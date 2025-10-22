స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో ఇద్దరు సంతానం నిబంధనకు చెక్! - త్వరలోనే ఆర్డినెన్స్
ఇద్దరు మించి సంతానం ఉన్న వారు పోటీ చేయరాదన్న నిబంధన తొలగింపునకు కసరత్తు - రేపు కేబినెట్లో తుది నిర్ణయం తీసుకొని ఆర్డినెన్స్ జారీకి అడుగులు - రానున్న ఎన్నికల్లోనే అమలుకు అవకాశం
Published : October 22, 2025 at 9:10 AM IST
Ordinance Regarding Local Body Election In Telangana : స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో ఇద్దరి కంటే ఎక్కువ సంతానం ఉంటే పోటీ చేయరాదన్న నిబంధన తొలగింపు ప్రక్రియ వేగంగా సాగుతోంది. గురువారం కేబినెట్లో తుది నిర్ణయం తీసుకొని ఆర్డినెన్స్ జారీ చేసే దిశగా ప్రభుత్వం కసరత్తు చేస్తోంది. చట్టసవరణ ఆర్డినెన్స్కు గవర్నర్ ఆమోద ముద్ర వేస్తే రానున్న పంచాయతీ ఎన్నికల్లోనే ఈ నిబంధన అమల్లోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది.
వారికి మార్గం సుగమం : స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో ఇద్దరికి మించి సంతానం ఉన్న వారు కూడా పోటీ చేసేందుకు మార్గం సుగమం కానుంది. పంచాయతీరాజ్, పురపాలక చట్టాల సవరణపై గురువారం జరిగే కేబినెట్ సమావేశంలో తుది నిర్ణయం తీసుకోనున్నారు. ఇద్దరు పిల్లల నిబంధన తొలగించాలని ఈనెల 16న నిర్ణయం తీసుకున్న మంత్రివర్గం చట్టసవరణ ప్రతిపాదనలు సిద్ధం చేయాలని అధికారుల్ని ఆదేశించింది. ఈమేరకు పంచాయతీరాజ్, పురపాలక శాఖలు కేబినెట్ సమావేశంలో పెట్టేందుకు ప్రతిపాదనలు సమర్పించాయి. ఫైల్పై పంచాయతీరాజ్ శాఖ మంత్రి సీతక్క సంతకం చేశారు.
ఆర్డినెన్స్ ద్వారా చట్టసవరణ చేయాలని : ఈ ఫైల్పై ముఖ్యమంత్రి సంతకం చేస్తే ఈ గురువారం కేబినెట్ సమావేశంలో దీనిపై చర్చించి చట్టసవరణకు నిర్ణయం తీసుకోనున్నారు. రాష్ట్రంలో ప్రస్తుతం అసెంబ్లీ సమావేశాలు జరగడం లేదు. ఈ కారణంగా ఆర్డినెన్స్ ద్వారా చట్టసవరణ చేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. దీనిని కేబినెట్ ఆమోదించిన తర్వాత ముసాయిదా ఆర్డినెన్స్ను గవర్నర్కు పంపించనున్నారు. గవర్నర్ ఆమోద ముద్ర వేస్తే రానున్న పంచాయతీ, మండల, జిల్లా పరిషత్ ఎన్నికల్లోనే దీనిని అమలు చేయాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది.
మళ్లీ నోటిఫికేషన్ ఇవ్వాలి : బీసీ రిజర్వేషన్లపై హైకోర్టు స్టేతో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలను ఎస్ఈసీ నిలిపివేసింది. కోర్టుల సూచనల మేరకు ఒకవేళ పాత రిజర్వేషన్ల ప్రకారం వెళ్లాలని ప్రభుత్వం భావిస్తే మళ్లీ నోటిఫికేషన్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. ఒకవేళ అలా జరిగితే ఇద్దరు పిల్లల నిబంధన కూడా తొలగించే అవకాశం ఉంది. ఇద్దరి కంటే ఎక్కువ పిల్లలు ఉన్నవారు స్థానిక సంస్థల్లో పోటీ చేయరాదన్న నిబంధన ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి సుమారు 30 ఏళ్లుగా అమల్లో ఉంది. కుటుంబ నియంత్రణను ప్రోత్సహించేందుకు 1995లో ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో ఈ నిబంధనను ప్రవేశపెట్టారు.
కేబినెట్లో చర్చించి తుది నిర్ణయం : గత సంవత్సరం ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఈ నిబంధన తొలగిస్తూ చట్ట సవరణ చేశారు. తెలంగాణలోనూ ఆ నిబంధనను ఎత్తివేయాలని ఈనెల 16న కేబినెట్ నిర్ణయించింది. రాష్ట్రంలో కుటుంబ నియంత్రణ, సంతానోత్పత్తి రేటు, ప్రజల నుంచి వస్తున్న వినతులు తదితర వివరాల ఆధారంగా పంచాయతీరాజ్, పురపాలక శాఖలు ప్రభుత్వానికి నివేదిక సమర్పించాయి. గురువారం కేబినెట్లో చర్చించి తుది నిర్ణయం తీసుకోనున్నారు.
