కొనడం దేవుడెరుగు - అద్దెలే కట్టలేక'పోతున్నాం' : హైదరాబాద్ నగర శివార్లలో ఇళ్లు వెతుక్కుంటున్న ఉద్యోగులు!
హైదరాబాద్ మహా నగరంలో ఏటికేడు పెరుగుతున్న ఇంటి అద్దెలు - మధ్య తరగతి కుటుంబాలపై మోయలేని భారం - భారీ అద్దెలు భరించలేక నగర శివార్లలో ఉండేందుకు మొగ్గు చూపుతున్న ఉద్యోగులు
Published : June 1, 2026 at 12:04 PM IST
Apartments Flat Rents in Hyderabad : భాగ్యనగరం ఐటీ, ఫార్మా రంగాల్లో సాధిస్తున్న అద్భుతమైన ప్రగతి కారణంగా దేశంలోనే అత్యంత వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న నగరాల్లో ఒకటిగా నిలిచింది. ఈ వేగవంతమైన ఆర్థిక వృద్ధి వెనక మధ్య, దిగువ మధ్య తరగతి కుటుంబాలు ఒక తీరని ఆర్థిక భారాన్ని మోస్తున్నాయి. అదే నగరంలో విపరీతంగా పెరుగుతున్న ఇళ్ల అద్దెలు. గత మూడు నాలుగు ఏళ్లుగా నగరంలో నివాస గృహాల అద్దెలు ఊహించని రీతిలో 50 శాతం నుంచి 60 శాతం వరకు పెరగడం సామాన్యుల రోజువారీ జీవితాలను పూర్తిగా అతలాకుతలం చేస్తోంది.
హైదారాబాద్ మహానగరంలో సామాన్య, మధ్య తరగతి వర్గాలకు ఇళ్లు కొనడమే కాదు, కనీసం కిరాయికి ఉండాలన్నా భారంగానే మారింది. నగరంలో ఏటికేడు అద్దెలు భారీగా పెంచటమే ఇందుకు ప్రధాన కారణంగా తెలుస్తోంది. సాధారణంగా వేసవి సెలవుల్లో ఇళ్లు ఎక్కువగా ఖాళీ అవుతుంటాయి. మళ్లీ తిరిగి జూన్ నెలలో భర్తీ అవుతాయి. ఉద్యోగుల ట్రాన్స్ఫర్స్, పిల్లలు కొత్త విద్యాసంస్థల్లో చేరడం, జిల్లాలు, ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి ఉపాధి కోసం వచ్చేవారు కిరాయి ఇళ్ల కోసం వెతుకుతున్నారు. ప్రస్తుతం భారీగా అద్దెలు ఉంటున్న తరుణంలో భరించలేక నగర శివార్లలో ఉంటున్నారు.
ఐటీ కారిడార్లో చాలా ఎక్కువ : ఐటీ కారిడార్, ఉపాధి అవకాశాలు ఉన్నచోట రెంట్లు అధికం. మణికొండ పంచవటి కాలనీలో 3 బీహెచ్కే ఫ్లాట్ అద్దె రూ.40 నుంచి రూ.50 వేల మధ్య ఉంది. 2 బీహెచ్కేకు రూ.25 నుంచి రూ.30 వేల వరకు చెబుతున్నారు. వీకర్ సెక్షన్ ప్రాంతానికి వెళ్తే రూ.18 నుంచి రూ.20 వేల వరకు ఉన్నాయి. బాచుపల్లిలో కొత్త ఫ్లాట్లలో 2 బీహెచ్కే అద్దె దాదాపుగా రూ.20 వేల వరకు ఉంది. కిస్మత్పూర్లో అయితే రూ.25 వేల వరకు చెబుతున్నారు. కేపీహెచ్బీలో పాత ఫ్లాట్లలో రూ.20 నుంచి రూ.25 వేల వరకు రెంట్లు ఉన్నాయి.
ఐటీ కారిడార్లోని మాదాపూర్, కొండాపూర్, తెల్లాపూర్, నల్లగండ్ల, గండిపేట, గచ్చిబౌలి, రాయదుర్గం, ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్ ప్రాంతాల్లో గేటెడ్ కమ్యూనిటీల్లో 2 బీహెచ్కే రూ.40 నుంచి రూ.50 వేల వరకు చెబుతున్నారు. 3 బీహెచ్కేకు రూ.60 నుంచి రూ.80 వేలు. విల్లాలకు రూ.లక్ష నుంచి రూ.2 లక్షలు చెల్లిస్తున్న వారు కూడా ఉన్నారు. మెయింటనెన్స్ రూ.2 నుంచి రూ.6 వేల వరకు ఉంటాయి. మళ్లీ దీనికి కరెంటు, నీటి బిల్లులు అదనం.
సర్దుకు'పోతున్నారు' : రూ.లక్షల్లో జీతాలు, భార్యాభర్తలు ఉద్యోగాలు చేస్తుంటే మాత్రం ఇంటి అద్దెకు పెద్ద సమస్య కాదు. రూ.50 వేలలోపు శాలరీ తీసుకుంటున్న వారు అద్దెలు కట్టలేక నానా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. పిల్లలు ఫీజులు, ఆరోగ్యం కోసమే సగం శాలరీ ఖర్చు చేయాల్సి ఉంటోంది. ఇక ఇంటి అద్దె రూ.20 వేలు కట్టలేక సింగిల్ బెడ్రూం ఇంటికి, శివార్లలో రూ.10 వేలలోపు రెంట్లు ఉండే ఇళ్లకు వెళ్లి సర్దుకుంటున్నారు. ఐటీ కారిడార్లో పని చేసే ఒక ఉద్యోగి తన బడ్జెట్లో ఇంటి అద్దెలు ఉండటంతో ఘట్కేసర్ సమీపంలోని ఈసీఐఎల్ నుంచి రాకపోకలు సాగిస్తున్నాడు. కానీ ట్రాఫిక్ కారణంగా రోజూ రాకపోకలకు 4 గంటల సమయం వృథా అవుతోందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశాడు.
భూముల ధరల వల్లనే : ఆకాశాన్ని తాకుతున్న భూముల ధరలతో ఇళ్ల నిర్మాణ వ్యయం పెరిగి ఆ ప్రభావం నేరుగా రెంట్లపై పడుతోంది. రూ.కోటి లేనిదే సౌకర్యంగా ఉండే ఇల్లు కొనే పరిస్థితులు ఇప్పుడైతే కనిపించడం లేదు. ఒకవేేళ లోన్ తీసుకుని ఇంటిని నిర్మించి ఉంటే వచ్చే కిరాయిలు ఈఎంఐకి సరిపోవాలని యజమానులు ఆశిస్తున్నారు. ముంబయిలో లోకల్ ట్రైన్ ఉండటంతో దూరమైనా గంటలో సిటీకి చేరుకుంటారు. అద్దెలు భారమై జనం శివార్లకు వెళ్తున్న నేపథ్యంలో వారి కోసం ప్రభుత్వం ప్రజా రవాణా సౌకర్యాలు మరింత పెంచాల్సి ఉంది. అదే విధంగా చూస్తే మెట్రోను విస్తరించాలని తెలంగాణ డెవలపర్స్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షుడు జి.వి.రావు అభిప్రాయం వ్యక్తం చేశారు.
జనగణన ప్రాథమిక సమాచారం ప్రకారం :
- హైదరాబాద్లో 65 శాతం కుటుంబాలకు అద్దె ఇళ్లే ఆధారం
- 50 శాతం కుటుంబాలకు అద్దెలు తీవ్ర భారంగా మారాయి
- అపార్ట్మెంట్లలో అద్దెలు కాస్త ఎక్కువగా ఉన్నాయి
