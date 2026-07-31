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ఏలూరులో రిలయన్స్ రూ.లక్ష కోట్ల భారీ ప్రాజెక్ట్ - దేశంలోనే మొదటిది ఇదే!

చింతలపూడి, రేచెర్ల బొగ్గు గనులను దక్కించుకున్న రిలయన్స్ సంస్థ - భూగర్భ కోల్‌ గ్యాసిఫికేషన్‌ ప్రాజెక్ట్‌ను ఏర్పాటు - 2029 నాటికి ప్రాజెక్టు సాకారం

Reliance Investments worth 1 Lakh Crore
Reliance Investments worth 1 Lakh Crore (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 31, 2026 at 10:26 AM IST

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Reliance Investments worth 1 Lakh Crore : ఏలూరు జిల్లా చింతలపూడి, రేచెర్ల బొగ్గు గనుల దశ మారనుంది. కేంద్ర బొగ్గుశాఖ ఇటీవల నిర్వహించిన ఇ-వేలంలో ఈ రెండు బొగ్గు గనులను "రిలయన్స్‌" సంస్థ దక్కించుకుంది. ఇక్కడ సుమారు రూ.లక్ష కోట్ల భారీ పెట్టుబడితో దేశంలోనే మొట్టమొదటిసారిగా అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైన "భూగర్భ కోల్‌ గ్యాసిఫికేషన్‌" ప్రాజెక్ట్‌ను ఏర్పాటు చేసేందుకు సంస్థ సిద్ధమైంది.

రిలయన్స్ ప్రతినిధులు 2 రోజుల కిందట సీఎం చంద్రబాబుతో భేటీ అయ్యారు. ప్రాజెక్ట్ వివరాలు, కార్యాచరణ ప్రణాళికను వివరించారు. ఈ ప్రాజెక్టు సాకారమైతే ఉమ్మడి పశ్చిమగోదావరి జిల్లా పరిధిలో ప్రత్యక్షంగా, పరోక్షంగా వేల మందికి ఉపాధి లభించనుందని అంచనా.

దేశంలోనే తొలి ప్రాజెక్ట్: చింతలపూడి, రేచెర్ల బ్లాకుల్లో ఉపరితలం నుంచి కనీసం 600 మీటర్లు, అంతకంటే దిగువకు వెళ్లే కొద్దీ అపారమైన బొగ్గు నిక్షేపాలు లభిస్తాయి. ఇంత లోతు నుంచి బొగ్గును వెలికితీయడం భారీ వ్యయంతో కూడుకున్న పని కావడంతో, సాంప్రదాయ తవ్వకాలకు బదులుగా అత్యాధునిక గ్యాసిఫికేషన్‌ సాంకేతికతను ఇక్కడ ఉపయోగించనున్నారు. బొగ్గును భూమి లోపలే వాయువు (గ్యాస్‌) రూపంలోకి మార్చి పైకి తెచ్చే ఈ వినూత్న అండర్‌ గ్రౌండ్‌ కోల్‌ గ్యాసిఫికేషన్‌ ప్రాజెక్టు దేశంలోనే మొదటిది కావడం విశేషం. 2029 నాటికి ఈ ప్రాజెక్ట్‌ను పూర్తిస్థాయిలో అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని రిలయన్స్ లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.

భారీగా బొగ్గు నిల్వలు

  • చింతలపూడి బ్లాక్‌: 1,200 హెక్టార్ల విస్తీర్ణంలో 904.94 మిలియన్‌ టన్నుల 'జీ-12' రకం బొగ్గు నిల్వలు ఉన్నాయి.
  • రేచెర్ల బ్లాక్‌: 2,225 హెక్టార్లలో విస్తరించి, 2,225.67 మిలియన్‌ టన్నుల 'జీ-13' రకం నిక్షేపాలు కలిగి ఉంది.
  • మొత్తం నిల్వలు: రెండు గనుల్లో కలిపి సుమారు 3,130.61 మిలియన్‌ టన్నుల బొగ్గు నిల్వలు ఉన్నట్లు అంచనా.

బొగ్గు గ్యాసిఫికేషన్‌ అంటే: బొగ్గును నియంత్రిత పరిస్థితుల్లో మండించి అక్కడ ఉత్పత్తయ్యే సింథటిక్‌ సహజ వాయువుతో అమ్మోనియం నైట్రేట్, అమ్మోనియా వంటి మార్కెట్‌లో కొరత ఉన్న వాయువులను ఉత్పత్తి చేస్తారు. బొగ్గును "సింథటిక్​ గ్యాస్​"గా మార్చే ప్రక్రియనే కోల్ గ్యాసిఫికేషన్ అంటారు. సింథటిక్‌ గ్యాస్‌ను "సిన్‌గ్యాస్‌ (CNG)" గానూ పిలుస్తారు.

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TAGGED:

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