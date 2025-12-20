ETV Bharat / state

'ఒక రోజు-ఒక అంశం- ఒకే పద్దతి'లో బోధన - అంగన్‌వాడీ కేంద్రాల్లో ఆర్‌ఎల్‌ఎం విధానం

అంగన్‌వాడీ కేంద్రాల్లో ఆట ఆధారిత విద్య - ఒకే తీరుగా బోధన ఉండేలా ఆర్‌ఎల్‌ఎం విధానం - అమలు తీరుపై కేంద్రం ప్రశంస - పిల్లలతో అక్షరాలను గుర్తించే యాక్టివిటీ చేయిస్తున్న అంగన్‌వాడీ కార్యకర్త

Remote Learning Message Method in Anganwadi Centres in Andhra Pradesh
Remote Learning Message Method in Anganwadi Centres in Andhra Pradesh (Eenadu)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 20, 2025 at 4:47 PM IST

Updated : December 20, 2025 at 5:34 PM IST

Remote Learning Message Method in Anganwadi Centres in Andhra Pradesh : చిన్నచిన్న గదుల్లో ఒత్తిడితో కూడిన విద్య కాకుండా అంగన్‌వాడీ కేంద్రాలు చిన్నారులకు ఆట, పాటలతో చదువు నేర్పుతున్నాయి. ఆహ్లాదకర వాతావరణంలో ఏరోజుకారోజు వారు ఉత్సాహకంగా, ఉల్లాసంగా నేర్చుకునేలా ఆటవస్తువులతో బోధన సాగిస్తున్నారు. ఇంద్రియ జ్ఞానం, పరిసరాల పరిశుభ్రత తదితర సామర్థ్యాలన్నీ ఆటల ద్వారానే నేర్పిస్తున్నారు. ఈ ఆటల ఆధారిత విద్య ఒక్కో అంగన్‌వాడీ కేంద్రంలో ఒక్కో విధంగా లేకుండా అంతటా ఏకరూపత ఉండేలా ‘రిమోట్‌ లెర్నింగ్‌ మెసేజ్‌’ (ఆర్‌ఎల్‌ఎం) విధానాన్ని ప్రభుత్వం అమలు చేస్తోంది. దీని ద్వారా అన్ని అంగన్‌వాడీ కేంద్రాల్లో ఒక రోజు ఒక అంశంపైనే ఒకే విధంగా బోధన ఉంటుంది. ఇలా చేయడంతో చిన్నారులంతా ఒకే విధమైన అభ్యాసన సామర్థ్యాలు సాధిస్తారు.

ప్రత్యేక క్యాలెండర్​తో విద్యా బోధనకు : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 55,746 అంగన్‌వాడీ కేంద్రాల్లో 3-6 ఏళ్ల లోపు చిన్నారులు 8 లక్షల మంది ఉన్నారు. అంగన్‌వాడీ కార్యకర్తలు వీరికి బోధిస్తున్నారు. దేశవ్యాప్తంగా అంగన్‌వాడీ కేంద్రాల్లో బోధనకుగాను కేంద్ర ప్రభుత్వం జాతీయ విద్యా విధానం ప్రకారం ‘ఆధార్‌ శిల’ పేరుతో ప్రత్యేక సిలబస్‌ను రూపొందించింది. ఆంగ్లభాషలో ఉన్న దీన్ని రాష్ట్రంలో చిన్నారులకు బోధించడానికి వీలుగా తెలుగులోకి అనువదించారు. ఏ రోజు, ఏ వారం, ఏ నెల ఏం చెప్పాలనేది అంగన్‌వాడీ కార్యకర్తలకు స్పష్టంగా నిర్దేశిస్తూ ప్రత్యేక క్యాలెండర్‌ రూపొందించారు.

రిమోట్‌ లెర్నింగ్‌ మెసేజ్‌ విధానం అంటే ఏమిటంటే? : ప్రభుత్వం రూపొందించిన క్యాలెండర్‌కు అనుగుణంగా ఆర్‌ఎల్‌ఎం విధానాన్ని అమలు చేస్తున్నారు. పిల్లల్లో తీసుకురావాల్సిన సామర్థ్యం, నైపుణ్యాన్ని బట్టి ఈ పద్ధతిలో నిర్దేశిత పాఠ్యాంశాన్ని ఎలా బోధించాలన్న విషయాన్ని స్పష్టంగా తెలియజేస్తూ రోజువారీ వీడియోలు రూపొందించారు. పిల్లలకు మరుసటి రోజు బోధించాల్సిన అంశానికి సంబంధించిన వీడియోను ఆ ముందు రోజే రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అంగన్‌వాడీ కార్యకర్తలకు పంపుతారు. కార్యకర్తలు దాన్ని చూసి బోధనకు అవసరమైన వస్తువుల్ని(టీచింగ్‌ ఎయిడ్స్‌) ముందుగానే సమీకరించి పిల్లలతో కేంద్రాల్లో ఆ యాక్టివిటీని చేయిస్తారు. ఇదే వీడియోను తల్లిదండ్రులకు పంపి వారిని కూడా ఇందులో భాగస్వాములను చేస్తారు. ఆర్‌ఎల్‌ఎం విధానం కారణంగా పిల్లల్లో ఐక్యూ స్థాయి పెరుగుతుంది. రాష్ట్రంలో ఈ విధానం అమలవుతున్న తీరును కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా ప్రశంసించింది.

Remote Learning Message Method in Anganwadi Centres in Andhra Pradesh
పిల్లలతో ఆటలు ఆడిస్తున్న కార్యకర్త (Eenadu)

అంగన్‌వాడీ పిల్లల్లో తీసుకొచ్చే సామర్థ్యాలు ఇవే : కేంద్రాల్లోని 3-6 ఏళ్ల చిన్నారుల్లో 6 రకాల అంశాలను అభివృద్ధి చేయనున్నారు. అవి శారీరకాభివృద్ధి, నైతిక, మేధ, భాష, సాంస్కృతికాభివృద్ధి, సానుకూల అభ్యసన అలవాట్లు. 13 రకాల నైపుణ్యాలను పిల్లల్లో పెంపొందించాలనేది ప్రధాన లక్ష్యం. 100కిపైగా సామర్థ్యాలు వారిలో అభివృద్ధి కానున్నాయి. పిల్లలకు ఆసక్తికరంగా బోధించేందుకు 130 కార్యక్రమాలను సిద్ధం చేశారు.

కూటమి ప్రభుత్వం ప్రత్యేకంగా ఫోకస్: బాల్యం బక్కచిక్కుతోంది. పోషకాహార లేమితో చిన్నారులు అనారోగ్యం బారిన పడుతున్నారు. ఈ క్రమంలో పిల్లల ఆరోగ్యంపై కూటమి ప్రభుత్వం ప్రత్యేకంగా ఫోకస్ పెట్టింది. అంగన్‌వాడీ కేంద్రాల ఆధ్వర్యంలో పంపిణీ చేసే ఆహారం ఆరోగ్యకరంగా, బలవర్ధకంగా ఉండేలా చర్యలు చేపట్టింది. చిన్నారులకు మరింత రుచికరమైన, ఎక్కువ పోషకాలుండే ఆహారం అందించేలా కసరత్తు ప్రారంభించిన సంగతి తెలిసింది. ఉమ్మడి కర్నూలు జిల్లాలో 3558 అంగన్‌వాడీ కేంద్రాలున్నాయి. ఆయా కేంద్రాల్లో ఆరు నెలల నుంచి ఆరేళ్ల లోపు చిన్నారులు 2,71,588 మంది వరకు ఉన్నారు. వీరిలో 3 నుంచి 6 సంవత్సరాల పిల్లలకు అల్పాహారంగా ఉడికించిన కోడిగుడ్డు, 100 ఎంఎల్‌ పాలు, మధ్యాహ్నం పప్పుతో కూడిన భోజనం అందిస్తున్నారు. మూడేళ్లలోపు చిన్నారులకు బాలామృతం ప్యాకెట్లను ఇస్తున్నారు.

