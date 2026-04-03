నీటి సంరక్షణకు రిలయన్స్ ఫౌండేషన్ మహా ఉద్యమం - 91 వేలకు పైగా గ్రామాల్లో సేవా కార్యక్రమాలు
Published : April 3, 2026 at 6:18 PM IST
Reliance Foundation Water Save Program : మార్చి 22న ప్రపంచ జల దినోత్సవం సందర్భంగా రిలయన్స్ ఫౌండేషన్ తన ఆధ్వర్యంలో '#Water4Life' పేరిట ప్రత్యేక కార్యాచరణను చేపట్టింది. దీని ద్వారా దేశవ్యాప్తంగా ప్రచారం చేస్తూ, 33 వేలకు పైగా స్వచ్ఛంద కార్యకర్తలు భారతదేశం అంతటా నీటి వనరుల సంరక్షణ, పునరుద్ధరణ కోసం కలిసి పని చేస్తున్నారు. ఇందులో భాగంగా ఏప్రిల్ 2 నాటికి ఈ కార్యక్రమం పది రోజులు ముగించుకుని ఎన్నో గ్రామాల్లో జల వనరులను శుభ్రం చేసి, బాగుపరిచింది.
10 రోజుల్లోనే 108 జిల్లాలకు విస్తరణ : ఈ కార్యక్రమం ప్రారంభమైన తొలి 10 రోజుల్లోనే, 912 గ్రామాల్లో 1,400కు పైగా జల వనరులను శుభ్రపరచడం, పునరుద్ధరణ చేశారు. ఈ ప్రోగ్రామ్ దేశవ్యాప్తంగా 15 రాష్ట్రాలతో పాటు ఒక కేంద్రపాలిత ప్రాంతంలోని మొత్తం 108 జిల్లాలకు విస్తరించింది. ఇందులో భాగంగా చెత్త తొలగింపు, నీటి ప్రవాహ మార్గాల పునరుద్ధరణతో పాటు, ప్రభుత్వంపై ఆధారపడకుండా ప్రజలే సొంతంగా నీటి నిర్వహణ చేసుకునేందుకు కూడా ప్రాధాన్యం కల్పిస్తోంది. ఈ కార్యక్రమంలో రైతులు, మహిళా సంఘాలు, యువత, ఆరోగ్య కార్యకర్తలు, స్థానిక సంస్థలతో పాటు ఉద్యోగులు కూడా చురుకుగా పాల్గొన్నారు. తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్లో మాత్రమే 15 జిల్లాల్లోని 146 గ్రామాలు ఈ కార్యక్రమంలో భాగమయ్యాయి.
గ్రామీణ అభివృద్ధి పనులకు తోడ్పాటుగా : ఇప్పటివరకు ఈ ప్రచారం ద్వారా 85 వేల కిలోలకుపైగా చెత్తను సేకరించారు. ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాల తొలగింపు, చెత్త వేరు చేయడం, చెత్తను కేటాయించిన డస్ట్ బిన్లలో వేయడం, సహజంగా నీరు ప్రవహించే ప్రాంతాలపై ప్రధానంగా దృష్టి పెట్టారు. రిలయన్స్ ఫౌండేషన్ శిక్షణ ఇచ్చిన 2,500 గ్రామ 'వెదర్ ఛాంపియన్లు' ప్రజల్లో అవగాహన పెంపు, దీర్ఘకాలిక చర్యలకు కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు. #Water4Life ప్రచారం, ఇప్పటికే 91 వేలకు పైగా గ్రామాల్లో కొనసాగుతున్న గ్రామీణ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు ఆధారంగా నిలుస్తోంది. ఫౌండేషన్ చేపట్టిన నీటి సంరక్షణ చర్యల ద్వారా ఇప్పటివరకు 2 వేల లక్షల ఘన మీటర్లకు పైగా నీటి నిల్వ సాధ్యమై, లక్షలాది మందికి ప్రయోజనం చేకూరింది.
నీతా అంబానీ నాయకత్వం : ఈ కార్యక్రమానికి నీతా అంబానీ నాయకత్వం వహిస్తూ, దేశవ్యాప్తంగా ప్రజల భాగస్వామ్యంతో సాగించే స్థిరమైన ఉద్యమంగా విస్తరించాలని ఆమె లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. ప్రభుత్వ - ప్రజల భాగస్వామ్యం, సంస్థల సహకారంతో జల వనరుల దీర్ఘకాల సంరక్షణ కోసం ఆమె దృష్టి సారించారు.