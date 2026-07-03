సారూ - మాకూ కావాలి 'ఫ్యూచరు' - కలెక్టర్కు తీర్మానాలు సమర్పించిన గ్రామ సర్పంచ్లు
మహేశ్వరం, యాచారం మండలాల్లోని గ్రామస్థుల అభ్యర్థన - గ్రామాలు విలీనం చేస్తూ పురపాలక శాఖ ఉత్తర్వులు జారీ - ఫ్యూచర్ సిటీ పరిధిలో 71కి చేరిన గ్రామాల సంఖ్య
Published : July 3, 2026 at 2:36 PM IST
Request from Villages to Merge in Future City : రాబోయే 2-3 ఏళ్లలో ఫ్యూటర్ సిటీలో భారీగా కార్పొరేట్ సంస్థలు, ఇళ్ల నిర్మాణ ప్రాజెక్టులు రాబోతున్నాయని చెబుతున్నారు. అందుకే తమ గ్రామాల ప్రజలు భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ కార్యాలయ అధికారులను అభ్యర్థిస్తున్నారు. గత నెల 10వ తేదీన సీఎం రేవంత్రెడ్డి చేతుల మీదుగా ఫ్యూచర్ సిటీ కార్యాలయాన్ని ప్రారంభించి, అనంతరం కందుకూరు, మహేశ్వరం మండలాల గ్రామస్థులు తమ గ్రామాలను విలీనం చేయాలని కోరారు. దీనికి వెంటనే స్పందించిన సీఎం రేవంత్రెడ్డి అక్కడికక్కడే వేదికపై విలీన ఉత్తర్వులపై సంతకం చేశారు. కందుకూరు మండలంలోని 11 గ్రామాలు, యాచారం మండలంలోని 4 గ్రామాలను విలీనం చేస్తూ పురపాలక శాఖ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.
భవిష్యత్తులో మేలు జరుగుతుందన్న భావన : మీర్ఖాన్పేటలోని భారత ఫ్యూచర్ సిటీ ఆఫీసులను చూశాక అధికారుల చేపట్టినున్న అభివృద్ధి పనుల వివరాలను తెలుసుకున్నాక సమీప గ్రామాల్లోని ప్రజలకు తమ గ్రామాలనూ విలీనం చేసుకుంటే భవిష్యత్తులో మేలు జరుగుతుందన్న భావన కలిగింది. ఆయా గ్రామాల సర్పంచుల ద్వారా తీర్మానాలు చేసుకుని రంగారెడ్డి జిల్లా కలెక్టర్కు తీర్మాన ప్రతులను సమర్పిస్తున్నారు. మొదటి ఫేజ్లో 15 గ్రామాల ప్రజలు రంగారెడ్డి జిల్లా కలెక్టర్ను కలిసి తమ అభ్యర్థనలను సమర్పించగా కలెక్టర్ కార్యాలయ అధికారులు వాటి వివరాలను పురపాలకశాఖకు పంపించారు. గత నెల 16న పురపాలకశాఖ అధికారులు 15 గ్రామాలను విలీనం చేస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. దీంతో ఫ్యూచర్ సిటీ పరిధిలోని గ్రామాల సంఖ్య 71కి చేరింది.
విలీనమైన గ్రామాల వివరాలు ఇలా :
- యాచారం మండలంలోని మంతన్గౌరెల్లి, మంతన్గౌడ్, మొండి గౌరెల్లి, సుల్తాన్పూర్.
- కందుకూరు మండలంలోని మురళీనగర్, దన్నారం, చిప్పరపల్లి, నేదునూరు, అక్బర్జా, అలీఖాన్పల్లి, బాచుపల్లి, పీరుగడ్డ, జైత్వారం ఖల్సా, పులిమామిడి, జైత్వారం మక్తా.
సౌరవిద్యుత్, బయో ఎస్టీపీల నిర్మాణం : దేశంలో తొలి స్మార్ట్ పారిశ్రామిక నగరంగా ఇది మారనుంది. ఇప్పటికే పర్యావరణ మిత్ర భవనంగా గుర్తింపు పొందిన ఫ్యూచర్సిటీ అభివృద్ధి సంస్థ కార్యాలయ ప్రాంగణంలో సౌరవిద్యుత్, బయో ఎస్టీపీలను నిర్మించారు. అలాగే త్వరలో ఈ సిటీలో పరిశ్రమలతో పాటు పలు పరిశోధన సంస్థలు, విద్యాసంస్థలు, రెసిడెన్షియల్ టౌన్షిప్లు అందుబాటులోకి రానున్నాయి. నగరంలో ప్రతి భవనాన్ని వాతావరణ ప్రతికూలతను తట్టుకునేలా నిర్మించనున్నారు. ఐటీ, సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీల తరహాలో వర్క్స్టేషన్లను నిర్మాణం చేశారు. ఫ్యూచర్సిటీలోని భవిష్యత్తులో రాబోయే ఐటీ, ఏఐ, లైఫ్ సైన్సెస్ క్లస్టర్ల అభివృద్ధికి ప్రధాన వ్యూహాత్మక కేంద్రంగా ఎఫ్సీడీఏ కార్యాలయం మారనుంది.
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