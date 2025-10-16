మద్యం కేసు నిందితులకు ఈనెల 24 వరకు రిమాండ్ పొడిగింపు
నిందితుల రిమాండ్ ముగియడంతో కోర్టులో హాజరుపరిచిన సిట్ అధికారులు - నిందితులను విజయవాడ ఏసీబీ కోర్టులో హాజరుపరిచిన అధికారులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 16, 2025 at 3:32 PM IST
Remand of Accused in Liquor Case Extended Till This Month 24th : మద్యం కేసులో నిందితులకు ఈనెల 24 వరకు రిమాండ్ పొడిగిస్తూ విజయవాడ ఏసీబీ కోర్టు ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. నిందితులకు నేటితో రిమాండ్ గడువు ముగియనుండటంతో నిందితులను కోర్టులో హాజరుపరిచింది. విచారణ జరిపిన న్యాయస్థానం నిందితులకు రిమాండ్ పొడిగించింది. ఈ కేసులో మొత్తం ఇప్పటివరకూ 12 మంది అరెస్ట్ కాగా ఐదుగురు బెయిల్పై విడుదలయ్యారు. ఏడుగురు నిందితులు విజయవాడ, గుంటూరు జిల్లా జైళ్లలో జ్యుడీషియల్ రిమాండ్లో ఉన్నారు. బెయిల్ పొందిన నలుగురు నిందితులు ధనుంజయ్రెడ్డి, కృష్ణమోహన్రెడ్డి, మిథున్రెడ్డి, దిలీప్ కోర్టుకు హాజరుకాలేదు. వీరికి సంబంధించి వారి తరఫు న్యాయవాదులు ఆబ్సెంట్ పిటిషన్ దాఖలు చేశారు.
మద్యం కుంభకోణం రిమాండ్ ఖైదీలను కోర్టుకు తరలించారు. మద్యం కుంభకోణం కేసులో రాజ్ కేసిరెడ్డి, చెవిరెడ్డి భాస్కర్ రెడ్డి, వెంకటేష్ నాయుడు, బూనేటి చాణక్య, సజ్జల శ్రీధర్ రెడ్డిలు రిమాండ్ ఖైదీలుగా ఉన్నారు. జ్యుడీషియల్ రిమాండ్ గడువు నేటితో ముగియడంతో విజయవాడ జిల్లా నుంచి ఐదుగురు నిందితులను కోర్టులో హాజరు పరిచేందుకు తరలించారు. మరో ఇద్దరు నిందితులు నవీన్ కృష్ణ ,బాలాజీ కుమార్ యాదవ్ గుంటూరు జైలు నుంచి అధికారులు కోర్టుకు తరలించారు.
మరోవైపు తాను అమెరికా వెళ్లేందుకు అనుమతించాలని కోరుతూ వైఎస్సార్సీపీ ఎంపీ మిథున్రెడ్డి దాఖలు చేసిన పిటిషన్పై వాదనలు ముగిశాయి. దీనిపై శుక్రవారం ఉత్తర్వులు ఇస్తామని ఏసీబీ కోర్టు తెలిపింది. తాను పార్లమెంట్ తరఫున న్యూయార్క్ వెళ్లాల్సి ఉందని విదేశాలు వెళ్లేందుకు అనుమతి కావాలని కోరుతూ మిథున్రెడ్డి పిటిషన్ దాఖలు చేసిన సంగతి తెలిసిందే.
మద్యం కుంభకోణం కేసు - వైఎస్సార్సీపీ ఎంపీ మిథున్రెడ్డి నివాసాల్లో సిట్ సోదాలు
మద్యం కుంభకోణం కేసులో నిందితుడు వైఎస్సార్సీపీ ఎంపీ మిథున్రెడ్డికి బెయిలిస్తూ విజయవాడ ఏసీబీ కోర్టు ఇచ్చిన తీర్పును రద్దు చేయాలంటూ సీఐడీ వేసిన పిటిషన్పై హైకోర్టు బుధవారం విచారణ జరిపింది. కౌంటర్ వేయాలని మిథున్రెడ్డిని ఆదేశిస్తూ విచారణను ఈ నెల 29కి వాయిదా వేసింది. హైకోర్టు న్యాయమూర్తి జస్టిస్ వెంకట జ్యోతిర్మయి ఈ మేరకు ఉత్తర్వులిచ్చారు.
ఈ నెల 9న జరిగిన విచారణలో సీఐడీ తరఫున సీనియర్ న్యాయవాది సిద్థార్థ లూథ్రా వాదనలు వినిపిస్తూ ‘మిథున్రెడ్డికి ఏసీబీ కోర్టు బెయిలిస్తూ తీర్పులో ప్రస్తావించిన అంశాలు దర్యాప్తు మొత్తాన్ని నిర్వీర్యం చేసేలా ఉన్నాయి. వాటిని స్టే చేయాలని కోరుతూ అనుబంధ పిటిషన్ వేసినట్లు పేర్కొన్న సంగతి తలిసిందే.
హైకోర్టు స్పందిస్తూ : సీఐడీ అనుబంధ పిటిషన్పై అభ్యంతరాలు తెలియజేసేందుకు మిథున్రెడ్డికి సమయం ఇవ్వాలని పేర్కొంది. బెయిల్ పిటిషన్లపై విచారణ జరపకుండా వేచి ఉండాలని ఏసీబీ కోర్టు న్యాయాధికారిని కోరింది.
బుధవారం జరిగిన విచారణలో మిథున్రెడ్డి తరఫు సీనియర్ న్యాయవాది టి. నిరంజన్రెడ్డి వాదనలు వినిపిస్తూ అనుబంధ పిటిషన్పై నిర్ణయం తీసుకునేవరకు ఏసీబీ కోర్టులో బెయిల్ పిటిషన్లపై విచారణ ఆపాలని హైకోర్టు ఇచ్చిన ఉత్తర్వులను చెవిరెడ్డి భాస్కరరెడ్డి సుప్రీంకోర్టులో సవాలు చేశారన్నారు.
నా సర్వీసులో ఎప్పుడూ చూడలేదు - దాదాపు రూ.3,500 కోట్ల కుంభకోణం : మోహిత్రెడ్డి కేసులో ముకుల్ రోహత్గీ