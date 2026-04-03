నీటి సంరక్షణకు రిలయన్స్ ఫౌండేషన్ మహా ఉద్యమం - 91 వేలకు పైగా గ్రామాల్లో సేవా కార్యక్రమాలు

మార్చి 22న ప్రపంచ జల దినోత్సవం - జల వనరుల సంరక్షణకు రిలయన్స్ ప్రత్యేక కార్యక్రమం -#Water4Lifeతో స్వచ్ఛంద సేవ - 91 వేల గ్రామాలకుపైగా గ్రామాల్లో కొనసాగుతున్న సేవా కార్యక్రమాలు

హ్యాజ్ వాటర్ ఫర్ లైఫ్​ ప్రోగ్రామ్
Reliance Foundation Water Save Programm (Etv Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 3, 2026 at 6:18 PM IST

Reliance Foundation Water Save Program : మార్చి 22న ప్రపంచ జల దినోత్సవం సందర్భంగా రిలయన్స్ ఫౌండేషన్ తన ఆధ్వర్యంలో '#Water4Life' పేరిట ప్రత్యేక కార్యాచరణను చేపట్టింది. దీని ద్వారా దేశవ్యాప్తంగా ప్రచారం చేస్తూ, 33 వేలకు పైగా స్వచ్ఛంద కార్యకర్తలు భారతదేశం అంతటా నీటి వనరుల సంరక్షణ, పునరుద్ధరణ కోసం కలిసి పని చేస్తున్నారు. ఇందులో భాగంగా ఏప్రిల్ 2 నాటికి ఈ కార్యక్రమం పది రోజులు ముగించుకుని ఎన్నో గ్రామాల్లో జల వనరులను శుభ్రం చేసి, బాగుపరిచింది.

10 రోజుల్లోనే 108 జిల్లాలకు విస్తరణ : ఈ కార్యక్రమం ప్రారంభమైన తొలి 10 రోజుల్లోనే, 912 గ్రామాల్లో 1,400కు పైగా జల వనరులను శుభ్రపరచడం, పునరుద్ధరణ చేశారు. ఈ ప్రోగ్రామ్​ దేశవ్యాప్తంగా 15 రాష్ట్రాలతో పాటు ఒక కేంద్రపాలిత ప్రాంతంలోని మొత్తం 108 జిల్లాలకు విస్తరించింది. ఇందులో భాగంగా చెత్త తొలగింపు, నీటి ప్రవాహ మార్గాల పునరుద్ధరణతో పాటు, ప్రభుత్వంపై ఆధారపడకుండా ప్రజలే సొంతంగా నీటి నిర్వహణ చేసుకునేందుకు కూడా ప్రాధాన్యం కల్పిస్తోంది. ఈ కార్యక్రమంలో రైతులు, మహిళా సంఘాలు, యువత, ఆరోగ్య కార్యకర్తలు, స్థానిక సంస్థలతో పాటు ఉద్యోగులు కూడా చురుకుగా పాల్గొన్నారు. తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్​లో మాత్రమే 15 జిల్లాల్లోని 146 గ్రామాలు ఈ కార్యక్రమంలో భాగమయ్యాయి.

గ్రామీణ అభివృద్ధి పనులకు తోడ్పాటుగా : ఇప్పటివరకు ఈ ప్రచారం ద్వారా 85 వేల కిలోలకుపైగా చెత్తను సేకరించారు. ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాల తొలగింపు, చెత్త వేరు చేయడం, చెత్తను కేటాయించిన డస్ట్​ బిన్​లలో వేయడం, సహజంగా నీరు ప్రవహించే ప్రాంతాలపై ప్రధానంగా దృష్టి పెట్టారు. రిలయన్స్ ఫౌండేషన్ శిక్షణ ఇచ్చిన 2,500 గ్రామ 'వెదర్​ ఛాంపియన్లు' ప్రజల్లో అవగాహన పెంపు, దీర్ఘకాలిక చర్యలకు కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు. #Water4Life ప్రచారం, ఇప్పటికే 91 వేలకు పైగా గ్రామాల్లో కొనసాగుతున్న గ్రామీణ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు ఆధారంగా నిలుస్తోంది. ఫౌండేషన్ చేపట్టిన నీటి సంరక్షణ చర్యల ద్వారా ఇప్పటివరకు 2 వేల లక్షల ఘన మీటర్లకు పైగా నీటి నిల్వ సాధ్యమై, లక్షలాది మందికి ప్రయోజనం చేకూరింది.

నీతా అంబానీ నాయకత్వం : ఈ కార్యక్రమానికి నీతా అంబానీ నాయకత్వం వహిస్తూ, దేశవ్యాప్తంగా ప్రజల భాగస్వామ్యంతో సాగించే స్థిరమైన ఉద్యమంగా విస్తరించాలని ఆమె లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. ప్రభుత్వ - ప్రజల భాగస్వామ్యం, సంస్థల సహకారంతో జల వనరుల దీర్ఘకాల సంరక్షణ కోసం ఆమె దృష్టి సారించారు.

