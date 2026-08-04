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వర్షాలు కురుస్తున్నా పైకి రాని గంగమ్మ - జులైలో 0.18 మీటర్లు మాత్రమే పెరిగిన భూగర్భజలాలు

ఏడేళ్లలో జులైలో మొదటిసారిగా పడిపోయిన భూగర్భ జలమట్టం - గతేడాది 8.37 మీటర్లతో పోల్చితే 1.11 మీటర్ల లోతుకు - కేవలం ఈ ఐదు జిల్లాల్లో మాత్రమే మెరుగ్గా భూగర్భజలాలు

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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 4, 2026 at 10:24 AM IST

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Report On July Ground water Level : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వారంరోజులుగా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. అయినా గంగమ్మ పైకి రావడం లేదు. ఎల్​నినో ప్రభావంతో ఈసారి వర్షాలు తక్కువ పడుతాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. దానికి అనుగుణంగానే వేసవిలో అధిక ఉష్ణోగ్రతలతో జూన్‌లో కంటితుడుపు వర్షాలు కురిశాయి. జులై నెల ప్రారంభంలో అసలు వర్షాల జాడే లేదు. కానీ నెలాఖరులో మాత్రం పరిస్థితి కొంత మారింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వర్షాలు కురిశాయి. కానీ ఉత్తర తెలంగాణలో మాత్రమే విస్తరంగా వర్షాలు కురవగా దక్షిణ తెలంగాణలో మోస్తరు వానలు పడ్డాయి.

పెరగని భూగర్భ జలాలు : రాష్ట్రంలో వర్షాలు పడినా భూగర్భ జలమట్టం తీరులో మాత్రం పెద్దగా మార్పు రాలేదు. జులై ప్రథమార్థంతో పోల్చితే ద్వితీయార్థంలో రాష్ట్ర సగటు 0.18 మీటర్లు మాత్రమే పెరిగింది. వానాకాలంలో జులై నెల కీలకమైంది. ఈ నెలలో భూగర్భం చల్లబడకపోవడం భవిష్యత్‌కు ముప్పేనని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. జులైలో రాష్ట్ర సగటు భూగర్భ జలమట్టం భూ ఉపరితలం నుంచి 9.48 మీటర్ల లోతులో ఉంది. గతేడాది 8.37 మీటర్లతో పోల్చితే 1.11 మీటర్ల లోతుకు పడిపోయింది.

ఏడు సంవత్సరాల తర్వాత : 2020-21 నుంచి ఈ ఏడాది వరకు అంటే ఏడేళ్లలో జులైలో మొదటిసారిగా భూగర్భ జలమట్టం పడిపోయింది. 2020-21లో రాష్ట్ర సగటు 9.26 మీటర్లు నమోదైంది. 2025 జులైతో పోల్చితే 28 జిల్లాల్లో జలమట్టం లోతుల్లోకి వెళ్లింది. అత్యధికంగా హైదరాబాద్‌లో -4.22 మీటర్ల లోతుకు వెళ్లింది. ఆదిలాబాద్‌ -3.55, రాజన్న సిరిసిల్ల -3.30, జయశంకర్‌ భూపాలపల్లి -2.68, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం -2.56 మీ. చొప్పున పడిపోగా మిగిలిన జిల్లాల్లో -0.99 మీ. నుంచి -1.99 మీ.ల మధ్య నమోదయ్యాయి.

ఐదు జిల్లాల్లో పరిస్థితి మెరుగ్గా : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అన్ని జిల్లాల్లో భూగర్భ జలమట్టం తగ్గిపోతున్నా కేవలం ఈ ఐదు జిల్లాల్లో మాత్రం మెరుగ్గా ఉంది. నల్గొండ జిల్లాలో 0.90 ఉండగా నాగర్​కర్నూల్​లో 0.53 మీటర్లు పెరిగింది. ఇక మెదక్​ జిల్లాలో 0.43, వరంగల్​ జిల్లాల్లో 1.38, జనగామ 1 చొప్పున పెరిగింది. ఎల్​నినో ప్రభావం వచ్చే ఏడాది మార్చి వరకు కొనసాగవచ్చని పర్యావరణవేత్తలు అంచనా వేస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో అంతా నీటి వినియోగంలో జాగ్రత్త వహించాలని, తప్పకుండా నీటిని పొదుపుగా వాడుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. ఇక వ్యవసాయంలో రైతులంతా బిందు సేద్యం, తుంపర పద్ధతి పాటించాలన్నారు. వాననీటి గుంతలు తవ్వి వర్షం నీరు నేలలోకి ఇంకేలా చూడాలన్నారు.

40 శాతం దాటిన నీటి నిల్వలు : మరోవైపు ఇటీవల కురిసిన వర్షాలతో పాటు ఎగువ నుంచి వస్తున్న వరదతో వర్షాలతో రాష్ట్రంలోని జలాశయాల్లో నీటి నిల్వలు కొంత మేర పెరిగాయి. కృష్ణా, గోదావరి నదులపై ఉన్న జలాశయాల్లో నీటి నిల్వలు 40 శాతాన్ని దాటాయి. 87 జలాశయాల్లో పూర్తి సామర్థ్యమైన 1059 టీఎంసీలకు గానూ ప్రస్తుతం 40.89 శాతం మేర 433.15 టీఎంసీల నీరు నిల్వ ఉంది. గోదావరి బేసిన్ జలాశయాల్లో 142 టీఎంసీలు, కృష్ణా బేసిన్ జలాశయాల్లో 290 టీఎంసీలకు పైగా నీరు ఉంది.

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రాష్ట్రంలో పెరగని భూగర్భజలాలు
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GROUND WATER LEVEL IN TG
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