మూసీ వంతెనలకు సామర్థ్య పరీక్షలు - అత్యాధునిక డ్రోన్లలతో గంటల్లోనే విశ్లేషణ
అణువణువూ చిత్రీకరించే అత్యాధునిక డ్రోన్లు గంటల్లోనే విశ్లేషణ - జేఎన్టీయూ ప్రొఫెసర్ ప్రాజెక్ట్కు కేంద్రం నుంచి రూ.1.70 కోట్లు - వంతెనల సామర్థ్య పరీక్షలను నిర్వహించి రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి నివేదికలు
Published : April 14, 2026 at 1:36 PM IST
Structural Integrity Tests for Musi Bridges : మూసి రివర్ ఫ్రంట్ అభివృద్ధి ప్రాజెక్టు ప్రారంభం కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం మూసీ నదిపై ఉన్న 15 వంతెనల సామర్థ్యాన్ని పరీక్షించేందుకు రంగం సిద్ధంమైంది. జేఎన్టీయూ హైదరాబాద్ ప్రొఫెసర్ అనిత షీలా, హైదరాబాద్ కేంద్రంగా కార్యకలాపాలు కొనసాగిస్తున్న ఏరో ఫోర్జ్ ల్యాబ్ అంకుర సంస్థలు డ్రోన్ల ద్వారా వంతెనల సామర్థ్య పరీక్షలను నిర్వహించి రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి త్వరలో నివేదికలు ఇవ్వనున్నారు.
ప్రాజెక్టు కోసం రూ.1.70 కోట్లు మంజూరు : డ్రోన్ సాంకేతికపై పరిశోధనలు నిర్వహిస్తున్న ప్రొఫెసర్ అనిత షీలా వంతెనల సామర్థ్య పరీక్షలకు డ్రోన్లను ఉపయోగిస్తే మరింత కాలం పరిరక్షించవచ్చని చెబుతున్నారు. పుణెలోని మూలా ముథా నది వంతెన సామర్థ్య పరీక్షలు నిర్వహించి కేంద్ర ప్రభుత్వ సంస్థ డిపార్టమెంట్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీకి నివేదిక అందజేశారు. అలాగే మూసీ రివర్ ఫ్రంట్ ప్రాజెక్టులోనూ 15 వంతెనలకు ఇలాంటి పరీక్షలు నిర్వహిస్తామంటూ ప్రతిపాదనలు చేశారు. దీంతో ఆ డిపార్డ్మెంట్ అధికారులు రూ.1.70 కోట్లు మంజూరు చేశారు.
డ్రోన్లతోనే ఎందుకంటే? : అమెరికా, ఐరోపా దేశాల్లో డ్రోన్లతో వంతెనల సామర్థ్యాన్ని గంటల వ్యవధిలో వాటిని చిత్రీకరించి సివిల్, స్ట్రక్చరల్ ఇంజినీరింగ్ నిపుణులు నివేదించి ఆ లోపాలను గుర్తిస్తున్నారని ప్రొఫెసర్ అనిత షీలా తెలుసుకున్నారు. దీని ఆధారంగా చర్యలు తీసుకుంటే 40-50 సంవత్సరాల వరకు ఆ మూసీ వంతెనలు నిక్షేపంగా ఉంటాయని ఆ నివేదికల్లో ఉన్నాయి. ఈ మేరకు ఆమె పుణెలో వంతెన సామర్థ్యాన్ని పరీక్షించారు. సివిల్ ఇంజినీర్ల బృందం నిర్వహించే సర్వే, కాంక్రీట్ టెస్టులు, దానికి సంబంధించిన ఫలితాలకు 15 రోజులు సమయం తీసుకుంటే షీలా బృందం రెండు రోజుల్లో పూర్తి స్థాయిలో నివేదిక రూపొందించింది.
మిషన్ లెర్నింగ్ ద్వారా ప్రాథమిక నివేదిక : మన శరీరాన్ని ఎలా ఎక్స్రే తీస్తారో అదే తరహాలో డ్రోన్ల ద్వారా వంతెనల సామర్థ్యాన్ని పరీక్షిస్తారు. అందులో ఏ భాగాన్ని తాకకుండా అత్యాధునిక సాంకేతిక సమాచార పరిజ్ఞానంతో డ్రోన్లు ఆపాదమస్తకం చిత్రీకరిస్తాయి. ఫొటోలు, దృశ్యాలతో పాటు వంతెన అంతర్భాగంలో లోపాలను మిషన్ లెర్నింగ్ ద్వారా విశ్లేషించి ప్రాథమిక నివేదిక అందిస్తాయి. ఇది కృత్రిమమేధ, మిషన్ లెర్నింగ్ సహకారంతో ఒక్కో అంశంపై పూర్తి వివరాలు తెలుస్తాయి. వాటి ఆధారంగా సివిల్, స్ట్రక్చరల్ ఇంజినీర్లు లోపాల సవరణకు సంబంధించి నివేదికను రూపొందిస్తారు. దీని ఆధారంగా పరిరక్షణ చర్యలు తీసుకోవచ్చు. మూసీ వంతెనల సామర్థ్య పరీక్షలు నిర్వహించేందుకు ఒక్కో వంతెనకు రెండు, మూడు గంటల సమయం సరిపోతుందని ప్రాజెక్ట్ బృందం సభ్యులు డాక్టర్ ఆదర్శ్ పేర్కొన్నారు. ప్రస్తుతం ప్రయోగిస్తున్న డ్రోన్లో మల్టీస్పెక్ట్రమ్ కెమెరాలు, దూరం నుంచే పనిచేసే సెన్సర్లు ప్రత్యేకమని తెలిపారు.
మూసీ సుందరీకరణ పనుల్లో మరింత వేగం : మూసీ పునరుజ్జీవంలో భాగంగా ఇప్పటికే తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మంచిరేవుల వద్ద ఓంకారేశ్వరాలయానికి భూమి పూజా కూడా పూర్తయింది. గాంధీ సరోవర్కు సంబంధించి నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యూనల్లో ఇప్పటికే కొంత ఊరట లభించడంతో తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మూసీ సుందరీకరణ పనుల్లో వేగం పెంచే అవకాశం ఉంది. మూసీ నదిలో మురుగునీరు కలవకుండా ఎస్టీపీల నిర్మాణం, నది పరివాహక ప్రాంతాల్లో రిటైనింగ్ వాల్స్, చెక్ డ్యామ్ల ఏర్పాటు వంటి పనులపై అధికారులు కసరత్తు చేస్తున్నారు. గాంధీ సరోవర్, మూసీ పునరుజ్జీవ ప్రాజెక్టు సంబంధించి అన్ని రకాల అనుమతులు తీసుకున్న తర్వాతే ముందుకేళ్తామని న్యాయవాది ఎన్జీటీ దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. ప్రాజెక్టు సమగ్ర నివేదిక పూర్తి అవుతోందని, గాంధీ సరోవర్కు సంబంధించి తుది నిర్ణయాన్ని తీసుకోవాల్సి ఉంది. ఆ తర్వాత పర్యావరణానికి ఏమైనా నష్టం జరగుతుందా అనే అంశాన్ని కూడా విశ్లేషిస్తామని ఎన్జీటీకి హామీ ఇచ్చారు.
