2015 గ్రూప్‌-2 ర్యాంకర్లకు హైకోర్టులో ఊరట - సింగిల్ బెంచ్ ఉత్తర్వులు సస్పెండ్

2015 గ్రూప్‌-2 నియామకాలు రద్దు చేస్తూ ఇటీవల సింగిల్‌ బెంచ్ తీర్పు - ఉత్తర్వులను సస్పెండ్ చేసిన సీజే ధర్మాసనం - గ్రూప్-2పై సింగిల్ బెంచ్ ఉత్తర్వులను సస్పెండ్ చేసిన సీజే ధర్మాసనం

Relief in the High Court for 2015 Group2-Rankers : 2015 గ్రూప్​-2 ర్యాంకర్లకు హైకోర్టులో ఊరట లభించింది. గ్రూప్​-2పై సింగిల్​ బెంచ్​ ఉత్తర్వులను సీజే ధర్మాసనం సస్పెండ్​ చేసింది. ఈ మేరకు మధ్యంతర ఉత్తర్వులను హైకోర్టు సీజే ధర్మాసనం జారీ చేసింది. 2015 గ్రూప్​-2 నియామకాలు రద్దు చేస్తూ ఇటీవల సింగిల్​ బెంచ్​ తీర్పును ఇచ్చింది. సింగిల్​ బెంచ్​ తీర్పును పిటిషనర్​ డివిజన్​ బెంచ్​లో సవాల్​ చేశారు. సింగిల్​ బెంచ్​ ఉత్తర్వులను సీజే ధర్మాసనం సస్పెండ్​ చేసింది.

2015-16 గ్రూప్​-2ను రద్దు చేస్తూ ఇటీవల హైకోర్టు సంచలన తీర్పు వెలువరించిన సంగతి తెలిసిందే. నాటి ఎంపిక జాబితాను కొట్టేసింది. హైకోర్టు డివిజన్​ బెంచ్ తీర్పు, సాంకేతిక కమిటీ సిఫార్సులకు విరుద్ధంగా డబుల్​ బబ్లింగ్​, వైట్​నర్​ వినియోగం, తుడిపివేతలున్న పార్ట్​-బి పత్రాలను పునర్​ మూల్యాంకనం చేయడం చెల్లదని పేర్కొంది. హైకోర్టు తీర్పు, సాంకేతిక కమిటీ సిఫార్సులకు విరుద్ధంగా వ్యవహరించే అధికారం తెలంగాణ పబ్లిక్​ సర్వీస్​ కమిషన్​కు లేదని తేల్చి చెప్పింది.

జవాబు పత్రాల్లో ట్యాంపరింగ్​ జరిగిందని స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నప్పుడు వాటిని పక్కన పెట్టకపోవడం కమిషన్​ వైఫల్యమేనని తేల్చి చెప్పింది. 2019 అక్టోబరు 24న ఇచ్చిన ఫలితాలు ఏకపక్షమని, చట్టవిరుద్ధమని వాటిని రద్దు చేసింది. సాంకేతిక కమిటీ సిఫార్సులు, హైకోర్టు తీర్పునకు అనుగుణంగా తిరిగి మూల్యాంకనం నిర్వహించి అర్హుల జాబితాను విడుదల చేసి నియామకాలు చేపట్టాలని, ఈ ప్రక్రియను 8 వారాల్లో పూర్తి చేయాలని పబ్లిక్​ సర్వీస్​ కమిషన్​కు ఆదేశాలు జారీ చేసింది.

