రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఘనంగా గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు - జెండా ఆవిష్కరించిన ఎమ్మెల్యేలు, అధికారులు
రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాల్లో ఘనంగా రిపబ్లిక్ డే వేడుకలు - ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు, పాఠశాలలు, పార్టీ ఆఫీసుల వద్ద పతాక ఆవిష్కరణలు - పలు జిల్లాల్లో గణతంత్ర వేడుకలకు హాజరైన మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు
Published : January 26, 2026 at 12:41 PM IST
Republic Day Celebrations in Telangana : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పలు జిల్లాల్లో 77వ గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి. దేశ రక్షణ సామర్థ్యాన్ని చాటిచెప్పే విధంగా వేడుకలను నిర్వహించారు. జాతీయ పతాకావిష్కరణ, జాతీయగీతాలాపన తర్వాత రాష్ట్రగీత ఆలాపన చేశారు. అనంతరం ప్రతి ఒక్కరు రాజ్యాంగ విలువలను తెలుసుకోవాలని, సంవిధానంకు అనుగుణంగా నడుచుకోవాలని పలువురు వక్తలు సూచించారు. పలు జిల్లాల్లో గణతంత్ర వేడుకలకు మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు హాజరయ్యారు. రిపబ్లిక్ డే సందర్భంగా పలు చోట్ల సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు ప్రేక్షకులను అలరించాయి. ఆయా జిల్లాల్లో విధి నిర్వహణలో ఉత్తమ ప్రతిభ కనబర్చిన అధికారులకు కలెక్టర్లు ప్రశంసాపత్రాలను అందజేశారు.
హైదరాబాద్ కలెక్టరేట్లో : గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు లక్డీకపూల్లోని హైదరాబాద్ కలెక్టరేట్ కార్యాలయంలో ఘనంగా జరిగాయి. జిల్లా కలెక్టర్ హరిచందన జాతీయ పతాకాన్ని ఆవిష్కరించి, పోలీసుల గౌరవ వందనాన్ని స్వీకరించారు. నాంపల్లిలోని రాష్ట్ర మానవ హక్కుల కమిషన్ కార్యాలయంలో కమిషన్ ఛైర్మన్ షామీమ్ అక్తర్ సిబ్బందితో కలిసి జాతీయ జెండా ఎగురవేశారు. తెలంగాణ అవినీతి నిరోధక శాఖ ప్రధాన కార్యాలయంలో ఏసీబీ డైరెక్టర్ తరుణ్ జోషి జాతీయ జెండాను ఆవిష్కరించారు. క్రమశిక్షణతో కూడిన సమాజ నిర్మాణంలో విద్యార్థుల పాత్ర కీలకమని ఆయన పేర్కొన్నారు.
హిమాయత్నగర్ మేల్కొటి పార్కులో ఎమ్మెల్యే దానం నగేందర్ జాతీయ పథకాన్ని ఆవిష్కరించి, స్థానికులతో కలిసి జాతీయ గీతాన్ని ఆలపించారు. స్వతంత్ర ఉద్యమంలో మహనీయుల సేవలను, ప్రాణత్యాగాలను దానం కొనియాడారు. బోయిన్పల్లిలోని ఎమ్మెల్యే క్యాంపు కార్యాలయంలో మాజీ మంత్రి మల్లారెడ్డి జాతీయ పతాకాన్ని ఆవిష్కరించారు. యువత నైపుణ్యాల్ని పెంచుకొని అమెరికా, చైనాలను అధిగమించి ప్రపంచంలో గొప్ప శక్తిగా ఎదగాలని ఆకాంక్షించారు.
జయశంకర్, ఖమ్మం జిల్లాల్లో : 77వ గణతంత్ర దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లా మంజూరు నగర్లో ఎమ్మెల్యే క్యాంప్ కార్యాలయంలో ఎమ్మెల్యే గండ్ర సత్యనారాయణ రావు జాతీయ జెండాను ఆవిష్కరించారు. ఖమ్మంలో రిపబ్లిక్ డే వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించారు. వాడవాడలా జాతీయ జెండాలు ఎగురవేసి వందనం చేశారు. ఖమ్మం జిల్లా పరిషత్ కార్యాలయంలో జడ్పీ సీఈవో దిక్షా రైనా జాతీయ జెండాకు వందనం చేశారు. గ్రామాల్లోనూ గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలను ఉత్సాహంగా జరుపుకొన్నారు.
నిర్మల్ జిల్లాలో ఘనంగా గణతంత్ర వేడుకలు : నిర్మల్ జిల్లా ఖానాపూర్లో మార్తాన్ సభ్యులు తిరంగ జెండాలతో 5 కిలోమీటర్ల పరుగు(5కే రన్) నిర్వహించారు. భారత్ మాతాకీ జై, అందరూ ఓటు హక్కు వినియోగించుకోవాలంటూ నినాదాలు చేశారు. పెద్దపల్లి జిల్లా రామగుండం పోలీస్ కమిషనరేట్ ఆవరణలో గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించారు. విధి నిర్వహణలో అత్యుత్తమ ప్రతిభ కనబరిచిన పోలీసు అధికారులు, సిబ్బందికి సీపీ అంబర్ కిషోర్ ఝా ప్రశంసా పత్రాలను అందజేశారు. జిల్లాలోని పలు పాఠశాలల్లోనూ గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలను నిర్వహించారు.
నారాయణపేట జిల్లాలో : నారాయణపేట జిల్లా మక్తల్ తహసీల్దార్ కార్యాలయంలో గణతంత్ర వేడుకల్లో మంత్రి వాకిటి శ్రీహరి జాతీయ జెండాను ఆవిష్కరించారు. జోగులాంబ గద్వాల జిల్లా ఎమ్మెల్యే క్యాంపు కార్యాలయంలో ఎమ్మెల్యే బండ్ల కృష్ణమోహన్ రెడ్డి జాతీయ పతాకాన్ని ఆవిష్కరించారు. పోలీస్ పరేడ్ గ్రౌండ్లో కలెక్టర్ బీఎం సంతోశ్, జిల్లాలో జరిగిన అభివృద్ధి కార్యక్రమాలపై వివరించారు. నారాయణపేట జిల్లా చేనేత వస్త్రాలకు ప్రసిద్ధి చెందిందని కలెక్టర్ సిక్తా పట్నాయక్ అన్నారు. పోలీస్ పరేడ్ మైదానంలో జాతీయ పతాకాన్ని జిల్లా కలెక్టర్ విజేంద్ర బోయి ఆవిష్కరించారు. తెలంగాణ విజన్- 2047లో భాగంగా మహబూబ్నగర్ జిల్లాను అన్నిరంగాల్లో అభివృద్ధి పథంలో నిలపేందుకు అధికారులంతా సహకరించాలని కోరారు. జిల్లా ప్రగతి గురించి మాట్లాడారు.
