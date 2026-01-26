పరేడ్ గ్రౌండ్లో గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు - జాతీయ పతాకాన్ని ఆవిష్కరించిన గవర్నర్
సికింద్రాబాద్ పరేడ్ గ్రౌండ్లో ఘనంగా గణతంత్ర వేడుకలు - ముఖ్య అతిథిగా హాజరై జాతీయ పతాకం ఆవిష్కరించిన గవర్నర్ జిష్ణుదేవ్ వర్మ - గణతంత్ర వేడుకల్లో పాల్గొన్న ఉపముఖ్యమంత్రి భట్టివిక్రమార్క
Telangana Republic Day Celebrations 2026 (ETV)
Published : January 26, 2026 at 9:39 AM IST
Telangana Republic Day Celebrations 2026 : తెలంగాణ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 77వ గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి. సికింద్రాబాద్లోని పరేడ్ గ్రౌండ్స్లో జరిగిన రిపబ్లిక్ డే వేడుకలకు రాష్ట్ర గవర్నర్ జిష్ణుదేవ్ వర్మ ముఖ్య అతిథిగా హాజరై జాతీయ జెండాను ఆవిష్కరించారు. అనంతరం సైనికుల గౌరవ వందనం స్వీకరించారు. అమర జవాన్లకు గవర్నర్, సైనికాధికారులు నివాళులర్పించారు. ఈ వేడుకల్లో ఉపముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క, మంత్రులు, ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి రామకృష్ణారావు, డీజీపీ శివధర్ రెడ్డిలు పాల్గొన్నారు. గణతంత్ర వేడుకల దృష్ట్యా పరేడ్ గ్రౌండ్ పరిసర ప్రాంతాల్లో పటిష్ట బందోబస్తు ఏర్పాట్లు చేశారు.