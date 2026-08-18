ముందు నమ్మిస్తారు, తర్వాత అమ్మేస్తారు - నకిలీ పత్రాలతో ముఠా దందా
వాహనాలను అద్దెకు తీసుకుని ఉడాయిస్తున్న ముఠాలు - ఏడు నెలల వ్యవధిలో 35కు పైగా మోసాలు - తొలుత నమ్మకంగా ఉంటూ చివరికి మోసాలకు పాల్పడుతున్న నిందితులు - దొంగిలించిన వాహనాలు ఇతరరాష్ట్రాల్లో విక్రయం
Published : August 18, 2026 at 10:34 AM IST
Rental Cars Fraud Hyderabad : నగరంలో ప్రయాణించేందుకు అనేక మంది రెంటల్ వాహనాలను వినియోగిస్తున్నారు. మరికొందరు ఈ వాహనాలనే టార్గెట్ చేసుకుని కాజేస్తున్నారు. హైదరాబాద్ నగరంలో ఈ ఏడాది ఏడు నెలల వ్యవధిలో 35కు పైగా కార్ రెంట్ నెపంతో పరారైన వారిపై కేసులు నమోదయ్యాయి. వీటిలో ఎక్కువ శాతం అంతర్రాష్ట్ర ముఠాలకు చెందిన పనిగా అధికారులు గుర్తించారు. రెంట్, సెల్ఫ్డ్రైవ్ కార్ల పేరిట వాహనాలను అద్దెకు ఇచ్చే సమయంలో తీసుకునే పత్రాలు అసలైనవా లేదా నకిలీవా అని సరిచూసుకున్నాకే వాహనాన్ని కస్టమర్కు ఇవ్వాలని పోలీసులు సూచిస్తున్నారు. వివరాల్లోకి వెళితే,
నకిలీ పత్రాలు సమర్పించి : కర్ణాటకలో పెద్ద వ్యాపారినంటూ ఓ వ్యక్తి నమ్మించాడు. విశాఖపట్నం వెళ్లేందుకు కారు అద్దెకు కావాలంటూ తీసుకున్నాడు. లైసెన్స్, ఆధార్ కాపీలను ఇచ్చి వాహనాలను దర్జాగా తీసుకెళ్లాడు. అయితే వాహనానికి అమర్చిన జీపీఎస్ పనిచేయకపోవడం, కస్టమర్ సెల్ఫోన్ స్విచ్ఛాఫ్ కావడంతో నిర్వాహకులు మోసపోయినట్లు గ్రహించారు. తర్వాత పోలీసులకు సమాచారం అందించారు.
దొంగిలించిన వాహనాన్ని మరొకరికి అద్దెకిచ్చి : ఈ తరహాలోనే రాజస్థాన్కు చెందిన ఓ యువకుడు ఉపాధి కోసం హైదరాబాద్కు వచ్చాడు. కేరళ వెళ్లేందుకు అద్దెకు కారు తీసుకొని మాయమయ్యాడు. దొంగిలించిన వాహనాన్ని మరొకరికి అద్దెకిచ్చి ఆ డబ్బుతో జల్సాలు చేస్తున్నాడు. మరోసారి ఇక్కడికొచ్చి మరో కారును కొట్టేసే ప్రయత్నం చేశాయి. అయితే ఆ ప్రయత్నంలో పోలీసులకు పట్టుబడ్డాడు.
ముందు నమ్మిస్తారు, తర్వాత అమ్మేస్తారు : నగరంలో సెల్ఫ్డ్రైవ్, అద్దెకు కార్లు, ద్విచక్ర వాహనాలిచ్చేందుకు పలు కంపెనీలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. సంస్థలకు ముందుగా కొంత అడ్వాన్స్ తీసుకొని వాహనాన్ని కస్టమర్కు అందిస్తాయి. అయితే వాహనాల్లో జీపీఎస్ ఉండటంతో చోరీకి గురైనా పసిగట్టగలమనే ధీమాతో యజమానులు ఉంటున్నారు.
ఇదే తరహాలో 20 కార్లు చోరీ : ఈ నేపథ్యంలోనే నగరానికి చెందిన ఆరుగురు సభ్యులున్న ఓ ముఠా ఓ పథకం వేసింది. దీని ప్రకారం 20కి పైగా కార్లను అపహరించింది. నిర్వాహకుల నుంచి వాహనాలు తీసుకొని సక్రమంగా అద్దె చెల్లించారు. దీంతో వాహన సంస్థలకు వీరిపై నమ్మకం ఏర్పడింది. అయితే వాహనాలతో రెట్టింపు ఆదాయం వచ్చే మార్గం చూపుతామంటూ భరోసా కల్పించి వారి వాహనాలను చేజిక్కించుకున్నారు. వాటికి నకిలీ ఆర్సీలు, నంబర్ ప్లేట్లు అమర్చారు. ప్రభుత్వ రాయితీపై కొనుగోలు చేసిన వాహనాలు అని నకిలీ పత్రాలు సృష్టించి వాటిని విక్రయించారు. దీంతో రూ.2 కోట్లకు పైగా సొమ్ము చేసుకున్నారు.
దూర ప్రాంతాలకు వెళ్తామంటూ పరార్ : నగరంలోని కొన్ని ముఠాలు ప్రస్తుతం ఇదే తరహాలో వాహనాలను కాజేస్తున్నాయి. ఈ ముఠా సమభ్యులు ముందుగా వాహనాలను అద్దెకు తీసుకుంటున్నారు. ఆపై ఎప్పటికప్పుడు సక్రమంగా నగదు చెల్లిస్తున్నారు. సంస్థకు నమ్మకమైన కస్టమర్గా గుర్తింపు తెచ్చుకుంటున్నారు. అనంతరం బంధువులు, స్నేహితులతో కలిసి దూర ప్రాంతాలకు, విహార యాత్రలకు వెళ్తున్నామంటూ నాలుగైదు వాహనాలను అద్దెకు తీసుకుంటున్నారు. ఆపై వాహనంతో సహా పారిపోతున్నారు.
కొట్టేశాక ఏం చేస్తున్నారంటే : ఇలా దొంగిలించిన వాహనాలలో ముందుగా జీపీఎస్ను తొలగిస్తున్నారు. అనంతరం కొన్ని ముఠాలు నేరుగా విక్రయిస్తే దొరికిపోతామని భావించి కార్లను విడిభాగాలు మార్చి విక్రయిస్తున్నారు. మరికొందరు ఏకంగా నకిలీ నంబరు ప్లేట్లు అమర్చి వాహనానికి మార్పులు చేర్పులు చేస్తున్నారు. ఆపై నకిలీ పత్రాలు సృష్టించి వాహనాలను మంచి ధరలకు విక్రయించి సొమ్ముచేసుకుంటున్నారు.
ఇతర రాష్ట్రాలకు విక్రయిస్తూ : ఈ తరహాలో మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక రాష్ట్రాల్లో విక్రయిస్తున్నట్లు తెలిసింది. అధికశాతం వాహనాలను ముంబయిలో విక్రయిస్తున్నారని పోలీసులు తెలిపారు. తక్కువ ధరకు వస్తుందనే ఉద్దేశంతో వాహనాలను కొనుగోలు చేయొద్దని పోలీసులు చెబుతున్నారు. వాటి పత్రాలను సరిచూసుకున్నాకే తీసుకోవడం ఉత్తమమని సూచిస్తున్నారు.
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