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సారూ - మాకూ కావాలి 'ఫ్యూచరు​' - కలెక్టర్​కు తీర్మానాలు సమర్పించిన గ్రామ సర్పంచ్​లు

మహేశ్వరం, యాచారం మండలాల్లోని గ్రామస్థుల అభ్యర్థన - గ్రామాలు విలీనం చేస్తూ పురపాలక శాఖ ఉత్తర్వులు జారీ - ఫ్యూచర్​ సిటీ పరిధిలో 71కి చేరిన గ్రామాల సంఖ్య

Request from Villages to Merge in Future City
Request from Villages to Merge in Future City (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 3, 2026 at 2:36 PM IST

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Request from Villages to Merge in Future City : రాబోయే 2-3 ఏళ్లలో ఫ్యూటర్​ సిటీలో భారీగా కార్పొరేట్​ సంస్థలు, ఇళ్ల నిర్మాణ ప్రాజెక్టులు రాబోతున్నాయని చెబుతున్నారు. అందుకే తమ గ్రామాల ప్రజలు భారత్​ ఫ్యూచర్​ సిటీ డెవలప్​మెంట్​ అథారిటీ కార్యాలయ అధికారులను అభ్యర్థిస్తున్నారు. గత నెల 10వ తేదీన సీఎం రేవంత్​రెడ్డి చేతుల మీదుగా ఫ్యూచర్​ సిటీ కార్యాలయాన్ని ప్రారంభించి, అనంతరం కందుకూరు, మహేశ్వరం మండలాల గ్రామస్థులు తమ గ్రామాలను విలీనం చేయాలని కోరారు. దీనికి వెంటనే స్పందించిన సీఎం రేవంత్​రెడ్డి అక్కడికక్కడే వేదికపై విలీన ఉత్తర్వులపై సంతకం చేశారు. కందుకూరు మండలంలోని 11 గ్రామాలు, యాచారం మండలంలోని 4 గ్రామాలను విలీనం చేస్తూ పురపాలక శాఖ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.

భవిష్యత్తులో మేలు జరుగుతుందన్న భావన : మీర్​ఖాన్​పేటలోని భారత ఫ్యూచర్​ సిటీ ఆఫీసులను చూశాక అధికారుల చేపట్టినున్న అభివృద్ధి పనుల వివరాలను తెలుసుకున్నాక సమీప గ్రామాల్లోని ప్రజలకు తమ గ్రామాలనూ విలీనం చేసుకుంటే భవిష్యత్తులో మేలు జరుగుతుందన్న భావన కలిగింది. ఆయా గ్రామాల సర్పంచుల ద్వారా తీర్మానాలు చేసుకుని రంగారెడ్డి జిల్లా కలెక్టర్​కు తీర్మాన ప్రతులను సమర్పిస్తున్నారు. మొదటి ఫేజ్​లో 15 గ్రామాల ప్రజలు రంగారెడ్డి జిల్లా కలెక్టర్​ను కలిసి తమ అభ్యర్థనలను సమర్పించగా కలెక్టర్​ కార్యాలయ అధికారులు వాటి వివరాలను పురపాలకశాఖకు పంపించారు. గత నెల 16న పురపాలకశాఖ అధికారులు 15 గ్రామాలను విలీనం చేస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. దీంతో ఫ్యూచర్​ సిటీ పరిధిలోని గ్రామాల సంఖ్య 71కి చేరింది.

విలీనమైన గ్రామాల వివరాలు ఇలా :

  • యాచారం మండలంలోని మంతన్​గౌరెల్లి, మంతన్​గౌడ్​, మొండి గౌరెల్లి, సుల్తాన్​పూర్​.
  • కందుకూరు మండలంలోని మురళీనగర్​, దన్నారం, చిప్పరపల్లి, నేదునూరు, అక్బర్​జా, అలీఖాన్​పల్లి, బాచుపల్లి, పీరుగడ్డ, జైత్వారం ఖల్సా, పులిమామిడి, జైత్వారం మక్తా.

సౌరవిద్యుత్, బయో ఎస్టీపీల నిర్మాణం : దేశంలో తొలి స్మార్ట్​ పారిశ్రామిక నగరంగా ఇది మారనుంది. ఇప్పటికే పర్యావరణ మిత్ర భవనంగా గుర్తింపు పొందిన ఫ్యూచర్​సిటీ అభివృద్ధి సంస్థ కార్యాలయ ప్రాంగణంలో సౌరవిద్యుత్​, బయో ఎస్టీపీలను నిర్మించారు. అలాగే త్వరలో ఈ సిటీలో పరిశ్రమలతో పాటు పలు పరిశోధన సంస్థలు, విద్యాసంస్థలు, రెసిడెన్షియల్​ టౌన్​షిప్​లు అందుబాటులోకి రానున్నాయి. నగరంలో ప్రతి భవనాన్ని వాతావరణ ప్రతికూలతను తట్టుకునేలా నిర్మించనున్నారు. ఐటీ, సాఫ్ట్​వేర్​ కంపెనీల తరహాలో వర్క్‌స్టేషన్లను నిర్మాణం చేశారు. ఫ్యూచర్‌సిటీలోని భవిష్యత్తులో రాబోయే ఐటీ, ఏఐ, లైఫ్ సైన్సెస్ క్లస్టర్ల అభివృద్ధికి ప్రధాన వ్యూహాత్మక కేంద్రంగా ఎఫ్​సీడీఏ కార్యాలయం మారనుంది.

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