమాదం ఎక్కువగా ఉంటుందని హెచ్చరించారు.

మార్కెట్‌కు దెబ్బతీసే అక్రమ రాయితీలు : భారీ డిస్కౌంట్లతో జరిగే అక్రమ విక్రయాలు మొత్తం రియల్‌ ఎస్టేట్‌ మార్కెట్‌పై ప్రతికూల ప్రభావం చూపుతున్నాయని క్రెడాయ్‌ హైదరాబాద్‌ పేర్కొంది. నిజాయతీ గల ఏ బిల్డర్‌ కూడా 50 శాతం వరకు రాయితీలు ఇవ్వలేరన్న వాస్తవాన్ని కొనుగోలుదారులు గుర్తుంచుకోవాలని సూచించింది.

జీవితకాల కష్టార్జితం జాగ్రత్త : ఇల్లు కొనుగోలు చేయడం జీవితంలోనే అతిపెద్ద ఆర్థిక నిర్ణయమని, జీవితకాల కష్టార్జితాన్ని పెట్టుబడిగా పెడుతున్నారని గుర్తు చేసింది. తక్కువ ధర వస్తుందన్న ఆశతో, ఆఫర్లకు లొంగి రిస్క్‌ తీసుకోవద్దని సూచించింది.

వేలం భూములపై ప్రత్యేక నిఘా : ప్రభుత్వం వేలం వేసిన భూములను పూర్తిగా కొనకముందే కొందరు డెవలపర్లు ప్రీలాంచ్‌కు వెళ్లి డబ్బులు వసూలు చేస్తున్నారని తెలిపారు. అలాంటి సందర్భాల్లో బిల్డర్‌ ప్రభుత్వానికి పూర్తి చెల్లింపులు చేయకపోతే కొనుగోలుదారుల పరిస్థితి ఏమిటన్నది ముందే ఆలోచించాలని హెచ్చరించారు.

తొందర పాటు నిర్ణయాలు వద్దు : ఇల్లు కొనేటప్పుడు తొందరపడకుండా అన్ని అనుమతులు, పత్రాలు, రెరా నమోదు వివరాలను పూర్తిగా తనిఖీ చేసిన తర్వాతే నిర్ణయం తీసుకోవాలని సూచించారు.

క్రెడాయ్‌–రెరా సమన్వయం : అనుమతులు లేకుండా ప్రీలాంచ్‌ కార్యకలాపాలు నిర్వహిస్తున్న డెవలపర్లు, ఏజెంట్లను గుర్తించేందుకు క్రెడాయ్‌ ప్రత్యేక బృందాలను ఏర్పాటు చేసి రెరాకు సమాచారం అందిస్తోందని తెలిపింది. అలాగే ప్రజల్లో అవగాహన కల్పిస్తూ నిర్మాణ రంగంలో పారదర్శకత పెంచేందుకు కృషి చేస్తోందని పేర్కొంది.

ఇల్లు కొనేటప్పుడు జాగ్రత్తలు
GUIDELINES FOR HOME BUYERS
TIPS FOR BEFORE PURCHASING HOUSE
HOME BUYING TIPS
PRECAUTION FOR HOME BUYERS

