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భాగ్యనగరంలో మారనున్న పోలీసింగ్ ముఖచిత్రం - త్వరలో కొత్త ఠాణాల ఏర్పాటు!

హైదరాబాద్​ నగరంలో త్వరలో కొత్త ఠాణాల ఏర్పాటు - భౌగోళిక సరిహద్దుల్లోనూ మార్పులుచేర్పులు - ఇటీవలే హైదరాబాద్, సైబరాబాద్​, మాల్కాజిగిరి, ఫ్యూచర్​సిటీ కమిషనర్లతో సమీక్షించిన డీజీపీ

Govt To Setup New Police Stations in Hyderabad
ప్రతీకాత్మక చిత్రం (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 7, 2026 at 10:10 AM IST

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Govt To Setup New Police Stations in Hyderabad : భాగ్యనగర పోలీసింగ్ ముఖచిత్రం మరోసారి మారబోతోంది. నగరంలోని నాలుగు పోలీస్‌ కమిషనరేట్లలో త్వరలో కొత్త పోలీస్ స్టేషన్లు రాబోతున్నాయి. హైదరాబాద్‌ నగరం వేగంగా విస్తరించడం, శివారు ప్రాంతాల్లో జనాభా సంఖ్య అనూహ్యంగా పెరగడంతో పాటు అదే రీతిలో నేరాల సంఖ్య పెరుగుతోంది. దీనికితోడు నగరంలోని కొన్ని పోలీస్​ స్టేషన్ల పరిధి విషయంలో సమస్యలున్నాయి. వీటన్నింటికీ పరిష్కారంగా కొత్త వాటితోపాటు ఇప్పటికే ఉన్న కొన్ని పోలీస్ స్టేషన్లు(ఠాణాలు), డివిజన్లు, జోన్ల పరిధిలో మార్పుచేర్పులు జరగనున్నట్లుగా తెలుస్తోంది. త్వరలోనే ఇందుకు సంబంధించిన ఆర్డర్స్​ వచ్చే అవకాశముందని పోలీసులు చెబుతున్నారు. పునర్వభజనపై అధికారుల కసరత్తు ప్రక్రియ పూర్తయింది. రాష్ట్ర డీజీపీ సీవీ ఆనంద్‌ ఇటీవల హైదరాబాద్, సైబరాబాద్, మల్కాజిగిరి, ఫ్యూచర్‌సిటీ కమిషనర్లతో సమీక్షించి పలు కీలక సూచనలు చేశారు. పురపాలికలు, రెవెన్యూ డివిజన్లు, కోర్టుల పరిధిని పరిగణనలోకి తీసుకుని హద్దులు నిర్ణయించాలన్నారు. ముఖ్యంగా నగర శివారు ప్రాంతాల్లోనే మార్పుచేర్పులు అధికంగా ఉంటాయని తెలుస్తోంది.

గందరగోళంగా విభజన : 2023 జూన్‌ నెలలో తెలంగాణ సర్కారు హైదరాబాద్​ నగరంలో కొత్త ఠాణాలు ఏర్పాటు చేసింది. అప్పటికి మూడు కమిషనరేట్లలోకలిపి మొత్తం లాఅండ్‌ ఆర్డర్‌ పీఎస్​ల సంఖ్య 146కు చేరింది. గతేడాది డిసెంబరు నెల చివరివారంలో రాజధానిలోని పోలీస్‌ కమిషనరేట్లను సర్కారు మరోసారి పునర్​వ్యవస్థీకరించింది. సరిహద్దుల్ని భారీగా మార్చి కొత్తగా ఫ్యూచర్‌సిటీ కమిషనరేట్‌ను ఏర్పాటు చేసిన విషయం తెలిసిందే. అయితే ఈ విభజనపై కొంత గందరగోళం ఏర్పడటంతో అధికారులు పెదవి విరుస్తున్నారు. కొన్ని జోన్లలో 10, అంతకంటే ఎక్కువ పోలీస్ స్టేషన్లు ఉంటే ఇంకొన్ని జోన్లలో ఆరే ఉన్నాయి. ఉదాహరణకు మల్కాజిగిరి కమిషనరేట్‌లోని మల్కాజిగిరి జోన్‌లో ఏకంగా 15 పీఎస్​లు ఉన్నాయి. దీని భౌగోళిక పరిధి విస్తృతంగా ఉందని చెప్పవచ్చు.

సికింద్రాబాద్‌లోని మార్కెట్, తుకారాంగేట్‌ నుంచి శివారులోని కీసర, శామీర్‌పేట్‌ తదితర ప్రాంతాలు ఈ జోన్‌ పరిధిలోనే ఉన్నాయనే విషయం తెలిసిందే. భారీ కార్యక్రమాలతో పాటు, రాష్ట్రస్థాయి ప్రముఖులు పర్యటనకు వచ్చిన సందర్భంలో బందోబస్తు ఏర్పాట్లు కోసం ఒక ప్రాంతం నుంచి ఇంకో ప్రాంతానికి సిబ్బందిని తరలించడం చాలా కష్టసాధ్యమైన పని అని అధికారులు చెబుతున్నారు. అదే సమయంలో ఉప్పల్, ఎల్బీనగర్‌ జోన్లలో 7 పోలీస్ స్టేషన్ల చొప్పున నిర్థిష్ట పరిధిలో ఉన్నాయి. సైబరాబాద్‌లోని శేరిలింగంపల్లి, ఫ్యూచర్‌సిటీలోని మహేశ్వరం జోన్లపరిధిలో భారీగా ఉంది. పేర్ల విషయంలోనూ కొంత గందరగోళంఉంది. శంషాబాద్‌ జోన్‌ హైదరాబాద్‌ కమిషనరేట్‌లో విలీనం చేశారు. అదే పేరుతో ఉన్న శంషాబాద్‌ పీఎస్​ మాత్రం ఫ్యూచర్‌సిటీ కమినరేట్‌ పరిధిలో ఉండనున్నట్లు సమాచారం.

శివారుప్రాంతాల్లోనే అధికం : కొత్త పోలీస్​స్టేషన్లు(పీఎస్​) ఎక్కువగా శివారు ప్రాంతాల్లోనే రాబోతున్నట్లు అధికారులు చెబుతున్నారు. మొయినాబాద్‌ ఠాణా పరిధిలోని అజీజ్‌నగర్‌ కేంద్రంగా ఒక ఠాణా రాబోతుంది. రోజురోజుకు పెరుగుతున్నటువంటి జనాభా, విస్తరిస్తున్న నగర శివారును దృష్టిలో ఉంచుకుని ఈ నిర్ణయాన్ని తీసుకున్నారు. మొయినాబాద్‌ కేంద్రంగా ఒక డివిజన్‌ ఏర్పాటవుతోందని సమాచారం. నార్సింగి పోలీస్​స్టేషన్​ను విభజించి కోకాపేట లేదా మరో పేరుతో పీఎస్​ను ఏర్పాటు చేయనున్నట్లుగా సమాచారం. ఐటీ కారిడార్‌ ప్రాంతంలో, కొండాపూర్‌ లేదా ఫైనాన్షియల్‌ డిస్ట్రిక్ట్‌ పేరుతో ఒకటి రాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. మీర్‌పేట పీఎస్​ను విభజించి బడంగ్‌పేట్‌ పేరుతో పోలీస్‌స్టేషన్‌ రాబోతోంది. అలాగే మౌలాలి, బోడుప్పల్ తదితర పేర్లు ప్రతిపాదనలో ఉన్నాయి. ట్రాఫిక్‌ ఠాణాలు సైతం కొత్తవి ఏర్పాటు ఏర్పాటు కానున్నాయి.

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హైదరాబాద్​లో కొత్త పోలస్​ స్టేషన్లు
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