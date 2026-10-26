పాతబస్తీకి మెట్రో రైలు - ఆ 212 భారీ వృక్షాల తొలగింపు!
Old City Metro Corridor : పాతబస్తీలో మెట్రో నిర్మాణానికి 39 భారీ చెట్లను తొలగించనున్నారు. అటవీ శాఖ అనుమతి వచ్చిన తర్వాత వీటిని తొలగించేందుకు మెట్రో అధికారులు ప్రణాళిక సిద్ధం చేశారు.
Published : October 26, 2026 at 9:53 AM IST
Old City Metro Corridor : మెట్రో రైలు రెండో దశలో భాగంగా ప్రతిపాదించిన పాతబస్తీలో చేపట్టనున్న మెట్రో మార్గం కోసం అడ్డుగా ఉన్న భారీ వృక్షాలను సంబంధిత సిబ్బంది తొలగిస్తున్నారు. దారుల్షిఫా నుంచి చాంద్రాయణగుట్ట వరకు రహదారి విస్తరణ పనుల్లో భాగంగా 39 భారీ చెట్లను తొలగిస్తారు. ఈ మేరకు తొలగించాల్సిన భారీ వృక్షాల జాబితాను మెట్రో అధికారులు సిద్ధం చేశారు. అటవీ శాఖ అనుమతి అనంతరం పనులు చేపట్టనున్నారు. వీటి స్థానంలో ఒకటికి 3 చెట్లు నాటుతామని తెలిపారు. పాతబస్తీ మెట్రో 7.5 కిలోమీటర్ల మార్గంలో తొలగించాల్సిన చెట్లు 123 ఉన్నట్లు ప్రాథమికంగా అధికారులు గుర్తించారు.
మెట్రో నిర్మాణంలో భాగంగా అడ్డుగా భారీ వృక్షాలైన రెయిన్ ట్రీ, వేప, అల్ట్సోనియా, గుల్మోహర్, బాదం వంటి రకాలున్నాయి. వీటి చుట్టు కొలత గరిష్ఠంగా 295 సెంటి మీటర్లు. పెల్టోఫోరమ్, దీరిషనం, జువ్వి వంటి ఇతర జాతుల చెట్లు కూడా ఈ జాబితాలో ఉన్నాయి. వీటిలో 84 చెట్లను వేరే చోటకు తరలించి ట్రాన్స్లొకేట్ చేయాలని ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ సూచించింది. ఈ మేరకు ఇప్పటికే శంషాబాద్ సమీపంలో సాతంరాయి వద్ద ఉన్న హెచ్ఎండీఏ భూముల్లో 65 చెట్లను ట్రాన్స్లొకేట్ చేసినట్లు మెట్రో అధికారులు వెల్లడించారు. ఆస్తుల సేకరణ అనంతరం మరో 89 చెట్లను తొలగించాలని అధికారులు గుర్తించిన నేపథ్యంలో వీటికి అటవీ శాఖ అనుమతి రావాల్సిన అవసరం ఉంది. మొత్తంగా మెట్రో మార్గం కోసం 212 చెట్లు తొలగించబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.
జనరల్ కన్సల్టెన్సీకి రెండు బిడ్లు దాఖలు
ఎంజీబీఎస్-చాంద్రాయణగుట్ట, ఎల్బీనగర్-హయత్నగర్, నాగోల్ నుంచి శంషాబాద్ విమానాశ్రయం, రాయదుర్గం-కోకాపేట వరకు 4 కారిడార్లకు సంబంధించి ప్యాకేజీ-1 జనరల్ కన్సల్టెన్సీ కోసం నోటిఫికేషన్ ఇవ్వగా, కేవలం రెండు బిడ్లు మాత్రమే దాఖలయ్యాయి. ఇప్పటికే అధికారులు పలుమార్లు గడువు పొడిగించారు. ఆర్వీ అసోసియేట్స్, అయేసా సంస్థలు కన్సార్షియం ఏర్పడి ఒక బిడ్ వేయగా, టైప్సా, నిప్పన్, హిల్ ఒక కన్సార్షియంగా ఏర్పడి మరో బిడ్ దాఖలు వేశాయి. వీటిని మదింపు చేసి జీసీ ఎంపిక ప్రక్రియను వారంలో పూర్తి చేయనున్నట్లు అధికారులు పేర్కొన్నారు..
గణాంకాలు ఇలా ఉన్నాయి
- మెట్రో మార్గంలో తొలగించాల్సిన భారీ చెట్లు : 212
- తొలగించడానికి అనుమతి లభించిన చెట్లు : 123
- ట్రాన్స్లొకేట్ అంటే వేరేచోట నాటేవి : 84
- పూర్తిగా తొలగించే చెట్లు : 39
- ఆస్తుల సేకరణ అనంతరం అటవీ శాఖ పర్మిషన్తో తొలగించేవి : 89
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