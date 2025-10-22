గాలి వీచికలో విద్యుత్తు విప్లవం - తిరుపతి, చిత్తూరు జిల్లాల్లో పునరుత్పాదక శక్తి యుగం
చిత్తూరు, తిరుపతి జిల్లాలకు కాంతి అవకాశాలను సృష్టిస్తున్న రాయలసీమ ఎండలు - ఇక్కడ వేడెక్కే సూర్యకిరణాలు, వీచే గాలి, విద్యుత్తు రూపంలో కొత్త పరిశ్రమలకు శక్తి
Renewable Energy Sector is Expanding Rapidly in AP : రాయలసీమ ఎండలే చిత్తూరు, తిరుపతి జిల్లాలకు కాంతి అవకాశాలను సృష్టిస్తున్నాయి. ఇక్కడ వేడెక్కే సూర్యకిరణాలు, వీచే గాలి, విద్యుత్తు రూపంలో కొత్త పరిశ్రమలకు శక్తిగా మారుతున్నాయి. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, ప్రైవేట్ సంస్థలు, స్థానిక యువత చేతిలో పునరుత్పాదక శక్తి రంగం వేగంగా విస్తరిస్తోంది. వాయు, సౌర విద్యుత్తు ప్రాజెక్టులు కొత్త ఉద్యోగాలను పెంచుతున్నాయి. ఈ ప్రాంతాల్లో కొండ రిడ్జ్లపై వాయు టర్బైన్ ప్రాజెక్టులు ఇప్పటికే అమలవుతున్నాయి. గ్రీన్కో, సుజ్లాన్, మైక్రోటెక్, హెటెరో ఎనర్జీ వంటి సంస్థలు కొన్నేళ్లుగా పెట్టుబడులు పెట్టాయి. ఇవి విద్యుత్తు ఉత్పత్తితో పాటు, స్థానికంగా ఉద్యోగాలను సృష్టిస్తున్నాయి. తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం స్వయంగా విండ్ టర్బైన్ ప్రాజెక్ట్ ద్వారా వాయు విద్యుత్తు ఉత్పత్తి చేస్తోంది. స్థానిక ప్రాజెక్టుకు ఇది మంచి ఉదాహరణ.
44 వేల మెగావాట్లు : నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ విండ్ ఎనర్జీ అంచనా ప్రకారం ఆంధ్రప్రదేశ్లో వాయు విద్యుత్తు సామర్థ్యం ఉంది. అందులో తిరుపతి, చిత్తూరు జిల్లాలనూ విండ్ జోన్గా గుర్తించినట్లు సంబంధిత అధికారులు.
టాటా పవర్ ఎంఓయూ : టాటా పవర్, ఏపీ ప్రభుత్వం ఏడు వేల మెగావాట్ల సామర్థ్యమున్న సౌర, వాయు విద్యుత్తు హైబ్రిడ్ ప్రాజెక్టుల ఏర్పాటుకు ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది. చిత్తూరు, తిరుపతి జిల్లాల్లోనూ ఈ సంస్థ వాయు ప్రాజెక్టుల ఏర్పాటుకు అవకాశం ఉంది.
5 నుంచి 7 మీటర్లు : ఇక్కడి కొండల్లో గాలి సెకనుకు వీచే వేగం ఇది. టర్బైన్లు తిరగడం సులభం.
ఎందుకు అనుకూలమంటే : మదనపల్లె, పలమనేరు, కురబలకోట, పూతలపట్టు ప్రాంతాల్లో గాలివేగం ఎక్కువ.
వాయుశక్తి పార్కులు: పలమనేరు, కురబలకోట, మదనపల్లె కొండ ప్రాంతాలు
స్థానిక ప్రజలకు లాభాలు
ఉపాధి అవకాశాలు : ఇన్స్టాలేషన్, ఆపరేషన్, మెయింటెనెన్స్, సెక్యూరిటీ రంగాల్లో స్థానిక యువతకు ఉద్యోగాలు.
ఆర్థిక లాభాలు : భూమి లీజుకు ఇచ్చిన రైతులకు స్థిరమైన అద్దె లభిస్తుంది.
విద్యుత్తు స్వావలంబన : స్థానిక స్థాయిలో విద్యుత్ ఉత్పత్తి. గ్రామీణ ప్రాంతాలకు లాభం.
పర్యావరణ సంరక్షణ : కర్బన ఉద్గారాలు తగ్గుతాయి, స్వచ్ఛమైన ఇంధనం అందుతుంది.
భవిష్యత్తు అవకాశాలు : చిత్తూరు జిల్లాలో వాయు ఇంధన ప్రాజెక్టుల ఏర్పాటుకు ప్రణాళికలు కొనసాగు తున్నాయి. తిరుపతి, మదనపల్లె ప్రాంతాలు రాబోయే 5-7 సంవత్సరాల్లో పునరుత్పాదక శక్తి కేంద్రాలుగా ఎదిగే అవకాశాలు ఉన్నాయని నిపుణులు అంటున్నారు. స్థానిక పాలిటెక్నిక్, ఇంజినీరింగ్ కళాశాలల్లో విండ్ టర్బైన్ ఎనర్జీ టెక్నీషియన్ కోర్సులు ప్రారంభించే అవకాశముంది.
ప్రభుత్వ విధానాలు, పెట్టుబడులు
- రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏపీ విండ్ పవర్ పాలసీ-2018 అమలు చేస్తోంది. భూమి లీజు రాయితీలు, విద్యుత్ కొనుగోలు ఒప్పందాలు, నెట్ మీటరింగ్, సబ్సిడీలు లభిస్తున్నాయి.
- అదానీ గ్రీన్ ఎనర్జీ, టాటా పవర్ రిన్యూవబుల్స్ వంటి సంస్థలు రాష్ట్రంలో వాయు విద్యుత్తు విస్తరణకు భారీ పెట్టుబడులు పెట్టాలని ప్రణాళిక చేస్తున్నాయి. కొత్త ప్రాజెక్టులకు నూతన, పునరుత్పాదక ఇంధన అభివృద్ధి సంస్థ అనుమతులు ఇస్తుంది.
సామర్థ్యం 1.83 మెగావాట్లు (కొత్తగా 800 కిలోవాట్ల టర్బైన్ స్థాపన)
భవిష్యత్ ఆశాకిరణంగా కనిపిస్తోన్న గ్రీన్ హైడ్రోజన్