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అరుదైన ప్రసవం - రెండు వేర్వేరు ఆసుపత్రుల్లో కవలల జననం

కొత్తగూడెం జిల్లాలో రెండు ఆసుపత్రుల సమన్వయంతో ఓ తల్లి ఇద్దరు కవలలకు సురక్షితంగా జన్మనిచ్చింది. తొలుత మణుగూరులో ఓ శిశువు పుట్టగా, గర్భిణీ ఆరోగ్యం సహకరించకపోవడంతో రెండో శిశువు సిజేరియన్​ కోసం భద్రాద్రికి తరలించారు.

Medical team with the mother and twins
తల్లి, కవలలతో వైద్య బృందం (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 3, 2026 at 11:25 AM IST

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Remarkable Twins Birth in Bhadradri District : భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలో అనూహ్య ఘటన చోటుచేసుకుంది. రెండు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల వైద్య బృందాల సమన్వయంతో అత్యంత క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో ఉన్న ఓ గిరిజన మహిళ గురువారం అర్ధరాత్రి కవలలకు జన్మనిచ్చింది. అయితే ఈ కవలల్లో ఓ బిడ్డ మణుగూరు ఆసుపత్రిలో జన్మించగా, మరో బిడ్డ భద్రాచలం హాస్పిటల్​లో పుట్టడం గమనార్హం.

ప్రసవ వేళలో తల్లి రక్తహీనత, బీపీతో ఇబ్బంది పడుతూ క్రిటికల్​గా ఉండటంతో ఓ శిశువును వైద్యులు నార్మల్ డెలివరీ చేశారు. మరో శిశువుకు సిజేరియన్​ అవసరం కావడంతో హుటాహుటిన మరో హాస్పిటల్​కు తరలించి సిజేరియన్ చేసి తల్లీబిడ్డలను కాపాడారు. ప్రస్తుతం అందరూ క్షేమంగా ఉన్నట్లు వైద్యులు తెలిపారు.

గర్భిణీకి కవలలు ఉన్నట్లు గుర్తించి

భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా మణుగూరు మండలం పాగిడేరు గ్రామానికి చెందిన భీమమ్మ ప్రసవం కోసం గురువారం రాత్రి ఓ సామాజిక కార్యకర్త సహాయంతో అక్టోబర్‌ 1న రాత్రి 10 గంటలప్పుడు మణుగూరు ఆసుపత్రికి చేరుకున్నారు. అయితే ఆమె గర్భం దాల్చినప్పటి నుంచి ఒక్కసారి కూడా వైద్య పరీక్షలు చేయించుకోలేదని తెలిసింది. మణుగూరులో పరీక్షించిన డాక్టర్లు ఆమెకు కవలలు పుట్టే అవకాశం ఉన్నట్లు గుర్తించారు. అయితే ఆమెకు రక్తహీనతతో పాటు అధిక రక్తపోటు ఎక్కువగా ఉన్నట్లు గుర్తించారు.

సిజేరియన్​ కోసం మరో హాస్పిటల్​కు తరలింపు

గర్భిణీ పరిస్థితి క్లిష్టంగా ఉందని గ్రహించిన వైద్యులు ఆమెకు తక్షణమే చికిత్స ప్రారంభించారు. దీంతో సుమారు రాత్రి 11 గంటల సమయంలో ఆ తల్లి ముందుగా ఓ మగబిడ్డకు జన్మనిచ్చింది. అనంతరం రెండో బిడ్డ ప్రసవం కోసం ప్రయత్నించగా శిశువు గర్భంలో అడ్డం పడినట్లు డాక్టర్లు గుర్తించారు.

దీంతో అత్యవసరంగా శస్త్ర చికిత్స (సిజేరియన్) చేయాల్సి వచ్చింది. కానీ అందుకు అనుగుణంగా ఆ ఆసుపత్రిలో గర్భిణీకి అవసరమైన రక్త మార్పిడితో పాటు ఇతర సదుపాయాలు లేకపోవడంతో ఆమెను 40 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న భద్రాచలంలోని ప్రభుత్వాసుపత్రికి తరలించారు.

విజయవంతంగా సిజేరియన్ పూర్తి

భీమమ్మ పరిస్థితి గురించి మణుగూరు హాస్పిటల్ వైద్యులు ముందుగానే భద్రాచలం ఆసుపత్రికి సమాచారం అందించడంతో అక్కడి వైద్య బృందం శస్త్ర చికిత్సకు అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేసి ఉంచింది. గర్భిణీ అక్కడికి చేరగానే అత్యవసర శస్త్రచికిత్స నిర్వహించగా అర్ధరాత్రి 12.30 గంటల వేళలో మరో శిశువుకు భీమమ్మ జన్మనిచ్చింది. రెండు ఆసుపత్రుల వైద్యుల సమన్వయంతో సకాలంలో అందిన వైద్యం కారణంగా తల్లీ ఇద్దరు కవలలు క్షేమంగా ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ముగ్గురి ఆరోగ్యం కూడా బాగానే ఉందని వైద్యులు తెలిపారు.

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TWINS IN MANUGURU AND BHADRDRI
రెండు వేర్వేరు ఆసుపత్రులో కవలల జననం
TWINS BIRTH IN DIFFERENT HOSPITALS

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