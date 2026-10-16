హైదరాబాద్-విజయవాడ హైవేపై ఎన్ని బ్లాక్స్పాట్లు ఉన్నాయి? - గుర్తించే పనిలో అధికారులు
Hyderabad-Vijayawada Highway Black Spots : హైదరాబాద్-విజయవాడ జాతీయ రహదారిపై పెరుగుతున్న ప్రమాదాల నియంత్రణపై అధికారులు ఫోకస్ పెట్టారు. స్టేషన్ల పరిధి వారీగా బ్లాక్స్పాట్ల డేటాను సేకరించనున్నారు.
Published : October 16, 2026 at 2:47 PM IST
Hyderabad-Vijayawada Highway Black Spots : ప్రయాణ సమయంలో రోడ్డుపై ఎంత జాగ్రత్తగా వెళ్తున్నా సరే ఏదో ఒక రూపంలో ప్రమాదాలకు గురయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. ఒకరు జాగ్రత్తగా వెళ్తున్నప్పటికీ ఎదురుగా వచ్చే వ్యక్తి కారణంగా ప్రమాదాల బారిన పడుతుంటారు. దీనివల్ల ఒక కుటుంబానికి భారీ నష్టం కలుగుతుంది. అయితే ఈ ప్రమాదాలు హైదరాబాద్-విజయవాడ హైవేపై అధికంగా జరుగుతున్నాయి. వీటిని దృష్టిలో పెట్టుకుని ప్రభుత్వం పలు చర్యలు తీసుకుంది. జాతీయ రహదారిపై తరచుగా ప్రమాదాలు జరిగే ప్రాంతాలను అంటే బ్లాక్ స్పాట్లను గుర్తించాలని అధికారులను ఆదేశించింది.
సమగ్ర నివేదికను సిద్ధం చేయాలని యోచన
దీనికోసం సంబంధిత పోలీస్ స్టేషన్ల పరిధి వారీగా వర్గీకరిస్తున్నారు. గతంలో ఈ రహదారిపై 17 బ్లాక్ స్పాట్లను గుర్తించారు. అక్కడ అండర్ పాస్లు, వంతెనల నిర్మాణ పనులు ప్రస్తుతం కొనసాగుతున్నాయి. వీటితో పాటు ఈ రహదారిపై ప్రమాదాలకు అవకాశం ఉన్న మరికొన్ని ప్రాంతాలను గుర్తించి సమగ్ర నివేదికను సిద్ధం చేయాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది.
హైదరాబాద్-విజయవాడ జాతీయ రహదారి విస్తరణ, ఇప్పటికే ఉన్న బ్లాక్ స్పాట్లు, తరచుగా జరుగుతున్న ప్రమాదాల గురించి అధికారులు చర్చలు జరుపుతున్నారు. ఈ సమస్యల గురించి రాష్ట్ర మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకట్ రెడ్డి ఇటీవల దిల్లీలో కేంద్ర రోడ్డు రవాణా, జాతీయ రహదారుల శాఖ మంత్రి నితిన్ గడ్కరీ దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. ఈ నేపథ్యంలో బ్లాక్ స్పాట్లన్నింటినీ వివరంగా పేర్కొంటూ ఒక నివేదికను సిద్ధం చేసి కేంద్రమంత్రికి సమర్పించాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది.
స్టేషన్ల పరిధి వారీగా డేటా సేకరణ
హయత్నగర్ నుంచి అబ్దుల్లాపూర్మెట్, యాదాద్రి, చౌటుప్పల్, చిట్యాల, నార్కట్పల్లి, కట్టంగూర్, నకిరేకల్, సూర్యాపేట మీదుగా కోదాడ వరకు ఉన్న రహదారి మార్గంలో పోలీస్ స్టేషన్ల పరిధి వారీగా డేటాను సేకరించనున్నారు. గత ఏడాది ఈ హైవేపై ప్రమాదాలు జరిగే 21 ప్రాంతాలను గుర్తించి సమాచారం ఇచ్చారు. అప్పుడు నేషనల్ హైవేస్ అథారిటీ రూ.85 లక్షల వ్యయంతో తాత్కాలిక భద్రతా చర్యలు చేపట్టింది. కానీ వీటి వల్ల ఆశించిన ఫలితాలు రాలేదు. ఈ మార్గంలో ప్రమాదాలు నిత్యకృత్యంగా మారాయి.
ముఖ్యంగా పండుగ సీజన్లలో ట్రాఫిక్ రద్దీ విపరీతంగా పెరుగుతోంది. హైదరాబాద్-విజయవాడ జాతీయ రహదారిని ఆరు లేన్లుగా విస్తరించేందుకు ఎన్హెచ్ఏఐ ఇప్పటికే టెండర్లను ఆహ్వానించింది. ఈ పనులు ప్రారంభం కావడానికి కొంత సమయం పట్టే అవకాశం ఉంది. అప్పటి వరకు ప్రమాదాలు జరిగే ప్రాంతాల్లో ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేయాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అనుకుంటుంది.
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