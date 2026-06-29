నున్న-గుణదల రైల్వే వంతెనకు ఎట్టకేలకు మోక్షం : నేడే భూమిపూజ
ఈ మార్గంలో నిత్యం 200వరకు రైళ్ల రాకపోకలు - రూ. 98.68 కోట్లతో అత్యాధునిక ఆర్వోబీ నిర్మించేందుకు రైల్వేశాఖ పచ్చ జెండా
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 29, 2026 at 8:09 AM IST
Nunna Gunadala Road Over Bridge : దశాబ్దాలుగా విజయవాడ నగర, గ్రామీణ వాసులు ఎదురు చూస్తున్న నున్న-గుణదల రైల్వే పైవంతెన నిర్మాణానికి ఎట్టకేలకు మోక్షం లభించింది. ఈ మార్గంలో నిత్యం 200వరకు రైళ్లు రాకపోకలు సాగిస్తుంటాయి. రోజులో కనీసం 14 నుంచి 16 గంటలు రైల్వే గేటు మూసి ఉండడంతో వాహనదారులకు నిరీక్షణ తప్పడం లేదు. ఈ పరిస్థితుల్లో రూ.98.68 కోట్లతో అత్యాధునిక ఆర్వోబీ నిర్మించేందుకు రైల్వేశాఖ పచ్చ జెండా ఊపింది. ఆర్వోబీ నిర్మించేందుకు నేడు భూమిపూజ చేయనున్నారు.
రాకపోకలకు తీవ్ర ఇబ్బందులు: విజయవాడ గ్రామీణంలోని నున్న, పాతపాడుతో పాటు ఆగిరిపల్లి, నూజివీడు తదితర ప్రాంతాల ప్రజలు నగరంలోనికి వచ్చేందుకు రైలు గేటు దాటాల్సి ఉంటుంది. 316 నెంబరు రైల్వే లెవల్ క్రాసింగ్ గేటు దాటి గుణదల వైపు రాకపోకలు సాగించాలి. చెన్నై-హౌరా ప్రధాన మార్గం కావడంతో నిత్యం 200 పైగా ఎక్స్ ప్రెస్, గూడ్స్ రైళ్లు పరుగులు పెడుతుంటాయి. ప్రతి పది పదిహేను నిమిషాలకు గేటు వేయాల్సి ఉంటుంది. ఒక్కోసారి వరుసగా నాలుగైదు రైళ్లు వస్తుంటాయి. అరగంటపైగా గేటు అలాగే వేయాల్సి ఉంటుంది. దీంతో విద్యార్థులు, కార్మికులు, రైతులు, ఉద్యోగాలు ఈ మార్గంలో రాకపోకలు సాగించేందుకు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు.
దశాబ్దాల నుంచి డిమాండ్: ట్రాఫిక్ సమస్యల నుంచి గట్టెక్కించాలని దశాబ్దాలుగా వాహనదారుల నుంచి డిమాండ్ ఉంది. గుణదల-నున్న మార్గంలో 316 గేటు వద్ద రైలుపై వంతెన నిర్మించాలని విజయవాడ ఎంపీ పలు దఫాలు రైల్వే శాఖ మంత్రి అశ్వినీ వైష్ణవ్ను కలిసి విజ్ఞప్తి చేశారు. ఇక్కడ పైవంతెన నిర్మాణానికి గత ఏడాది అనుమతి లభించింది. ఈ ఏడాది మార్చి 30న పనులకు ఆమోదం తెలిపారు.
920మీటర్ల పొడవుతో ఆర్వోబీ: తాజాగా రైలు పైవంతెన నిర్మాణ పనులు ఆరంభిస్తున్నారు. 920మీటర్ల పొడవుతో ఆర్వోబీని నిర్మించనున్నారు. ఈ వంతెన రోడ్డు, డ్రైనేజీ కాలువలతో కలిపి 24 మీటర్ల వెడల్పు ఉంటుంది. 18 నెలల్లో నిర్మాణం పూర్తి చేసి అందుబాటులోకి తేవాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. దీనికి తగ్గట్టుగానే ఆర్వోబీ నిర్మాణం పూర్తయితే వాహనదారులు సునాయాసంగా రాకపోకలు సాగించే వీలుంటుంది. అలాగే విజయవాడ గుణదలతో పాటు నున్న ప్రాంతం మరింత వేగంగా అభివృద్ధి చెందనుంది.
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