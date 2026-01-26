ETV Bharat / state

పరేడ్‌ గ్రౌండ్‌లో గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు - జాతీయ పతాకాన్ని ఆవిష్కరించిన గవర్నర్‌

సికింద్రాబాద్‌ పరేడ్‌ గ్రౌండ్​లో ఘనంగా గణతంత్ర వేడుకలు - ముఖ్య అతిథిగా హాజరై జాతీయ పతాకం ఆవిష్కరించిన గవర్నర్ జిష్ణుదేవ్ వర్మ - గణతంత్ర వేడుకల్లో పాల్గొన్న ఉపముఖ్యమంత్రి భట్టివిక్రమార్క

Telangana Republic Day Celebrations 2026
Telangana Republic Day Celebrations 2026 (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 26, 2026 at 9:39 AM IST

1 Min Read
Telangana Republic Day Celebrations 2026 : తెలంగాణ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 77వ గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి. సికింద్రాబాద్​లోని పరేడ్​ గ్రౌండ్స్​లో జరిగిన రిపబ్లిక్ డే వేడుకలకు రాష్ట్ర గవర్నర్ జిష్ణుదేవ్ వర్మ ముఖ్య అతిథిగా హాజరై జాతీయ జెండాను ఆవిష్కరించారు. అనంతరం సైనికుల గౌరవ వందనం స్వీకరించారు. అమర జవాన్లకు గవర్నర్​, సైనికాధికారులు నివాళులర్పించారు. ఈ వేడుకల్లో ఉపముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క, మంత్రులు, ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి రామకృష్ణారావు, డీజీపీ శివధర్ రెడ్డిలు పాల్గొన్నారు. గణతంత్ర వేడుకల దృష్ట్యా పరేడ్ గ్రౌండ్ పరిసర ప్రాంతాల్లో పటిష్ట బందోబస్తు ఏర్పాట్లు చేశారు.

