స్థానిక ప్రచారానికి అద్దెకు కార్యకర్తలు! - అభ్యర్థులకు మొదలైన కొత్త తిప్పలు
స్థానిక సమరంలో ప్రచారం హోరెత్తుతోంది. అయితే అభ్యర్థులకు జనసమీకరణ కొత్త తలనొప్పిగా మారింది. ర్యాలీలు, ఇంటింటి ప్రచారానికి కార్యకర్తలు దొరక్కపోవడంతో కూలీలపై ఆధారపడుతున్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 25, 2026 at 1:51 PM IST
Rent Activists for Campaigning in Local Elections : స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల ప్రచారం ఊపందుకోవడంతో అభ్యర్థులకు కొత్త తిప్పలు ఎదుర్కొంటున్నారు. వీరి ప్రచారంలో హడావుడి కనిపించాలంటే వెంట జనాలు ఉండాల్సిందే. అయితే తగినంతమంది కార్యకర్తలు దొరక్క ఆపసోపాలు పడుతున్నారు. ఇంటింటి ప్రచారం, ర్యాలీల్లో కార్యకర్తల సందడి లేకపోతే ఓటర్లపై ప్రభావం ఉండదనే ఆందోళన వారిని వెంటాడుతోంది. దీంతో తమ వెంట నడిచేందుకు మనుషుల కోసం వెతుకుతున్నారు. ముఖ్యంగా గుంటూరు నగరంలోని పలు వార్డుల్లో ఈ పరిస్థితి ఎక్కువగా కనిపిస్తోంది. అన్ని వార్డుల్లోకి ఒకేసారి వెళ్లే పరిస్థితి లేక ఉదయం, సాయంత్రం వేళల్లో అక్కడ ప్రచారం చేసేందుకు అవసరమైన కార్యకర్తల కోసం అభ్యర్థులు అన్వేషణ సాగిస్తున్నారు.
ప్యాకేజీలతో ప్రచార బృందాలు : ఓవైపు రాజకీయ పరిస్థితులు, మరోవైపు అభ్యర్థుల అవసరాలను కొందరు వ్యాపారంగా మార్చుకుంటున్నారు. ప్రచార ర్యాలీలు, ఇంటింటి ప్రచారానికి మనుషులతో పాటు ద్విచక్ర వాహనాలు, ఆటోలు సమకూర్చేందుకు కొందరు వ్యాపారులు, ముఠా కూలీలు ప్యాకేజీలు ప్రకటిస్తున్నారు. అభ్యర్థి స్వయంగా క్షేత్రస్థాయి ప్రచారానికి వచ్చినా, రాకపోయినా నిర్ణీత సమయం వరకు, చెప్పిన కాలనీల్లో తామే ప్రచారం నిర్వహించేలా ఒప్పందాలు చేసుకుంటున్నారు. ఇందుకుగానూ 20 మంది మనుషులు, వారికి ముందు లౌడ్స్పీకర్తో కూడిన ఓ ఆటో. అలాగే వారిని సమన్వయం చేసేందుకు ఒక మేస్త్రీ ఉండేలా అభ్యర్థులు బృందాలను సిద్ధం చేసుకుంటున్నారు.
కూలీ నుంచి భోజనం వరకు : ప్రచారంలో పాల్గొనే ఒక్కొక్కరికి రోజుకు రూ.500 నుంచి రూ.800 వరకు కూలీ డిమాండ్ చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ప్రచార దూరాన్ని బట్టి రోజుకు ఒకటి నుంచి రెండు లీటర్ల పెట్రోల్ అదనంగా ఇవ్వాలని కోరుతున్నారు. బైక్ ర్యాలీలు నిర్వహిస్తే గనక ఆ లెక్క మరింత అదనంగా ఉంటుంది. ఉదయం వేడివేడిగా అల్పాహారంతో పాటు మధ్యాహ్నం మాంసాహార భోజనం తప్పనిసరిగా అందించాలని షరతులు పెడుతున్నారు. ఇక సాయంత్రం వేళల్లో అయితే పురుషులకైతే మద్యం, ఇతర సదుపాయాలు, సౌకర్యాలు ఉండాలని చెబుతున్నారు. దీంతో ప్రచార ఖర్చులు తడిసిమోపెడవుతున్నాయి.
తుపాను హెచ్చరికలతో ఆందోళన : తాజాగా బంగాళాఖాతంలో తుపాను హెచ్చరికలతో పరిస్థితి మరింత కీలకంగా మారుతోంది. ప్రస్తుత పరిస్థితులు అభ్యర్థులను కలవరపెడుతున్నాయి. వర్షాలు కురిస్తే క్షేత్రస్థాయిలో ప్రచారానికి ఆటంకం కలిగే అవకాశం ఉంది. పోలింగ్కు కేవలం వారం రోజులే గడువు ఉంది. దీంతో ఎక్కువమంది "కార్యకర్త"లు కావాలని అభ్యర్థులు అడుగుతుండడం గమనార్హం. ఈ క్రమంలో కార్యకర్తల కోసం డిమాండ్ పెరుగుతోంది. వర్షంలోనే ఓటర్లను ఆకట్టుకోవాలని అభ్యర్థులు పడుతున్న తాపత్రయాన్ని కూలీ ముఠాలు బాగానే సొమ్ము చేసుకుంటున్నాయి. జనం లేక ప్రచారం వెలవెలబోవడం కంటే, ఎంత ఖర్చయినా సరే మందిని ఎరేసి ప్రచారం హోరెత్తించడమే నయమని అభ్యర్థులు కూడా షరతులకు తలొగ్గుతున్నారు.
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