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ఇంజినీరింగ్​ విద్యలో బీసీ, ఈబీసీ విద్యార్థులకు ఊరట - ర్యాంక్​ సీలింగ్ పరిమితి యోచనలో సర్కారు!

ఫీజుల చెల్లింపునకు ఎప్​సెట్​ ర్యాంకు సీలింగ్​ పరిమితి పెంచే యోచనలో ప్రభుత్వం - అమలు చేసినట్లయితే ప్రభుత్వంపై ఏటా రూ.300కోట్ల భారం - నివేదిక అనంతరం నిర్ణయం తీసుకోనున్న సర్కారు

BIG RELIEF FOR BC AND EBC STUDENTS
BIG RELIEF FOR BC AND EBC STUDENTS (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 20, 2026 at 10:56 PM IST

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Big Relief For BC and EBC Students in Btech Tution Fee : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఇంజినీరింగ్‌ బోధన ఫీజుల చెల్లింపులో బీసీ, ఈబీసీ విద్యార్థులకు సర్కారు మరింత ప్రయోజనం చేకూర్చేందుకు సమాలోచనలు చేస్తోంది. ప్రస్తుతం బోధన ఫీజులకు సంబంధించి ఇంజినీరింగ్‌ ఎంట్రన్స్​ టెస్ట్​లో ర్యాంకు సీలింగ్‌ ఆంక్షలతో పలువురు నిరుపేద బీసీ, ఈబీసీ విద్యార్థులు పేరొందిన కాలేజీల్లో నాణ్యమైన విద్యకు దూరమవుతున్న నేపథ్యంలో వారికి వెసులుబాటు కల్పించాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యోచిస్తోంది. ఎప్‌సెట్‌లో ర్యాంకు సీలింగ్‌ పరిమితిని పెంచాలని భావిస్తోంది. ఈ నిర్ణయంతో ఖజానాపై పడే అదనపు భారాన్ని లెక్కించి రిపోర్ట్​ ఇవ్వాలని బీసీ సంక్షేమశాఖ మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్‌ శాఖ అధికారులను ఆదేశించారు.

గతంలో ఎలా ఉండేదంటే? : ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో బోధన రుసుముల(ట్యూషన్​ ఫీజులు) చెల్లింపు విధానం అమల్లోకి వచ్చాక ర్యాంకులతో సంబంధం లేకుండా అందరికీ ఫీజులు లభించాయి. అనంతరం ఉమ్మడి రాష్ట్రంలోనే ఎస్సీ, ఎస్టీలకు పూర్తి ఫీజుల చెల్లింపు విధానాన్ని తీసుకొచ్చారు. తర్వాత బీసీ, ఈబీసీ, మైనార్టీలకు ర్యాంకుల పరిమితిని విధించారు. ఎప్‌సెట్‌ (గతంలో ఎంసెట్‌)లో 10వేల ర్యాంకు, ఈసెట్‌లో 1000లోపు ర్యాంకులు సాధించిన విద్యార్థులకు కళాశాలలో ఎంత ఫీజుంటే అంత మొత్తం చెల్లించాలని ర్యాంకు పరిమితి దాటినవారికి ‘కనీస ఫీజు’ మాత్రమే ఇవ్వాలన్న నిబంధనను విధించారు. తెలంగాణ ఆవిర్భావం అనంతరం మైనార్టీలకు ర్యాంకులతో సంబంధం లేకుండా పూర్తిఫీజులు చెల్లించేందుకు సర్కారు అనుమతించినప్పటికీ బీసీ, ఈబీసీల విద్యార్థులకు మాత్రం దాన్ని వర్తింపజేయలేదు.

గతంలో పేరున్న ఇంజినీరింగ్ కళాశాలలకు, సాధారణ కాలేజీలకు బోధన రుసుముల్లో వ్యత్యాసం స్వల్పంగా ఉండేది. ప్రస్తుతం టాప్‌-25 కళాశాలల్లో ఏడాదికి రూ.లక్ష నుంచి రూ.1.8 లక్షలుగా, మధ్యస్థాయి కాలేజీల్లో రూ.60 వేల నుంచి రూ.లక్ష వరకు ఫీజులున్నాయి. ప్రభుత్వ బోధన రుసుముల చెల్లింపులకు సంబంధించిన నిబంధనల ప్రకారం ఇంజినీరింగ్‌ కనీస ఫీజు ఏడాదికి రూ.35 వేలు మాత్రమే. బీసీ, ఈబీసీలకు ర్యాంకు సీలింగ్‌ దాటిన తర్వాత ఇంత మొత్తంతోనే సరిపెడుతోంది. మిగతాది విద్యార్థులు సొంతంగా భరించాల్సిన పరిస్థితి.

ఏటా ప్రభుత్వానికి రూ.300 కోట్ల భారం! : బీసీ, ఈబీసీ విద్యార్థులకు పూర్తిస్థాయి ఫీజుల పథకాన్ని అమలు చేసినట్లయితే ప్రభుత్వంపై ఏటా రూ.300 కోట్ల అదనపు భారం పడుతుందని అంచనా వేశారు. ఫీజుల చెల్లింపును విద్యార్థులందరికీ అమలు చేయాలా? ర్యాంకు సీలింగ్‌ పరిమితి పెంచాలా అనే విషయమై సర్కారు సమాలోచనలు చేస్తోంది. ఎప్‌సెట్‌లో ప్రస్తుత ర్యాంకు సీలింగ్‌ను 10వేల నుంచి 20వేలకు ఈసెట్‌ పరీక్షలో 1000 నుంచి 1500కు పెంచితే ప్రభుత్వ ఖజానాపై ఎంత భారం పడుతుందనే విషయంపై లెక్కలు వేస్తోంది. ఈ నివేదికను పరిశీలించిన అనంతరం ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకోనుంది.

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BTECH TUITION FEE ISSUE
BIG RELIEF FOR BC AND EBC STUDENTS
బీటెక్​లో బీసీ ఈబీసీలకు ఈరట
BIG RELIEF FOR BC AND EBC STUDENTS

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