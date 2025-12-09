ETV Bharat / state

విజయవాడ- అవనిగడ్డ కరకట్ట దారికి న్యాయం జరిగేనా?

భారీ గుంతలు, ఎక్కడికక్కడ కుంగిన రహదారి - 40 నుంచి 50 టన్నుల ఇసుకతో టిప్పర్లు - కొత్త లేయర్‌ నిర్మాణానికి రూ.139 కోట్లు

Vijayawada-Avanigadda Karakatta Road damages
Vijayawada-Avanigadda Karakatta Road damages (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 9, 2025 at 11:07 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Vijayawada-Avanigadda Karakatta Road: నేనండీ... మీ విజయవాడ- అవనిగడ్డ కరకట్ట దారిని. దయచేసి నా విన్నపం ఓసారి ఆలకించండి. విజయవాడ నుంచి అవనిగడ్డ వెళ్లాలంటే నా మార్గం గుండానే తొందరగా చేరుకోవచ్చండి. ఏళ్ల తరబడి గుంతలు పడి ఎక్కడికక్కడ కుంగిపోయినా నాకు మరమ్మతులైనా చేయలేదు. నాపై బస్సులు తప్ప పెద్ద వాహనాలకు అనుమతిలేదు. కానీ గత వైఎస్సార్​సీపీ జమానా నుంచి భారీ ఇసుక టిప్పర్లు తిప్పేస్తున్నారు. అంతటి బరువు మోయడం నా వల్ల కాదని తెలిసినప్పటికి పట్టించుకోవట్లేదు. జనం నన్ను నిందించకుండా కూటమి ప్రభుత్వంలో అయినా బాగు చేస్తారేమోనని ఆశపడ్డాను. కానీ కొందరు పాలకులు, అధికారులు నాటి దందానే సాగిస్తూ నాకు వేదన మిగులుస్తున్నారు.

చితికిపోతున్నా చిన్నచూపేల?: చాలా చోట్ల భారీ గుంతలు పడ్డాయి. ఇంకొన్నిచోట్ల ఎక్కడికక్కడ కుంగి ఎగుడుదిగుడుగా మారాను. యనమలకుదురు నుంచి పులిగడ్డ వరకు 90 శాతం దెబ్బతిన్నాను. 20 టన్నులు ఉండే టిప్పర్లన్నీ 40 నుంచి 50 టన్నుల ఇసుకతో, 50 కి.మీ. వేగంతో నాపై దూసుకెళ్తున్నాయి. రోడ్డంతటా ఇసుక జారి ప్రమాదకరంగా మారింది. ప్రతిరోజు ద్విచక్ర వాహనదారులు ఈ దారిలో వెళ్తూ అదుపు తప్పి గాయాలపాలై నన్ను తిడుతున్నారు.

నన్ను చక్కదిద్దింది బాబేనండి: నా కరకట్ట రోడ్డు యనమలకుదురు- నుంచి పులిగడ్డ వరకు 60 కి.మీ. ఉంది. 1998లో వచ్చిన కృష్ణా వరదలకు బాగా బలహీనపడ్డాను. అప్పటి సీఎం చంద్రబాబు రూ.15 కోట్లతో నన్ను బాగు పరిచారు. 2002లో రూ.10 కోట్లతో నన్ను తారురోడ్డుగా మార్చారు. 2009లో మరోసారి వరదలు రాగా రూ.138 కోట్లతో రెండు వరుసల దారేశారు. 2017 నుంచి బస్సులను అనుమతించారు.

అడుగడుగునా గాయాలే: కొన్ని చోట్లలో ఈ భారీ వాహనాల వల్ల కోలుకోలేని గాయలయ్యాయి. ఇంకా నేను పూర్తిగా దెబ్బతింటే కట్ట కింద గ్రామాలన్నీ కొట్టుకుపోతాయి. రామలింగేశ్వరుడి సన్నిధి నుంచి మొదలు పెడితే పెదపులిపాక, చోడవరం, మద్దూరు, రొయ్యూరు, వల్లూరుపాలెం, భద్రిరాజుపాలెం, చాగంటిపాడు, కళ్లంవారిపాలెం, దేవరపల్లి, గుర్విందపల్లి, ఐలూరు, అప్పారావుపేట, లంకపల్లి, శ్రీకాకుళం, వెలువోలు, నడకుదురు, కొత్తపాలెం వరకు విపరీతంగా దెబ్బతిన్నాను. అయినా పట్టించుకోకపోతే అవనిగడ్డ, కోడూరు, నాగాయలంక మండలాలకు విజయవాడ నుంచి బందరు మీదుగా 120 కి.మీలు తిరిగి రావాల్సిందే.

ప్రాణాలు పోతున్నాయ్‌: గత కొన్ని రోజుల క్రితం అవనిగడ్డ నుంచి విజయవాడకు వెళ్తున్న బస్సు తోట్లవలూరు వద్ద గుంతల ధాటికి పొలాల్లోకి దూసుకెళ్లింది. బస్సులో 37 మంది ఉన్నారు. డ్రైవర్‌ అప్రమత్తతతో పెద్ద ముప్పు తప్పింది. గుంతల తీవ్రతకు పాపవినాశనం వద్ద లారీ బోల్తా పడి డ్రైవర్‌ బలయ్యాడు.

కొత్త లేయర్‌ నిర్మాణానికి రూ.139 కోట్ల అంచనాతో సర్కారుకు ప్రతిపాదనలు పంపామనీ నీటిపారుదల శాఖ ఈఈ రవికిరణ్‌ చెబుతున్నారు. ఇసుక టిప్పర్లు తిరగకుండా చర్యలు తీసుకుంటామని అంటున్నారు. ఇవి నెరవేరతాయని కాసింత ఆశతో ఉన్నాను.

గుంతలతో నిండిన రహదారులు - ప్రాణాలు పణంగా పెట్టి ప్రయాణం

ఏపీలో నెత్తురోడిన రహదారులు - వేర్వేరు ప్రమాదాల్లో నలుగురి దుర్మరణం

TAGGED:

VIJAYAWADA KARAKATTA ROAD SITUATION
KARAKATTA ROAD REPAIRING WORKS
KARAKATTA ROAD DAMAGES
ప్రమాదకరంగా కరకట్ట రహదారి
REPARING WORKS FOR KARAKATTA ROAD

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.