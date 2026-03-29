గుంటూరు జీజీహెచ్ నుంచి రిమాండ్ ఖైదీ పరార్ - ముగ్గురు ఏఆర్‌ పోలీసులపై వేటు

గుంటూరు జీజీహెచ్ నుంచి పరారైన రిమాండ్ ఖైదీ - రేపల్లె సబ్ జైలులో రిమాండ్​లో ఉన్న అజిత్‌కుమార్‌ - అనారోగ్యంతో 3 రోజుల క్రితం ఆసుపత్రికి తరలింపు - పోలీసుల కళ్లుగప్పి పారిపోయిన వైనం

Remand Prisonor Escapes From Guntur GGH
Published : March 29, 2026 at 10:37 AM IST

Remand Prisonor Escapes From Guntur GGH: గుంటూరు ప్రభుత్వాసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న కరుడుగట్టిన రిమాండ్‌ ఖైదీ భీముడు అజిత్‌కుమార్‌ పోలీసుల కళ్లు కప్పి పరారైన ఘటన కలకలం రేపింది. నాలుగు రాష్ట్రాలకు వాంటెడ్‌ క్రిమినల్‌గా ఉన్న ఖైదీని కట్టుదిట్టమైన భద్రత మధ్య ఉంచాల్సిన పోలీసులు నిర్లక్ష్యంగా వదిలివేయడం వల్లనే అతను తప్పించుకుని పారిపోయారు. ఇందుకు బాధ్యులైన ముగ్గురు ఏఆర్‌ పోలీసులను ఎస్పీ వకుల్‌జిందాల్‌ సస్పెండ్‌ చేశారు.

రెండు రోజలుగా చికిత్స: ఒంగోలు జిల్లా జైలులో ఉన్న అజిత్‌కుమార్‌ను తెనాలి వన్‌టౌన్‌ పోలీసులు పీటీ వారెంట్‌పై తీసుకువచ్చి రిమాండ్‌కు రేపల్లె సబ్‌జైలుకి తరలించారు. మూడు రోజులు కిందట అనారోగ్యంగా ఉందని చెప్పడంతో గుంటూరు జీజీహెచ్‌కు చికిత్స నిమిత్తం తీసుకువచ్చారు. రెండురోజులుగా జీజీహెచ్‌లో చికిత్స పొందుతున్న అజిత్‌కుమార్‌ శనివారం ఆసుపత్రి నుంచి తప్పించుకుని పారిపోయాడు.

పోలీసులు నిర్లక్ష్యమే కారణం: చికిత్స కోసం వచ్చిన రిమాండ్ ఖైదీ భీముడు అజిత్ కుమార్ గుంటూరు ప్రభుత్వాసుపత్రి నుంచి పోలీసుల కళ్లు కప్పి తప్పించుకున్నాడు. తెనాలి వన్ టౌన్ పోలీసు స్టేషన్ పరిధిలో ఓ కేసులో అజిత్ కుమార్ ను పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. నాలుగు రాష్ట్రాలకు వాంటెడ్‌ క్రిమినల్‌గా ఉన్న ఖైదీని కట్టుదిట్టమైన భద్రత మధ్య ఉంచాల్సిన పోలీసులు నిర్లక్ష్యంగా వదిలివేయడం వల్లనే అతను తప్పించుకుని పారిపోయినట్లు అధికారులు నిర్ధారణకు వచ్చారు. ఆసుపత్రిలోని సీసీ కెమేరాల పుటేజీని పరిశీలించగా ఏసీ కళాశాల వైపు గేటు నుంచి అజిత్‌కుమార్‌ పారిపోయినట్లు గుర్తించారు.

ఓఎల్‌ఎక్స్‌ కేసుల్లో నిందితుడు: జీజీహెచ్ నుంచి పరారైన ఖైదీ అజిత్‌కుమార్‌ ఓఎల్‌ఎక్స్‌ కేసుల్లో ఆరితేరి పలువురిని బురిడీ కొట్టించి సొమ్ము కొల్లగొట్టాడు. సులువుగా డబ్బు సంపాదనకు ఆన్‌లైన్‌ ప్రకటనల వేదికైన ఓఎల్‌ఎక్స్‌ను అజిత్‌ కుమార్‌ ఎంచుకున్నాడు. ఇందులో కార్ల అమ్మకాల ప్రకటనలను చూసి వాహన యజమానులకు వల విసిరేవాడు. ప్రకటన పెట్టిన వాహన యజమానికి ఫోన్‌ చేసి, తాను డీలర్‌ను అని పరిచయం చేసుకుని కారును తాను విక్రయించి పెడతానని చెప్పి నమ్మించేవాడు.

అనంతరం కొనుగోలుకు ఆసక్తి చూపించిన వారికి ఫోన్‌ చేసి వాహనాన్ని అమ్ముతానని, తన బంధువు వద్ద ఉందని చెప్పి కారు నచ్చితే అతనికి ఫోన్‌ చేసి డబ్బులు బదిలీ చేయమని ఖాతా నెంబరు ఇచ్చేవాడు. విడతలవారీగా వచ్చిన కాడికి డబ్బులు గుంజి తర్వాత ఫోన్‌ స్విచ్ఛాప్‌ చేసేవాడు. ఓఎల్‌ఎక్స్‌ మోసాలకు సంబంధించి అజిత్‌కుమార్‌పై 17 కేసులు నమోదయ్యాయి.

ఘరానా మోసగాడు: ఒంగోలులో గ్రానైట్‌ వ్యాపారం చేసిన అజిత్ కుమార్ అక్కడా మోసాలకు పాల్పడ్డాడు. నకిలీ వేబిల్లులు సృష్టించి ప్రభుత్వానికి పన్ను ఎగ్గొట్టాడు. క్యాబ్‌ డ్రైవర్లకు డబ్బు ఎర వేసి వారి పేరుతో సిమ్‌కార్డులు, వారి ఖాతాలకు సొమ్ము జమ చేయించి డ్రా చేసుకుని ఆనవాళ్లు లేకుండా తప్పించుకు తిరుగుతున్నాడు. ఏపీతో పాటు తెలంగాణ, తమిళనాడులో 32 కేసులు ఉండటంతో పోలీసులకు వాంటెడ్‌ క్రిమినల్‌గా మారాడు. కర్ణాటక రాష్ట్రంలోనూ మోసాలకు పాల్పడ్డాడు. తెలంగాణ, తమిళనాడులో పలు నాన్‌బెయిల్‌బుల్‌ వారెంట్లు కూడా పెండింగ్‌లో ఉన్నాయి. మూడు రాష్ట్రాల పోలీసులను బురిడీ కొట్టిస్తూ దొరక్కుండా తిరుగుతున్న ఘరానా మోసగాడిని ఎట్టకేలకు విజయవాడ సైబర్‌ క్రైమ్‌ పోలీసుల చేతికి చిక్కి కటకటాలపాలయ్యాడు.

ఏలూరు జిల్లా పెదవేగి మండలం మండలం నాగన్నగూడెం గ్రామానికి చెందిన భీముడు అజిత్‌కుమార్‌ ఓఎల్‌ఎక్స్‌లో కారు ఫొటోలు పోస్ట్‌ చేసి అమ్మకానికి పెట్టాడు. తెనాలికి చెందిన సురేశ్​బాబు ఫోన్‌ ద్వారా అజిత్‌కుమార్‌ను సంప్రదించాడు. అజయ్‌కుమార్‌ రూ.6.5 లక్షలకు కారు అమ్మడానికి అంగీకరించి అతని ఖాతాకు సొమ్ము బదిలీ చేయించుకుని మోసం చేశారు. దీనిపై మే 28, 2024లో తెనాలి వన్‌టౌన్‌ పోలీసుస్టేషన్‌లో క్రైమ్‌ నంబరు 136/24 సెక్షన్‌ 420 కింద కేసు నమోదైంది.

రేపల్లె ఉపకారాగారానికి తరలింపు: అంతేకాకుండా ఇటీవల విజయవాడ సైబర్‌ క్రైమ్‌ పోలీసులు అజయ్‌కుమార్‌ను అరెస్టు చేసి జైలుకు పంపారు. ఈక్రమంలో తెనాలి పోలీసులు పీటీ వారెంట్‌ ద్వారా ఈనెల 24న తీసుకువచ్చి న్యాయస్థానంలో హాజరుపరచగా రిమాండ్‌ విధించారు. తెనాలి ఉపకారాగారంలో అభివృద్ధి పనులు జరుగుతున్న దృష్ట్యా అజిత్‌కుమార్‌ను రేపల్లె ఉపకారాగారానికి తరలించారు.

నిందితుడు అజిత్ కుమార్ ఘుగర్, ఆయాసం, గుండె సంబంధిత సమస్యలతో బాధ పడుతున్న దృష్ట్యా వైద్యుల సిఫార్సు మేరకు ఈనెల 26న గుంటూరు జిల్లా ప్రభుత్వ వైద్యశాలకు ఎస్కార్ట్‌తో తీసుకెళ్లారు. గుంటూరు జీజీహెచ్‌కు తీసుకెళ్లిన ఎస్కార్ట్‌ పోలీసులు ఏఆర్‌ పోలీసులకు అప్పగించారు. జీజీహెచ్‌లో రిమాండ్‌ ఖైదీకి కాపలాగా ముగ్గురు ఏఆర్‌ పోలీసులు విధుల్లో ఉన్నారు. వీరిలో శనివారం ఉదయం ఒకరు మాత్రమే విధుల్లో ఉన్నారు. ఉదయం 8.58 గంటల సమయంలో ఖైదీ అజిత్‌కుమార్‌ మరుగుదొడ్డికి వెళ్లాలని అడగడంతో కాపలాగా ఉన్న పోలీసు పంపించారు.

ఆటో ఎక్కి పరార్: ఆ సమయంలోనే అల్పాహారం తీసుకుంటున్న పోలీసు ఖైదీ వెంబడి వెళ్లకుండా అక్కడే ఉండిపోయారు. ఇదే అదునుగా భావించిన ఖైదీ తాపీగా నడచుకుంటూ బయటికి వచ్చి ఏసీ కళాశాల వైపు ఉన్న గేటు నుంచి బయటికి వెళ్లి ఆటో ఎక్కి పరారయ్యారు. విధుల్లో నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించిన ముగ్గురు ఏఆర్‌ పోలీసులను సస్పెండ్‌ చేసినట్లు ఎస్పీ వకుల్‌జిందాల్‌ తెలిపారు. మూడు బృందాలు ఏర్పాటు చేశామని ఖైదీని త్వరలోనే పట్టుకుంటామని వెల్లడించారు.

పోలీసులకే మస్కా కొట్టిన రిమాండ్ ఖైదీ - ప్రొద్దుటూరు సబ్‌జైలు నుంచి పరార్

లైఫ్‌ ఈజ్‌ బ్యూటీఫుల్‌ స్కామ్ - భారీగా డిపాజిట్లు రాగానే సొమ్ముతో పరార్

