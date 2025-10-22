స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో ఇద్దరు సంతానం నిబంధనకు చెక్​! - త్వరలోనే ఆర్డినెన్స్​

ETV Bharat / state

ఇద్దరు మించి సంతానం ఉన్న వారు పోటీ చేయరాదన్న నిబంధన తొలగింపునకు కసరత్తు - రేపు కేబినెట్‌లో తుది నిర్ణయం తీసుకొని ఆర్డినెన్స్ జారీకి అడుగులు - రానున్న ఎన్నికల్లోనే అమలుకు అవకాశం

Ordinance Regarding Local Body Election In Telangana : స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో ఇద్దరి కంటే ఎక్కువ సంతానం ఉంటే ​పోటీ చేయరాదన్న నిబంధన తొలగింపు ప్రక్రియ ​వేగంగా సాగుతోంది. గురువారం కేబినెట్‌లో తుది నిర్ణయం తీసుకొని ఆర్డినెన్స్ జారీ చేసే దిశగా ప్రభుత్వం కసరత్తు చేస్తోంది. చట్టసవరణ ఆర్డినెన్స్‌కు గవర్నర్ ఆమోద ముద్ర వేస్తే రానున్న పంచాయతీ ఎన్నికల్లోనే ఈ నిబంధన అమల్లోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది.

వారికి మార్గం సుగమం : స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో ఇద్దరికి మించి సంతానం ఉన్న వారు కూడా పోటీ చేసేందుకు మార్గం సుగమం కానుంది. పంచాయతీరాజ్, పురపాలక చట్టాల సవరణపై ​గురువారం జరిగే కేబినెట్ సమావేశంలో తుది నిర్ణయం తీసుకోనున్నారు. ఇద్దరు పిల్లల నిబంధన తొలగించాలని​ ఈనెల 16న నిర్ణయం తీసుకున్న​ మంత్రివర్గం చట్టసవరణ ప్రతిపాదనలు సిద్ధం చేయాలని అధికారుల్ని ఆదేశించింది. ఈమేరకు పంచాయతీరాజ్, పురపాలక శాఖలు కేబినెట్ సమావేశంలో పెట్టేందుకు ప్రతిపాదనలు సమర్పించాయి. ఫైల్​పై పంచాయతీరాజ్ శాఖ మంత్రి సీతక్క సంతకం చేశారు.

ఆర్డినెన్స్ ద్వారా చట్టసవరణ చేయాలని : ఈ ఫైల్​పై ముఖ్యమంత్రి సంతకం చేస్తే ​ఈ గురువారం కేబినెట్‌ సమావేశంలో దీనిపై చర్చించి చట్టసవరణకు నిర్ణయం తీసుకోనున్నారు. రాష్ట్రంలో ప్రస్తుతం అసెంబ్లీ సమావేశాలు జరగడం లేదు. ఈ కారణంగా ఆర్డినెన్స్ ద్వారా చట్టసవరణ చేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. దీనిని కేబినెట్ ఆమోదించిన తర్వాత ముసాయిదా ఆర్డినెన్స్‌ను గవర్నర్‌కు పంపించనున్నారు. గవర్నర్‌ ఆమోద ముద్ర వేస్తే ​రానున్న పంచాయతీ, మండల, జిల్లా పరిషత్ ఎన్నికల్లోనే దీనిని అమలు చేయాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది.

మళ్లీ నోటిఫికేషన్​ ఇవ్వాలి : బీసీ రిజర్వేషన్లపై హైకోర్టు స్టేతో​ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలను​ ఎస్‌ఈసీ నిలిపివేసింది. కోర్టుల సూచనల మేరకు ​ఒకవేళ పాత రిజర్వేషన్ల ప్రకారం వెళ్లాలని ప్రభుత్వం భావిస్తే ​మళ్లీ నోటిఫికేషన్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. ఒకవేళ అలా జరిగితే ​ఇద్దరు పిల్లల నిబంధన కూడా తొలగించే అవకాశం ఉంది. ఇద్దరి కంటే ఎక్కువ పిల్లలు ఉన్నవారు స్థానిక సంస్థల్లో పోటీ చేయరాదన్న నిబంధన ​ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్‌ నుంచి సుమారు 30 ఏళ్లుగా అమల్లో ఉంది. కుటుంబ నియంత్రణను ప్రోత్సహించేందుకు ​1995లో ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో ఈ నిబంధనను ప్రవేశపెట్టారు.

కేబినెట్‌లో చర్చించి తుది నిర్ణయం : గత సంవత్సరం ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో ఈ నిబంధన తొలగిస్తూ ​చట్ట సవరణ చేశారు. తెలంగాణలోనూ ఆ నిబంధనను ఎత్తివేయాలని ఈనెల 16న కేబినెట్ నిర్ణయించింది. రాష్ట్రంలో కుటుంబ నియంత్రణ, సంతానోత్పత్తి రేటు, ప్రజల నుంచి వస్తున్న వినతులు తదితర వివరాల ఆధారంగా పంచాయతీరాజ్, పురపాలక శాఖలు​ ప్రభుత్వానికి నివేదిక సమర్పించాయి. గురువారం కేబినెట్‌లో చర్చించి తుది నిర్ణయం తీసుకోనున్నారు.

