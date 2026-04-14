మూసీ వంతెనలకు సామర్థ్య పరీక్షలు - అత్యాధునిక డ్రోన్లలతో గంటల్లోనే విశ్లేషణ

అణువణువూ చిత్రీకరించే అత్యాధునిక డ్రోన్లు గంటల్లోనే విశ్లేషణ - జేఎన్‌టీయూ ప్రొఫెసర్‌ ప్రాజెక్ట్‌కు కేంద్రం నుంచి రూ.1.70 కోట్లు - వంతెనల సామర్థ్య పరీక్షలను నిర్వహించి రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి నివేదికలు

Structural Integrity Tests for Musi Bridges
By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 14, 2026 at 1:36 PM IST

Structural Integrity Tests for Musi Bridges : మూసి రివర్​ ఫ్రంట్​ అభివృద్ధి ప్రాజెక్టు ప్రారంభం కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం మూసీ నదిపై ఉన్న 15 వంతెనల సామర్థ్యాన్ని పరీక్షించేందుకు రంగం సిద్ధంమైంది. జేఎన్​టీయూ హైదరాబాద్​ ప్రొఫెసర్​ అనిత షీలా, హైదరాబాద్​ కేంద్రంగా కార్యకలాపాలు కొనసాగిస్తున్న ఏరో ఫోర్జ్​ ల్యాబ్​ అంకుర సంస్థలు డ్రోన్ల ద్వారా వంతెనల సామర్థ్య పరీక్షలను నిర్వహించి రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి త్వరలో నివేదికలు ఇవ్వనున్నారు.

ప్రాజెక్టు కోసం రూ.1.70 కోట్లు మంజూరు : డ్రోన్​ సాంకేతికపై పరిశోధనలు నిర్వహిస్తున్న ప్రొఫెసర్​ అనిత షీలా వంతెనల సామర్థ్య పరీక్షలకు డ్రోన్లను ఉపయోగిస్తే మరింత కాలం పరిరక్షించవచ్చని చెబుతున్నారు. పుణెలోని మూలా ముథా నది వంతెన సామర్థ్య పరీక్షలు నిర్వహించి కేంద్ర ప్రభుత్వ సంస్థ డిపార్టమెంట్​ ఆఫ్​ సైన్స్​ అండ్​ టెక్నాలజీకి నివేదిక అందజేశారు. అలాగే మూసీ రివర్​ ఫ్రంట్​ ప్రాజెక్టులోనూ 15 వంతెనలకు ఇలాంటి పరీక్షలు నిర్వహిస్తామంటూ ప్రతిపాదనలు చేశారు. దీంతో ఆ డిపార్డ్​మెంట్​ అధికారులు రూ.1.70 కోట్లు మంజూరు చేశారు.

డ్రోన్లతోనే ఎందుకంటే? : అమెరికా, ఐరోపా దేశాల్లో డ్రోన్లతో వంతెనల సామర్థ్యాన్ని గంటల వ్యవధిలో వాటిని చిత్రీకరించి సివిల్​, స్ట్రక్చరల్​ ఇంజినీరింగ్​ నిపుణులు నివేదించి ఆ లోపాలను గుర్తిస్తున్నారని ప్రొఫెసర్​ అనిత షీలా తెలుసుకున్నారు. దీని ఆధారంగా చర్యలు తీసుకుంటే 40-50 సంవత్సరాల వరకు ఆ మూసీ వంతెనలు నిక్షేపంగా ఉంటాయని ఆ నివేదికల్లో ఉన్నాయి. ఈ మేరకు ఆమె పుణెలో వంతెన సామర్థ్యాన్ని పరీక్షించారు. సివిల్​ ఇంజినీర్ల బృందం నిర్వహించే సర్వే, కాంక్రీట్​ టెస్టులు, దానికి సంబంధించిన ఫలితాలకు 15 రోజులు సమయం తీసుకుంటే షీలా బృందం రెండు రోజుల్లో పూర్తి స్థాయిలో నివేదిక రూపొందించింది.

మిషన్​ లెర్నింగ్​ ద్వారా ప్రాథమిక నివేదిక : మన శరీరాన్ని ఎలా ఎక్స్​రే తీస్తారో అదే తరహాలో డ్రోన్ల ద్వారా వంతెనల సామర్థ్యాన్ని పరీక్షిస్తారు. అందులో ఏ భాగాన్ని తాకకుండా అత్యాధునిక సాంకేతిక సమాచార పరిజ్ఞానంతో డ్రోన్లు ఆపాదమస్తకం చిత్రీకరిస్తాయి. ఫొటోలు, దృశ్యాలతో పాటు వంతెన అంతర్భాగంలో లోపాలను మిషన్​ లెర్నింగ్​ ద్వారా విశ్లేషించి ప్రాథమిక నివేదిక అందిస్తాయి. ఇది కృత్రిమమేధ, మిషన్​ లెర్నింగ్​ సహకారంతో ఒక్కో అంశంపై పూర్తి వివరాలు తెలుస్తాయి. వాటి ఆధారంగా సివిల్​, స్ట్రక్చరల్​ ఇంజినీర్లు లోపాల సవరణకు సంబంధించి నివేదికను రూపొందిస్తారు. దీని ఆధారంగా పరిరక్షణ చర్యలు తీసుకోవచ్చు. మూసీ వంతెనల సామర్థ్య పరీక్షలు నిర్వహించేందుకు ఒక్కో వంతెనకు రెండు, మూడు గంటల సమయం సరిపోతుందని ప్రాజెక్ట్​ బృందం సభ్యులు డాక్టర్​ ఆదర్శ్​ పేర్కొన్నారు. ప్రస్తుతం ప్రయోగిస్తున్న డ్రోన్​లో మల్టీస్పెక్ట్రమ్​ కెమెరాలు, దూరం నుంచే పనిచేసే సెన్సర్లు ప్రత్యేకమని తెలిపారు.

మూసీ సుందరీకరణ పనుల్లో మరింత వేగం : మూసీ పునరుజ్జీవంలో భాగంగా ఇప్పటికే తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మంచిరేవుల వద్ద ఓంకారేశ్వరాలయానికి భూమి పూజా కూడా పూర్తయింది. గాంధీ సరోవర్​కు సంబంధించి నేషనల్​ గ్రీన్​ ట్రిబ్యూనల్​లో ఇప్పటికే కొంత ఊరట లభించడంతో తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మూసీ సుందరీకరణ పనుల్లో వేగం పెంచే అవకాశం ఉంది. మూసీ నదిలో మురుగునీరు కలవకుండా ఎస్​టీపీల నిర్మాణం, నది పరివాహక ప్రాంతాల్లో రిటైనింగ్​ వాల్స్, చెక్​ డ్యామ్​ల ఏర్పాటు వంటి పనులపై అధికారులు కసరత్తు చేస్తున్నారు. గాంధీ సరోవర్​, మూసీ పునరుజ్జీవ ప్రాజెక్టు సంబంధించి అన్ని రకాల అనుమతులు తీసుకున్న తర్వాతే ముందుకేళ్తామని న్యాయవాది ఎన్​జీటీ దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. ప్రాజెక్టు సమగ్ర నివేదిక పూర్తి అవుతోందని, గాంధీ సరోవర్​కు సంబంధించి తుది నిర్ణయాన్ని తీసుకోవాల్సి ఉంది. ఆ తర్వాత పర్యావరణానికి ఏమైనా నష్టం జరగుతుందా అనే అంశాన్ని కూడా విశ్లేషిస్తామని ఎన్​జీటీకి హామీ ఇచ్చారు.

