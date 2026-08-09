ETV Bharat / state

'ఆగస్టు స్పెషల్ ఆఫర్ - ఇప్పుడే బుక్​ చేసుకుంటే 50 శాతం డిస్కౌంట్'​ : రెంట్‌ బాయ్​ఫ్రెండ్‌తో జాగ్రత్త!

ఆఫర్ల ఆశ చూపి బాయ్​ఫ్రెండ్​ను బుక్​ చేయమంటారు - అడ్వాన్స్​ బుకింగ్​ ఫీజులు, ఇతర ఖర్చులంటూ వసూలు చేసి పరారవుతారు - రెంట్‌ బాయ్‌ ఫ్రెండ్ మోసాల​పై సీపీ సజ్జనార్​ హెచ్చరిక

Rental Boyfriend Frauds Hyderabad
Rental Boyfriend Frauds Hyderabad (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 9, 2026 at 9:53 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Rental Boy Friend Frauds Hyderabad : 'సరదాగా షికార్లు కొట్టేందుకు, కాఫీలకు, క్లబ్‌లకు, సినిమాలకు వెళ్లేందుకు బాయ్‌ ఫ్రెండ్‌ కావాలా! అయితే ఈ అవకాశం మీ కోసమే' అంటూ సోషల్​ మీడియాల్లో ప్రకటనలు హల్‌చల్‌ చేస్తున్నాయి. వివిధ రకాల పేర్లతో ఆకట్టుకునే పోస్టర్ల వెనక సైబర్‌ మోసాలు దాగి ఉంటాయని హైదరాబాద్‌ సీపీ వీసీ సజ్జనార్‌ ఎక్స్​ వేదికగా హెచ్చరించారు.

ఆగస్టు స్పెషల్ ఆఫర్​ అంటూ మోసాలు : యువతులే లక్ష్యంగా డేటింగ్‌ యాప్‌తో సైబర్‌ మాయగాళ్లు ట్రాప్‌ చేస్తున్నట్లు తెలిపారు. 'రెంట్‌ బాయ్‌ ఫ్రెండ్‌' పేరిట సోషల్​ మీడియాలో వైరల్​గా మారిన ఈ తరహా మోసాలపై సీపీ ఎక్స్‌ వేదికగా శనివారం యువతులను అప్రమత్తం చేశారు. 'రెంట్‌ బాయ్‌ ఫ్రెండ్‌-యువర్‌ పర్సనల్‌ కంపానియన్‌' పేరిట ఫేస్‌బుక్, ఇన్‌స్టాగ్రామ్, టెలిగ్రామ్‌ వేదికలుగా ప్రకటనలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. ఆగస్టు ఒకటి ప్రత్యేక ఆఫర్‌ అంటూ ప్రచారాలు చేస్తున్నారు.

త్వరగా బుక్​ చేసుకుంటే 50 శాతం డిస్కౌంట్‌ ఇస్తున్నట్లు బురిడీ కొట్టిస్తున్నారు. ఇదంతా చట్టబద్ధంగా చేస్తున్నామని చెబుతున్నారు. బాయ్‌ఫ్రెండ్‌ను ముందుగానే బుక్‌ చేసుకోవాలంటూ పోస్టర్లలో రాసుకొస్తున్నారు. సూచించిన ఫోన్‌ నంబరు, సామాజిక మాధ్యమాల ఖాతాల్లో మెసేజ్‌ చేయమంటున్నారు. ఫొటోలు చూపి మాటలతో ఆకట్టుకొంటూ యువతులను మోసగిస్తున్నారు.

నగదు జమ కాగానే ఖాతాలు బ్లాక్‌ : ఆర్టిఫిషియల్​ ఇంటెలిజెన్స్​ (ఏఐ)తో రూపొందించిన అందమైన కుర్రాళ్ల ఫొటోలను ప్రొఫైల్​ ఫొటోగా పెడతారు. సామాజిక మాధ్యమాల్లోని పోస్టు చూసి ఫోన్‌ చేసిన అమ్మాయిలతో ఆకట్టుకునేలా మాటలు కలుపుతారు. తమ వ్యక్తిగత వివరాలు పంచుకున్నట్టు నటిస్తారు. ఇదంతా నిజమని నమ్మిన యువతులు నచ్చినట్టు వచ్చేందుకు అడ్వాన్స్‌ నగదు చెల్లించాలని వాలెట్, క్యూ ఆర్‌ కోడ్‌ పంపుతారు. బుకింగ్‌ కన్ఫర్మేషన్, సెక్యూరిటీ డిపాజిట్ వంటి ఇతర ఫీజులు వసూలు చేస్తారు. పెద్ద ఎత్తున నగదు జమ కాగానే నకిలీ ఖాతాలను బ్లాక్‌ చేస్తారు.

అటు నుంచి తిరిగి స్పందన రాకపోవడంతో యువతులు మోసపోయామని చివరికి గ్రహిస్తారు. అయితే మోసపోయిన విషయం బయటపడితే పరువు పోతుందని బాధితులు మౌనం వహిస్తున్నారు. మోసాలకు పాల్పడే వారు దీనినే అవకాశంగా తీసుకొని మరింతగా రెచ్చిపోతున్నారు.

చట్టప్రకారం చర్యలు తీసుకుంటాం : ఈ రకమైన మోసపూరిత ప్రకటనలపై హైదరాబాద్ సైబర్ క్రైమ్ విభాగం దృష్టి సారించిందని సీపీ స్పష్టం చేశారు. వీటికి బాధ్యులైన వారిపై వేగవంతంగా దర్యాప్తు చేసి చట్ట ప్రకారం చర్యలు తీసుకుంటుందని వెల్లడించారు. ఈ విషయంలో అమ్మాయిలతో పాటు వారి తల్లిదండ్రులు కూడా అత్యంత అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు.

మీ పిల్లలు ఏం చేస్తున్నారో ఓ కన్నేయండి : పిల్లలు సోషల్ మీడియాలో ఎలాంటి పోస్టులు చూస్తున్నారు? ఎవరితో మాట్లాడుతున్నారు? బయటకు వెళ్లినప్పుడు ఎవరిని కలుస్తున్నారు? అనే అంశాలపై తల్లిదండ్రులు నిరంతరం గమనిస్తూ నిఘా పెట్టాలని ఆయన విజ్ఞప్తి చేశారు. స్మార్ట్‌ఫోన్ల వినియోగంపై సరైన పర్యవేక్షణ లేకపోతే అమాయక పిల్లలు కేటుగాళ్ల వలలో పడే ప్రమాదం ఉందని హెచ్చరించారు.

నకిలీ పేర్లతో ట్రాప్‌ చేస్తారు : ఆన్‌లైన్‌ పరిచయాలను నమ్మి అపరిచితులను కలిసేందుకు నేరుగా వెళ్లొద్దని సీపీ సజ్జనార్​ సూచించారు. వెళితే సులభంగా ట్రాప్‌ చేసే ప్రమాదం ఉందని హెచ్చరించారు. నకిలీ పేర్లతో మరింత దగ్గరై, ప్రేమ పేరిట మోసాలకు పాల్పడుతున్నారని చెప్పుకొచ్చారు. మొదట ఛాటింగ్​తో పరిచయం అవుతారని, ఆపై ఫోన్​లో రోజూ మాట్లాడతారని అన్నారు. తర్వాత వ్యక్తిగత విషయాలు తెలుసుకుంటారని, ఆపై వ్యక్తిగత ఫొటోలు సేకరించి బెదిరింపులకు పాల్పడతారని తెలిపారు. డబ్బు డిమాండ్‌ చేసే అవకాశమూ ఉందని సీపీ స్పష్టం చేశారు. మోసాల బారిన పడినా, అనుమానాస్పద పోస్టులు కనిపించినా సైబర్‌ క్రైమ్‌ హెల్ప్‌లైన్‌ నంబరు 1930, cybercrime.gov.in కు ఫిర్యాదు చేయాలని సీపీ సజ్జనార్​ సూచించారు.

అద్దెకు బాయ్ ఫ్రెండ్ - ఏమేం సేవలు అందిస్తారో తెలుసా?

TAGGED:

RENT BOYFRIEND
అద్దె బాయ్​ ఫ్రెండ్​తో జాగ్రత్త
RENTAL BOYFRIEND FRAUDS HYDERABAD
CYBER FRAUDS WITH RENTAL BOYFRIEND
RENT BOYFRIEND FRAUDS HYDERABAD

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.