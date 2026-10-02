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కొత్త ఓటర్ల నమోదుకు 4.43 లక్షల దరఖాస్తులే - సమయం దగ్గర పడుతున్నా పట్టింపు కరవు

రాష్ట్రంలో సర్​ ప్రక్రియలో భాగంగా మొత్తం 73.39 లక్షల ఓట్లను తొలగించారు. వీరంతా ఫారం-6 ద్వారా పెద్ద మొత్తంలో రిజిస్టర్​ చేసుకుంటారని అధికారులు భావించినా ఇప్పటికీ 4.43 లక్షల మంది మాత్రమే దరఖాస్తు చేసుకున్నారు.

Registering as new voter Telangana
తెలంగాణలో కొత్త ఓటర్ల నమోదుకు 4.43 లక్షల దరఖాస్తులు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 2, 2026 at 12:12 PM IST

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Registering as New Voter in Telangana : ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ(సర్‌)లో ఫిర్యాదులు, అభ్యంతరాలకు గడువు దగ్గర పడుతున్నా ప్రజల నుంచి స్పందన నామమాత్రంగానే కనిపిస్తోంది. వీటిలో ముఖ్యంగా కొత్త ఓటర్ల నమోదు కోసం ఫారం-6కు పెద్ద ఎత్తున దరఖాస్తులు వస్తాయని రాష్ట్ర ఎన్నికల అధికారులు అంచనాలు వేసినా, అవన్నీ తారుమారయ్యాయి.

తెలంగాణలో సర్​ సర్వేలో భాగంగా ఏఎస్​డీడీ (మృతి చెందిన, చిరునామాలో సంబంధిత వ్యక్తులు లేకపోయిన, శాశ్వతంగా వలస వెళ్లిపోయిన, డూప్లికేట్)​ వంటి పరిస్థితుల నేపథ్యంలో రాష్ట్రంలో మొత్తం 73.39 లక్షల మంది ఓట్లను​ తొలగించిన విషయం తెలిసిందే. ఆ ఓట్లలో చాలా వరకు ఎలాంటి విచారణ లేకుండా ఏఎస్‌డీడీ జాబితాలో చేర్చి, వారిని జాబితా నుంచి తొలగించారనే ఆరోపణలు వచ్చాయి. రాజకీయ పార్టీలు కూడా ఓట్ల తొలగింపు అంశంపై పెద్ద ఎత్తున ఆందోళనలు వ్యక్తం చేశాయి.

క్షేత్రస్థాయిలో పరిస్థితులు భిన్నం

ఇలాంటి పరిస్థితులు ఎదురైన నేపథ్యంలో మళ్లీ ఫారం-6 ద్వారా కొత్తగా ఓటరుగా నమోదు చేసుకోవాలని ఎన్నికల అధికారులు పిలుపునిచ్చారు. అయితే ఓటర్ల జాబితా నుంచి తొలగిన వ్యక్తులంతా పెద్ద మొత్తంగా దరఖాస్తులు నమోదు చేసుకుంటారని ఎన్నికల అధికారులు భావించారు. కాగా క్షేత్రస్థాయిలో పరిస్థితులు అందుకు భిన్నంగా ఉన్నాయి. నిజానికి ఈ నెల 7 వరకు మాత్రమే ఫారం- 6, 7, 8 దరఖాస్తులు చేసుకునే అవకాశం ఉంది. అయితే గాంధీ జయంతి, వారాంతం సెలవులు పోనూ మిగతా మూడు, నాలుగు రోజుల్లో భారీ ఎత్తున దరఖాస్తులు వస్తాయని అధికారులు ఆశిస్తున్నారు.

ఫారం-6కు 4.43 లక్షల దరఖాస్తులు

దీనిలో ముఖ్యంగా ఫారం-6కు గురువారం వరకు 4.43 లక్షల దరఖాస్తులు అందాయి. వాస్తవానికి ఫారం- 6 నుంచి పెద్ద ఎత్తున దరఖాస్తులు వస్తాయని ఎన్నికల అధికారులు, రాజకీయ పార్టీల నాయకులు అంచనా వేశాయి. అయితే ఇప్పటి వరకు ఆశించిన స్థాయిలో దరఖాస్తులు నమోదు కాలేదు. ఎన్నికల అధికారులు ఫారం-6 పత్రాలను అందుబాటులో ఉంచకపోడవం కూడా దీనికి కారణమని ఆరోపణలు వస్తున్నాయి.

బీఎల్​వోల వద్దకు వెళ్లి ఫారం-6 పత్రాలు అడిగితే తమ వద్ద లేవంటూ వారు సమాధానం ఇస్తున్నారు. ఆన్‌లైన్‌లో దరఖాస్తు చేసుకోవాలని ఉచిత సలహా ఇస్తున్నారు. ఆన్‌లైన్‌లో వివరాలు నమోదులో ఇబ్బందులు తలెత్తుతుండటంతో అనేక మంది కొత్తగా ఓటరు నమోదుకు ఆసక్తి చూపడం లేదని రాష్ట్రంలోని పలు పార్టీల నాయకులు ఆరోపిస్తున్నారు.

  • ఫారం-7 ద్వారా 28,753 దరఖాస్తులు అందాయి. ముసాయిదా జాబితాలో ఉన్న ఏ ఓటరు మీదనైనా అనుమానం ఉంటే తొలగించేందుకు ఫారం-7 ద్వారా ఎవరైనా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.
  • ఎన్నికల అధికారులు ఫారం- 8 ద్వారా 3.35 లక్షల దరఖాస్తులు అందుకున్నారు. పేరులో సవరణ, చిరునామాలో మార్పులు వంటి వాటికి ఈ పత్రం ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది.

గడువు పొడిగించే ఉద్దేశం లేదు
సర్​ ప్రక్రియ గడువు మళ్లీ పొడిగించే ఉద్దేశం లేదని రాష్ట్ర ప్రధాన ఎన్నికల అధికారి (సీఈవో) సుదర్శన్ రెడ్డి తెలిపారు. ఓటరు జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణలో భాగంగా రాష్ట్రంలో 92 లక్షల మందికి నోటీసులు ఇచ్చామని వెల్లడించారు. ఎన్నికల కమిషన్ సర్‌లో కొన్ని మార్పులు చేసిందన్నారు. సర్‌ ప్రక్రియ జరుగుతున్న రాష్ట్రాల్లో ఫామ్‌-6తో పాటు డిక్లరేషన్ తీసుకోవాలని ఈసీ ఆదేశాలు ఇచ్చినట్లు తెలిపారు. సర్​ నోటీసులు అందిన వారి వద్దకే బీఎల్‌వోలు వెళ్లి ధ్రువీకరణ పత్రాలు తీసుకుంటారని సుదర్శన్​ రెడ్డి తెలిపారు. నోటీసులు అందిన కుటుంబసభ్యులు అందరూ ఉండాల్సిన అవసరం లేదని, ఒకరు వివరాలు ఇస్తే సరిపోతుందని వివరించారు. ప్రజలకు అసౌకర్యం కలగకుండా ఉండేందుకు ఈసీ ఈ మార్పులు చేసిందని చెప్పారు.

సర్​ ప్రక్రియ గడువు మళ్లీ పొడిగించే ఉద్దేశం లేదు : సుదర్శన్​ రెడ్డి

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